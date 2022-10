Unicefin pääjohtaja Catherine Russell on huolissaan siitä, miten paljon viime vuosien kriisit ovat heikentäneet lasten perustarpeiden toteutumista.

Kriisejä toisensa perään.

Näillä sanoilla YK:n lastenjärjestön Unicefin pääjohtaja Catherine Russell aloittaa kuvauksensa siitä, miltä viime vuodet ovat tuntuneet.

Näkemys ei ole uniikki, mutta Russellin puheessa korostuu se, millaisia vaikutuksia lähihistorian kriiseillä on ollut lapsille ympäri maailmaa.

Yli 75 vuotta toiminnassa olleen, lasten oikeuksia puolustavan järjestön johtajan roolissa Russell on ehtinyt seurata maailman kriisiytymistä vasta noin kahdeksan kuukautta. Hänet nimitettiin Unicefin pääjohtajaksi helmikuussa 2022.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Russell toimi presidentti Joe Bidenin hallinnossa. Aiemmin hän on työskennellyt Valkoisessa talossa myös Barack Obaman presidenttikaudella.

Suomessa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin kutsusta vierailleen Russellin puheessa nousevat esille sellaiset ilmaisut kuin ”köyhyydessä elävät lapset”, ”lasten lukutaidottomuus” ja ”nälkään nääntyvät vauvat”.

Huolena on se, että ihmiset ovat turtuneet kaukana jossain tapahtuviin kamaliin asioihin. Russell kiittelee vuolaasti Suomen hallitusta ja suomalaisia Unicefin saamasta rahoituksesta. Tänä vuonna paljon lisärahaa on saatu Venäjän hyökkäyksen takia Ukrainassa hätään ajautuneiden lasten auttamiseksi, mutta Russell muistuttaa, että apua ei tarvita vain Ukrainassa.

Tässä hän pitää erityisen tärkeänä Unicefin kriisirahastoa, josta tukea voidaan kohdentaa ennakoimattomiin kriiseihin, kuten loppukesästä Pakistanin tulvista kärsineiden perheiden auttamiseen.

”Ymmärrän erittäin hyvin, miten on iso šokki nähdä, mitä lähellä Ukrainassa tapahtuu. Samaan aikaan emme voi unohtaa muita kriisejä. Meidän pitää kyetä keskittymään useampaan kuin yhteen asiaan kerrallaan”, Russell sanoo.

Russell nostaa esille kolme viime vuosien keskeistä lasten perustarpeisiin vaikuttanutta kriisiä. Niistä yhden hän toivoo olevan loppumaisillaan. Toisenkin hän ajattelee päättyvän jossain vaiheessa. Kolmannesta hän on sen sijaan kaikkein eniten huolissaan.

Ensimmäinen kriisi on koronapandemia.

”Toivon, että koronan kaltainen pandemia ei toistu elinaikanamme”, Russell sanoo.

Reilussa kahdessa vuodessa pandemia ehti aiheuttaa vakavia ongelmia lasten elämään. Köyhyydessä elävien lasten määrä kasvoi pandemian aikana yli 100 miljoonalla ja lukutaidottomia lapsia on nyt köyhissä ja alhaisen tulotason maissa jo 70 prosenttia, Russell kertaa. Hän kuvaa järkyttäväksi, että valtaosa lapsista näissä maissa ei osaa lukea yksinkertaisiakaan lauseita.

Erityisen iso ongelma on se, että pandemia aiheutti lukemattomille lapsille pitkän tauon koulussa käyntiin. Osa ei ole palannut kouluun ollenkaan.

”Yhdysvaltojen ja Suomen kaltaisissa maissa ongelma on ollut lähinnä se, miten lapset ovat tottuneet etäopiskeluun. Monissa maissa opetusta ei ole ollut ollenkaan."

Tärkeintä tällä hetkellä olisi saada lapset mahdollisimman nopeasti takaisin opiskelemaan, vaikka sitten hyvinkin eri-ikäisten lasten ryhmissä. Jos opettajia ei ole tarpeeksi, kuka tahansa kyvykäs aikuinen voisi tässä kohtaa auttaa lapsia oppimaan perusasioita, Russell sanoo.

Kaikkialla maiden omat hallinnot eivät ole halukkaita edistämään lasten paluuta kouluun. Esimerkiksi Talebanin hallitsemassa Afganistanissa yli 12-vuotiaat tytöt eivät ole päässeet palaamaan kouluun normaalisti.

Russell sanoo, että Unicef tekee kaiken mahdollisen auttaakseen lasten koulutustilanteen parantamista, mutta tarvitsee siihen apua maiden hallituksilta.

Toinen akuutti kriisi on Ukrainan sota – ja sodat ylipäänsä. Yhtä lailla oleellista on saada konfliktit päättymään myös Syyrian, Etiopian ja Kongon demokraattisen tasavallan kaltaisissa maissa, Russell sanoo.

Dramaattisimmin Venäjän hyökkäys on vaikuttanut ukrainalaisten lasten elämään. Noin 2,5 miljoonaa ukrainalaislasta on paennut kotimaastaan. Välillisiä vaikutuksia sodalla on ollut useisiin muihin maihin, erityisesti nälänhädän pahentumisen vuoksi.

Sodan aikana on kirjoitettu siitä, miten Ukraina on Euroopan vilja-aitta ja miten viljaviennin tyrehtyminen sieltä vaikuttaa monien jo valmiiksi nälänhädästä kärsivien maiden ruokatilanteeseen. Sodan pitkittyessä ongelmaksi on muodostunut myös sen välillinen vaikutus inflaation kiihtymiseen.

Hintojen nousu näkyy suoraan siinä, miten paljon Unicefin ja Maailman ruokaohjelman kaltaiset järjestöt saavat hankittua ruokaa, jota jakavat avun tarpeessa oleville.

”Kohtaamme työssämme vauvoja, jotka ovat niin heikossa kunnossa, etteivät pysty edes itkemään sairaalassa. Yritämme auttaa heitä antamalla eräänlaista pähkinätahnaa, johon on lisätty tarvittavia ravintoaineita. Senkin hinta on noussut tämän vuoden aikana 60 prosenttia”, Russell sanoo.

Sitten on vielä kolmas iso kriisi, jonka tulevaisuus huolettaa Russellia erityisen paljon.

Ilmastokatastrofi aiheuttaa jatkuvasti isompia ongelmia ruuantuotannolle ja ylipäänsä elinolosuhteille valmiiksi heikossa asemassa olevissa maissa. Vaikutukset lasten tulevaisuuteen ovat valtavat.

”Voimme yrittää auttaa ihmisiä selviytymään uusilla keinoilla. Voimme lisätä uusiutuvan energian tuotantoa näissä maissa. Mutta nopeita ratkaisuja ei ole.”

Russell peräänkuuluttaa kehittyvien maiden vastuuta ilmastokriisin torjunnassa.

”Köyhimmät maat eivät ole olleet luomassa tätä ongelmaa, mutta ne ovat kärsimässä siitä.”