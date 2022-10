Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi keskiviikkona televisiohaastattelussa, ettei Ranska vastaisi Venäjän ydinaseen käyttöön Ukrainassa omalla ydinaseiskulla.

Presidentti Emmanuel Macronin tuoretta kommenttia ydinaseen käytöstä on pidetty huolimattomana.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin televisiohaastattelussa antama kommentti maansa ydinasestrategiasta on herättänyt arvostelua Nato-maiden keskuudessa, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja talouslehti Financial Times.

Macronilta kysyttiin keskiviikkona France 2 -kanavan haastattelussa, vastaisiko Ranska ydinaseiskulla, jos Venäjä käyttäisi taktisen ydinaseen Ukrainassa.

”Doktriinimme perustuu asiaan, jota kutsumme kansakunnan perustavanlaatuisiksi eduiksi, ja ne on määritelty hyvin selkeästi. Ne määritteet eivät täyttyisi, jos Ukrainassa tapahtuisi ydinaseisku”, Macron vastasi.

Sen jälkeen Macron lisäsi, että ”mitä vähemmän asiasta puhutaan, sen parempi”.

Käytännössä kommentti tarkoitti sitä, että Macronin näkemyksen mukaan Ranska ei vastaisi Venäjän taktiseen ydinaseiskuun Ukrainassa omalla iskullaan.

Macronin kommentti on saanut osakseen kritiikkiä, koska se on nähty hyvin erilaisena linjauksena kuin mitä muut Nato-maiden johtajat ovat esittäneet julkisuudessa. Ranska on Yhdysvaltojen ja Britannian ohella yksi kolmesta Naton ydinasevaltiosta.

Lähtökohtaisesti maat ovat ydinaseista puhuttaessa luottaneet ydinasepelotteessaan siihen, etteivät kerro yksityiskohtaisesti, missä tilanteessa käyttäisivät ydinasetta.

”Osa pelotetta on se, ettei julkisesti spekuloida, millä tavalla missäkin tilanteessa ydinaseilla vastattaisiin. Ranskan presidentti voi puhua vain Ranskan ja itsensä puolesta. Minusta meidän valintamme on tuomita Putinin ydinasepuheet, pysyä tyynenä ja olla varautuneita. En kommentoisi eri vaihtoehtoihin sanomalla ’kyllä’ tai ’ei’”, Hollannin puolustusministeri Kasja Ollongren sanoi Financial Timesille.

Naton viranomaiset kieltäytyivät kommentoimasta asiaa Financial Timesille julkisesti, mutta nimettömänä kommentoidessaan he sanoivat, että Venäjän ydinaseiskuun vastattaisiin todennäköisimmin ”tavanomaisilla aseilla” ja että ei ole sotilasliiton ohjeistuksen mukaista kommentoida julkisesti, missä tilanteessa ydinasetta käytetään ja missä ei.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi torstaina, ettei sotilasliitto kommentoi, miten sen jäsenet vastaisivat ydinaseen käyttöön.

”Emme kerro yksityiskohtaisesti, miten vastaisimme. Jos Venäjä käyttää minkäänlaista ydinasetta Ukrainassa, seuraukset olisivat vakavat”, Stoltenberg sanoi.

Ranska on ainut Nato-maa, joka ei kuulu Naton ydinasesuunnitteluryhmä NPG:hen.

Myös Ranskan ydinasedoktriiniin perehtynyt tutkija Bruno Tertrais oli sitä mieltä, että Macronin kommentti ydinaseen käyttämättömyydestä oli tarpeeton.

”Länsimaat ovat tehneet viime aikoina kaksi virhettä. Ensinnäkin [presidentti Joe] Biden oli huolimaton puhuessaan ’harmageddonista’, joka on erittäin voimakas, raamatullinen ja kauhistuttava sana. Toisaalta Macronin kommentti siitä, ettemme vastaisi ydinaseella... Oliko sitä tarpeellista todeta?”

Tertrais’n mielestä Macronin olisi pitänyt pitää vastauksensa monitulkintaisempana.