Entinen presidentti määräsi asiakirjojen siirrosta sen jälkeen, kun hän sai virallisen tiedon kotietsinnästä toukokuussa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump määräsi työntekijöitä siirtämään asiakirjoja Floridassa sijaitsevassa kartanossaan, kertoo The Washington Post.

Lehden haastatteleman lähteen mukaan Trump antoi käskyn siirtää asiakirjat sen jälkeen, kun hän oli saanut haasteen toukokuussa. Haasteen mukaan liittovaltion viranomaiset etsivät Mar-a-Lagosta turvaluokiteltuja asiakirjoja. Lähteiden mukaan Trump määräsi työntekijöitä siirtämään asiakirjat hänen asuinrakennukseensa.

Yksi työntekijä on tehnyt yhteistyötä liittovaltion poliisin (FBI) kanssa, mutta hänen henkilöllisyyttään ei ole paljastettu. Syinä ovat tutkinnan suojaaminen ja se, että työntekijä voisi saada osakseen muun muassa uhkailua ja häirintää entisen presidentin tukijoilta.

Kyseistä työntekijää on kuultu useaan otteeseen. Ensimmäisessä kuulemissa hän kielsi käsitelleensä arkaluontoisia asiakirjoja tai niitä sisältäviä laatikoita. Hänen kertomuksensa kuitenkin muuttui jatkokuulemisissa, kun FBI:n agentit keräsivät lisätodisteita.

Uusia lisätietoja tapahtumista jaa Trumpin roolista niissä on lehden mukaan saatu myös valvontakameroiden materiaaleista.

Todistajan kertomiset ja valvontakameramateriaali tarjoavat lehden mukaan tähän mennessä suorimman kuvauksen siitä, miten Trump toimi ja ohjeisti työntekijöitään ennen FBI:n ratsiaa 8. elokuuta.

Useat todistajat ovat kertoneet FBI:lle, että he yrittivät vakuutella Trumpia tekemään yhteistyötä oikeusministeriön ja kansallisarkiston kanssa. Viranomaiset pyrkivät kuukausien ajan saamaan entistä presidenttiä palauttamaan asiakirjoja, jotka hän oli vienyt mukanansa presidenttikautensa päätyttyä.

Trump ei kuitenkaan kuunnellut avustajiaan vaan totesi, että ”ne ovat minun asiakirjojani”.

Tiistaina oikeusministeriön asianajajat sanoivat korkeimmalle oikeudelle toimittamassaan asiakirjassa, että FBI on löytänyt uusia todisteita, joiden mukaan muun muassa ”tutkintaa vaikeuttamaan on todennäköisesti otettu askelia”.

FBI ei suostunut kommentoimaan lehden tietoja. Trumpin edustajat kieltäytyivät vastaamasta lehden kysymyksiin.

Entinen presidentti itse on laukonut mitä villeimpiä teorioita tutkinnasta. Hän on esimerkiksi The Guardian -lehden mukaan muun muassa kertonut, että hän pystyi poistamaan salausaseman asiakirjoilta pelkästään "ajattelemalla sitä”.

Vaikka presidentillä on mahdollisuus poistaa asiakirjojen salaus, on siihen omat prosessinsa. Trump tai hänen joukkonsa eivät kuitenkaan mitä todennäköisimmin ole The Washington Postin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan käyneet prosesseja lävitse.

Elokuussa tehdyssä kotietsinnässä Mar-a-Lagoon takavarikoitiin 103 asiakirjaa, joista osa oli luokiteltu niin salaisiksi, ettei edes monilla kansallisen turvallisuuden viranomaisilla ole oikeutta tietää niistä. Etsinnässä löydettiin myös noin 11 000 asiakirjaa, joita ei oltu luokiteltu salaisiksi.

Asiakirjoihin liittyvä tutkinta ei ole ainoa, joka kohdistuu Trumpiin. Esimerkiksi New Yorkin osavaltion yleinen syyttäjä Letitia James nosti syyskuussa siviilikanteen entistä presidenttiä ja tämän aikuisia lapsia vastaan.

Kanteen mukaan Donald Trump ja hänen lapsensa Donald Jr., Eric ja Ivanka Trump ovat tarkoituksella harhauttaneet muun muassa vakuutusviranomaisia antamalla väärää tietoa omaisuutensa arvosta.