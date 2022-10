Britannian valtionvarainministeri sai potkut, jotta epäsuosittu hallitus saisi jatkoaikaa. Ministeriuhrikaan ei välttämättä riitä, kun luottamus ja uskottavuus ovat romahtaneet, kirjoittaa HS:n Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä.

Lontoo

Britannian pääministeri Liz Truss uhrasi perjantaina valtiovarain­ministerinsä, jotta oma nahka pelastuisi ja konservatiivihallitus saisi jatkoaikaa.

Valtiovarainministeri Kwasi Kwarteng sai potkut. Pestin pituus jäi runsaaseen viiteen viikkoon.

Trussilla ei ollut enää muita vaihtoehtoja. Kwartengin kolmen viikon takainen ”minibudjetti” oli osoittautunut maksimaaliseksi virhearvioksi.

Downing Street kympissä toivotaan nyt, että ministeriuhri lepyttäisi edes hetkeksi markkinat, äänestäjät ja Trussin omat eli konservatiivipuolueen kansanedustajat ja rivijäsenet.

Taustalla on joukko isoja virhearvioita, jotka uhkaavat tehdä myös Trussista hyvin lyhytikäisen pääministerin.

Syyskuun 6. päivänä aloittanut Truss hallituksineen on jo ehtinyt suututtaa äänestäjät, pelästyttää sijoittajat ja romahduttaa niin markkinoiden luottamuksen kuin konservatiivipuolueen kannatuksenkin.

Pohjimmiltaan kyse on hyvin yksinkertaisista asioista: luottamuksesta, ennakoitavuudesta ja uskottavasta taloudenpidosta. Kwartengin minibudjetti teki silppua näistä kaikista. Pääministerinä Truss on yhtä lailla vastuussa entisen valtiovarainministerinsä visioista.

Mikä meni pieleen?

Taloudenpidon uskottavuus kärsi, koska minibudjetti lupasi kymmenien miljardien veroleikkaukset velkarahalla. Ensin suuttuivat äänestäjät ja osa brittimediasta, jotka tyrmistyivät isotuloisimmille luvatuista (ja sittemmin perutuista) veronalennuksista.

Pinnan alla käynnistyi vielä isompi myllerrys: sijoittajien luottamus brittihallitukseen ja Britannian talouden tulevaisuuteen sai kovan kolauksen. Valtion velkakirjojen arvo alkoi heiketä. Eläkeyhtiöt sijoitusjärjestelyineen joutuivat vaikeuksiin. Englannin keskuspankin piti rynnätä apuun ja alkaa ostaa velkakirjoja.

Truss ja Kwarteng olivat ehkä halunneet aloittaa hallitustoimet jättipamauksella ja näyttävillä uudistuksilla. Siinä he arvioivat Britannian poliittisen tilanteen ja mielialan täysin pieleen. Harkintakyky petti.

Niin markkinat kuin tavalliset äänestäjätkin vierastivat isoja veroleikkauksia. Ajan ei koettu olevan niille oikea. Rahatkin uupuivat.

Hallituksen linja alkoi näyttää täysin holtittomalta.

Nyt hallitus on perumassa lisää minibudjetissa luvattuja uudistuksia. Yritysveroa ei leikatakaan.

Vielä alkuviikosta saattoi ajatella, että veronalennusten lisäperuminen syö liikaa Trussin hallituksen poliittista uskottavuutta. Perjantaina oltiin jo tilanteessa, että lähes täydellisestä takinkäännöksestä oli tullut Trussille ainoa keino saada jatkaa.

Mitä seuraavaksi?

Uusi valtiovarainministeri Jeremy Hunt esittelee oman taloussuunnitelmansa lokakuun lopussa. Päätavoite on lepytellä markkinat ja äänestäjät ja yrittää rakentaa uskottavuutta ja luottamusta alkusyksyn sirpaleista.

Hunt oli konservatiivipuolueen heinä–elokuisen johtajakisan aikana Trussin vastaehdokkaan eli Rishi Sunakin tukija. Moni syys–lokakuun kaaosta seurannut konservatiivipuolueen jäsen saattaakin nyt toivoa, että olisi äänestänyt Trussin sijaan Sunakin.

Mitä käy Trussille?

Pääministeri jatkaa, mutta jo alun perin heikko luottamus on mennyt. Konservatiivien kannatus on romahtanut. On hyvin vaikea uskoa, että Truss pystyisi palauttamaan luottamuksen edes omiensa joukossa katastrofaalisen alun jälkeen.

Äänestäjien mandaattia pääministerillä ei ole ollutkaan. Trussin valitsivat tehtäväänsä vain konservatiivipuolueen rivijäsenet.

Konservatiivien alennustilasta hyötyy oppositio.

Käy koko ajan entistä todennäköisemmäksi, että Britannian seuraavissa parlamentti­vaaleissa vallan nappaa työväenpuolue.