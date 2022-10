Venäjä ilmoitti torstaina aloittavansa niin sanotun siviilien evakuoimisen Venäjän puolelle. Se väittää Ukrainan tehneen kaupunkeihin raketti-iskuja, jotka Ukraina kiistää.

Tuhoutunutta Venäjän armeijan kalustoa vapautetulla alueella Hersonissa. Kuva on otettu 27. syyskuuta.

Venäjä ilmoitti torstaina aloittavansa niin sanotun siviilien evakuoimisen Venäjän puolelle Hersonin alueelta, jossa on meneillään Ukrainan voimakas vastahyökkäys.

Viime viikkoina on uutisoitu, että Ukraina on onnistunut työntämään Venäjän joukkoja Dneprjoen tuntumassa etelämmäs. Tavoitteeksi on arveltu alueen isoimman kaupungin, Dneprin alajuoksulla sijaitsevan Hersonin kaupungin valtaaminen takaisin.

Britannian puolustusministeriö arvioi torstaina, että venäläiset valmistautuvat Hersonin kaupunkiin ulottuviin taisteluihin ja pyrkivät todennäköisesti luomaan uuden puolustuslinjan Myloven kylän länsipuolelle. Mylove on pohjoisin kohta Dnepr-joen länsirannalta, jossa Venäjän joukot tällä hetkellä Hersonissa ovat.

Viime päivinä Ukrainan joukkojen eteneminen Hersonissa on jälleen hidastanut tai jäänyt enimmäkseen paikoilleen, mutta Ukraina kertoi perjantaina vapauttaneensa viimeisen kuukauden aikana 75 kaupunkia pelkästään Hersonin alueella.

Herson on yksi neljästä alueesta, jotka Venäjä liitti laittomasti itseensä lokakuun alussa. Muut alueet ovat Zaporižžja, Luhansk ja Donetsk. Venäjän joukot hallitsevat tällä hetkellä lähes koko Hersonin aluetta pohjoisinta osaa lukuun ottamatta.

Torstaina Venäjä sanoi aikovansa ”auttaa siviilejä lähtemään Hersonin alueelta, jolla on meneillään Ukrainan vastahyökkäys”. Telegramissa julkaistulla videolla nukkehallinnon johtaja Vladimir Saldo myös pyysi Venäjän apua siviilien kuljettamiseen Venäjälle, Reuters kertoo.

"Hallitus päätti järjestää apua asukkaiden poistumiselle (Hersonin) alueelta maan (Venäjän) muille alueille", Venäjän varapääministeri Marat Husnullin sanoi valtiollisella televisiokanavalla.

"Tarjoamme kaikille ilmaisen majoituksen ja kaiken tarvittavan."

Ensimmäisten Hersonista Venäjän puolelle siirrettyjen siviilien odotettiin saapuvan Venäjälle perjantain aikana, Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass väittää. Asukkaat on tarkoitus siirtää Venäjän puolella Rostovin alueelle, joka sijaitsee Ukrainan rajalla.

Toistaiseksi tarkempaa tietoa ihmisten määrästä ei ole. Ennen Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamista Hersonin kaupungissa oli asukkaita hieman alle 300 000.

Vladimir Saldo väitti torstaina evakuointien syyn olevan ”Ukrainan päivittäiset raketti-iskut” Hersonin ja Nova Kahovkan kaupunkeihin. Nova Kahovka on alueen toiseksi isoin kaupunki, joka sijaitsee Dneprin itärannalla.

”Nämä iskut aiheuttavat vakavia vahinkoja”, Saldo sanoi ja kehotti kaikkia Hersonin alueen asukkaita, erityisesti Dneprin länsirannalla asuvia, evakuoitumaan Venäjän puolelle.

Ukraina on kiistänyt tiukasti syytteet siitä, että se olisi tehnyt ohjusiskuja omia siviilejään kohtaan Hersonin alueella.

Hersonin alueen ukrainalaisen hallinnon edustaja sanoi perjantaina, ettei Venäjän toimista Hersonissa pidä puhua evakuointeina vaan pakkosiirtoina.

Ukrainan hallinnon mukaan Venäjä on sodan aikana pakkosiirtänyt yli miljoona ukrainalaista Venäjälle.

Keskiviikkona YK:n yleiskokous järjesti äänestyksen, jossa tuomittiin Venäjän ilmoittamat pakkoliitokset.

Yhteensä 143 maata äänesti Venäjän ilmoittamien alueliitosten tuomitsemisen puolesta. Viisi äänesti vastaan. Nämä maat olivat Venäjän lisäksi Valko-Venäjä, Pohjois-Korea, Nicaragua ja Syyria. 35 maata pidättäytyi äänestämästä, muun muassa Kiina, Intia ja Etelä-Afrikka.