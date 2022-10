Miljardööri Elon Muskin yhtiö pyytää Yhdysvaltain puolustusministeriötä maksamaan kymmeniä miljoonia dollareita kuukaudessa Ukrainan satelliittipalvelun käytöstä. Yhtiö varoittaa, että ilman lisärahoitusta se ei voi välttämättä enää tarjota Starlink-järjestelmää Ukrainalle.

Maailman rikkaimman miehen Elon Muskin omistama SpaceX-yhtiö on varoittanut Yhdysvaltain puolustusministeriötä Pentagonia, että ilman lisärahoitusta se ei voi välttämättä enää tarjota Starlink-satelliittijärjestelmää Ukrainalle. Asiasta kertoo perjantaina yhdysvaltalainen uutiskanava CNN saamiensa asiakirjojen perusteella.

CNN:n mukaan SpaceX kertoo asiasta Pentagonille viime kuussa lähettämässään kirjeessä. SpaceX pyytää kirjeessä, että Pentagon rahoittaisi jatkossa Ukrainan hallinnon ja joukkojen Starlinkin käytön.

Yhtiön mukaan se ei ”määrittämättömän pituisena aikana” pysty lahjoittamaan uusia laitteita Ukrainalle eikä rahoittamaan Ukrainassa olevia laitteita.

Yhtiön arvion mukaan järjestelmän kulut loppuvuodelle olisivat 120 miljoonaa dollaria ja saattaisivat kivuta jopa lähes 400 miljoonaan dollariin seuraavan vuoden aikana. Käytännössä SpaceX pyytää Yhdysvaltain puolustusministeriötä maksamaan palvelusta kymmeniä miljoonia dollareita kuukaudessa.

Starlinkin teknologia on huomattavan kallista. Yhtiö käyttää satelliitteja, joilla verkkoyhteyden voi tuoda sellaisille alueille, joilla sitä ei saa muodostettua perinteisemmillä yhteyksillä. Ukraina on käyttänyt Starlinkia muun muassa lennokkien ohjaamiseen, sisäiseen tiedottamiseen ja eri joukkojen väliseen yhteydenpitoon.

Järjestelmä on ollut Ukrainalle korvaamattoman tärkeä, sillä Venäjä on kohdistanut iskuja maan verkkoliikenneinfrastruktuuriin. Maa on saattanut olla järjestelmästä jopa liian riippuvainen, sillä talouslehti Financial Timesin viime viikolla kertomien tietojen mukaan järjestelmän häiriöt ovat vaikeuttaneet Ukrainan joukkojen etenemistä.

Ukrainaan on lähetetty Venäjän helmikuun hyökkäyksen jälkeen tähän mennessä noin 20 000 Starlink-laitetta. CNN:n mukaan SpaceX:n Yhdysvaltain puolustusministeriölle lähettämät asiakirjat sisältävät Muskille lähetetyn viestin, jossa ukrainalaiskenraali pyytää tältä lähes 8 000:ta Starlink-laitetta lisää.

SpaceX sanoo kirjeessään kustantaneensa noin 70 prosenttia Ukrainan Starlink-yhteyksistä ja tarjonneensa kaikkiin Ukrainassa sijaitseviin laitteisiin parhaan mahdollisen yhteyden, joka maksaa sen mukaan 4 500 dollaria kuussa. CNN:n mukaan suurimpaan osaan Ukrainassa sijaitsevissa laitteessa on tehty sopimus vain 500 dollarin kuukausimaksuun.

Lisäksi Starlink sanoo uusien laitteiden maksavan 1 500–2 500 dollaria kappaleelta.

Musk kirjoitti viime viikolla viestipalvelu Twitterissä, että SpaceX:n Ukrainalle tarjoamat palvelut ovat kustantaneet yhtiölle tähän mennessä 80 miljoonaa dollaria, ja että kustannukset ylittävät 100 miljoonan dollarin rajan loppuvuodesta.

Elon Musk elokuussa 2022.

Muskia ja SpaceX:ää on kritisoitu siitä, että ne ovat niittäneet kunniaa Starlinkin tarjoamisesta Ukrainassa, vaikka suurimman osan laitteista ovat maksaneet toiset tahot, kuten Yhdysvaltain hallinto ja erilaiset joukkorahoituskampanjat.

CNN:n mukaan SpaceX:n tilastot näyttävät, että noin 85 prosenttia Ukrainassa sijaitsevista laitteista ovat rahoittaneet kokonaan tai osittain ulkopuoliset tahot. Samat tahot ovat myös tilastojen mukaan rahoittaneet 30 prosenttia yhteyksistä.

SpaceX tiedotti toukokuussa, että sen arvo oli noussut 127 miljardiin dollariin. CNBC uutisoi elokuussa, että yhtiö oli kuluvan vuoden aikana kerännyt arviolta kaksi miljardia dollaria rahoitusta.

Viime viikolla Musk tarjosi Twitterissä Ukrainassa käytävään sotaan omaa ratkaisuaan, joka sisälsi Krimin luovuttamisen Venäjälle ja uudet kansanäänestykset Venäjän itseensä laittomasti liittämillä alueilla. Musk on saanut tempauksestaan laajaa kritiikkiä, mukaan lukien Ukrainan presidentiltä Volodymyr Zelenskyiltä.

Oikuistaan tunnetun miljardöörin valta sodassa onkin herättänyt huolta Ukrainassa, CNN:n haastattelema asiaan perehtynyt lähde kertoo.

”Päätös Starlinkin pyörittämisestä lepää täysin yhden miehen käsissä. Se mies on Elon Musk. Häntä ei ole valittu vaaleilla, kukaan ei päättänyt antaa hänelle tällaista valtaa”, lähde toteaa.