Kiinan merkittävin kokous eli puoluekokous alkoi, ja opiskelijatkin määrättiin katsomaan johtajansa kahden tunnin puhe.

Peking

Neiti Ou istuu lattialla ja katsoo televisiosta Kiinan johtajan Xi Jinpingin puhetta. Hänen on pakko. Pekingiläisiä opiskelijoita on käsketty kirjoittamaan puoluekokouksen sunnuntaisesta avauspuheesta essee.

Joidenkin kiinalaisten ekaluokkalaistenkin pitää ottaa itsestään kuva puheen äärellä. Kiinan opettajista valtaosa ja puolueen lähes 100 miljoonasta jäsenestä kaikki on määrätty kuulolle.

Ou ei ole koskaan aiemmin seurannut viiden vuoden välein järjestettävää puoluekokousta, mutta nyt hän seuraisi vaikkei käskettäisikään.

”Haluan tietää, milloin Xi lopettaa johtajana”, Ou sanoo.

Se kiinnostaa myös koko maailmaa 69-vuotias Xi on saamassa harvinaislaatuisesti lisää vuosia puolueen johdossa, vaikka hän on ollut pääsihteerinä perinteisen maksimin eli kymmenen vuotta.

Mutta kauanko lisää? Saammeko viikon kokouksesta vihiä?

Xi on maailman mahtavin johtaja. Hän johtaa kommunistista puoluetta, ja puolue johtaa yksinvaltaisesti Kiinaa. Ja Xi johtaa puoluetta aina vain yksinvaltaisemmin.

Opiskelija Ou katsoi Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteerin Xi Jinping puhetta sunnuntaina esseetään varten.

Oun nimi on oikeasti jotakin muuta kuin Ou, mutta hänen mielipiteensä ovat vaaralliset Kiinassa julki lausuttavaksi omalla nimellä.

”Haluan toisen johtajan. En tiedä, kuka hänet voisi korvata, mutta en usko Xin tekevän hyvää työtä”, Ou sanoo.

Ou ei ole aktivisti tai toisinajattelija, vaan ärtynyt riviopiskelija. Hyvin luultavasti hän on kiinalaisten joukossa vähemmistössä, sillä enemmistö pitänee enemmän tai vähemmän johtajastaan.

Tähän juttuun etsittiin haastateltavaksi joko Xin ihailijaa tai inhoajaa, ja tällä kertaa löytyi jälkimmäinen. Kiinassa jopa johtajan palvojat tahtovat pelätä haastattelujen antamista.

”…aktiivisesti kehitimme sosialistista kulttuuria, turvasimme ja paransimme ihmisten elintasoa. Keskityimme sotaan köyhyyttä vastaan… ” Xi listaa puheessaan pitkään puolueen saavutuksia kuluneen viiden vuoden eli puoluekokoussyklin ajalta. Puhe on työraportti kokoukselle.

Ou napauttaa takaisin: ”Mikään tuosta ei ole totta.”

Eikö edes elintason parantuminen? Kiinalaisethan ovat rikastuneet hurjaa kyytiä viime vuosikymmenten aikana.

Mutta nyt puhuttiinkin viidestä viime vuodesta, Ou muistuttaa: ”Elämme kolmatta vuotta covid-aikaa.”

Ja covid-aika tarkoittaa Kiinassa tällä haavaa jatkuvia testejä, matkustusrajoituksia maan sisälläkin ja isoja iskuja talouteen. Kun muu maailma on avautunut, Kiina on jopa lisännyt koronarajoituksiaan.

Sitten Xi kehuu Kiinan yhä vain jatkuvaa kovaa koronapolitiikkaa.

”Olemme suojelleet kansan terveyttä ja turvallisuutta”, Xi linjaa.

”Aaa!” Ou huudahtaa vastalauseeksi.

Xi Jinping auttoi paikalleen edeltäjänsä Hu Jintaon. Vallassa olevat poliitikot värjäävät harmaat tukkansa mustaksi, edeltäjät saavat tai joutuvat olemaan harmaissa.

Juuri Kiinan kovat koronanvastaiset toimet muuttivat Oun lukion propagandan siivittämän, neutraalin myönteisen käsityksen politiikasta.

Kiinassa kaupunkeja pannaan korona-aikana helposti sulkutilaan eli asukkaat määrätään pysymään kotonaan. Yliopistoa ja siinä samalla nuoruutta on suoritettu etänä tai ahtaan asuntolan vankina.

”Politiikka luo pelkoa, kun näkee, millainen puolue on. Minulla ei ole oikeuksia. Vapauteni voidaan viedä milloin vain”, Ou sanoo.

Myöhemmin Xi julistaa puheessaan: ”Kansan tunne saavutuksista, onnellisuudesta ja turvallisuudelta on lisääntynyt.”

Ou tuntee päinvastoin: ”Ei minulla ole mitään syytä olla optimistinen. Onnellisuuteni riippuu tulevaisuuteni järjestymisestä. Kun valmistun, minun on vaikea löytää töitä.”

Nuorisotyöttömyys on Kiinan kaupungeissa lähes 20 prosentissa.

Maan johtaja näyttää Oun mielestä ruudulla väsyneeltä.

”Ehkä äskeiset tapahtumat vaikuttavat”, hän arvelee.

Hän tarkoittaa episodia torstailta, jolloin joku onnistui ripustamaan tarkasti vartioidun Pekingin yhdelle sillalle Xitä vastustavan banderollin.

Poliiseja ja siviiliasuisia vahteja on nyt Pekingin sillat ja risteykset täynnä. Olisi heitä toki muutenkin runsaasti näin kokouksen aikaan. Viime päivien savusumukin on hälvennyt kokouksen tieltä, kun tehtaat on määrätty puoliteholle.

Xi kertoo ruudulla, kuinka Kiina on (puolueen tilastojen mukaan) äskettäin hävittänyt kovimman köyhyyden.

Hän listaa Kiinan uusia, teknisiä saavutuksia: Kuun ja Marsin tutkimusta, syvänmeren tutkimusta, supertietokoneita…

”Internet-ympäristö on jatkanut kehittymistään”, Xi sitten sanoo.

Ou nauraa.

”Eikös se tarkoita sitä, että yhä enemmän puheenaiheita kielletään ja sosiaalisen median tilejä suljetaan?”

Televisioruudulla näytetään puoluekokousedustajia.

Heitä on noin 2 300. He istuvat puvuissa ja harvat naiset jakkupuvuissa, sotilaat univormuissa. Vähemmistöjen edustajat ovat kirkasvärisissä kansallispuvuissa näyttävine päähineineen.

Kaikki seuraavat tarkasti Xin pitkää puhetta heille jaetuilta papereilta, moni alleviivailee.

Todellisuudessa kokousedustajien rooli on hyväksyä puolueen sisäpiirin tekemät päätökset.

Puoluekokousedustajat ovat pitkälti miehiä puvuissaan.

”Ymmärtävätköhän he Xin puheen? Se on niin täynnä tyhjää puhetta”, Ou sanoo.

Hän tarkoittaa puolueen jargonia, jota on perinteiseen tyyliin paljon. Tällaista:

”Teemme kaikkemme voittaaksemme kaikenlaiset vaikeudet ja haasteet tiellämme, luotamme itsepäiseen kamppailuun avataksemme uusia mahdollisuuksia aatteemme kehittämiseksi.”

Outa jargon vain ärsyttää, mutta Kiinan politiikan tuntijat pystyvät sen poimuista päättelemään, että ideologinen ote puolueessa jatkuu, eivätkä kurikampanjat tai kansan vahdinta ainakaan ole lientymään päin. Ja tiukka sanailu lännen suuntaan tuskin vähenee.

Eikä Ou jaksa innostua – tai olla innostumatta – puheen Taiwan-kohdastakaan, jota kansainvälinen yhteisö on odottanut. Se kuuluu näin:

”Jatkamme vakaasti ja täydellä voimalla ponnisteluja rauhanomaisen jälleenyhdistymisen puolesta, mutta emme koskaan lupaa luopua voimankäytöstä ja pidämme option kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin.”

Lausuntoa voi ehkä pitää rauhoittavana, sillä se ei ole sen rankempaa tekstiä kuin aiemminkaan. Taiwanin valtauksen uhka ei sunnuntaina kasva.

Xi Jinping kumarsi kokoukselle.

Xi puhuu kaksi tuntia, eli sangen maltillisesti. Viisi vuotta sitten hän puhui paljon pidempään.

Vinkkiä jatkovuosien määrästä ei vielä saatu, mutta selvisihän puheesta, jos ei nyt konkretiaa, niin suuntaviivoja.

Ou lähtee kirjoittamaan esseetään. Esseessä pitäisi kertoa puheen herättämiä ajatuksia ja tunteita. Sitä hän ei tietenkään tee.

Hän kirjoittaa, että Tästä avajaispuheesta opin, että… Ja siihen perään hän kopioi puheesta suoria lainauksia.