Runsas kuukausi vaalien jälkeen Ruotsissa on syntynyt sopu hallituksesta. Valtiopäivät äänestänee maanantaina, tuleeko maltillisen kokoomuksen puheenjohtajasta Ulf Kristerssonista seuraava pääministeri.

Tukholma

Ruotsissa on syntynyt sopu maan seuraavasta hallituksesta, kertoi maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Maltillisen kokoomuksen johtamassa hallituksessa istuvat kristillisdemokraatit ja liberaalipuolue. Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi noussut ruotsidemokraatit ei pääse hallitukseen, mutta hallituksella on ruotsidemokraattien tuki.

”Me olemme valmiita”, Kristersson sanoi Ruotsin valtiopäivien lehdistöhuoneessaan rinnallaan ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson, kristillisdemokraattien Ebba Busch ja liberaalipuolueen Johan Pehrson.

Kristerssonin mukaan Ruotsi on nyt monien ongelmien edessä.

”Ruotsissa on monia samanaikaisia kriisejä, jotka on ratkaistava”, hän sanoi ja listasi: Jengirikollisuus, integraatio, energiapolitiikka ja nousevat hinnat, hoitojonot.

”Lisäksi elämme vaarallisinta aikaa Ruotsissa sitten toisen maailmansodan. Ukrainassa on sota, puolustusvoimien uudelleenrakennus on käynnissä ja Nato-jäsenyysprosessi on kesken”, Kristersson sanoi ja lisäsi, että näiden ongelmien korjaaminen tulee viemään aikaa.

Kristersson myös totesi, että puolueet tiedostavat, että suuri osa ruotsalaisista ei äänestänyt heitä.

”Kunnioitamme sitä, että maassamme on paljon huolta. Sota, talous ja politiikan kova retoriikka. Me ymmärrämme sen. Me haluamme koota, emme jakaa. Me haluamme tehdä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa ja kunnioitamme muiden mielipiteitä.”

Ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson kertoi puolueensa saavan hallitusohjelmaan merkittäviä asiapoliittisia kysymyksiä, vaikka puolue ei pääsekään hallitukseen.

Se tarkoittaa muun muassa kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan ja kovempia rangaistuksia. Åkesson kertoi, että ohjelmassa on muun muassa esitykset pakolaiskiintiön laskemisesta viime vuoden 6 400 ihmisestä 900 ihmiseen.

Åkesson nosti esille myös kansallisen kerjäyskiellon ja suurimittaisen väestönlaskennan.

Myöhemmin perjantaina Kristersson esittelee hallitusvaihtoehtonsa valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille. Jos puhemies katsoo, että hallituksen muodostaminen on mahdollista, hän esittää seuraavaksi pääministeri Kristerssonia.

Valtiopäivät äänestää pääministeristä maanantaina.

Uutinen päivittyy.