Israelin lain mukaan muutto-oikeuden saa jokainen, jonka isovanhemmista vähintään yksi on juutalainen. Moni venäläinen etsii nyt juutalaisia sukujuuria Israelin passin saadakseen.

Israelin juutalaistoimisto auttaa juutalaisia paluumuutossa Israeliin. Juutalaistoimiston Moskovan-konttori on määrätty suljettavaksi, mutta järjestö on valittanut päätöksestä.

Venäjänjuutalaisia muuttaa nyt Israeliin enemmän kuin kahteen vuosikymmeneen. Liikekannallepano on kiihdyttänyt muuttoa entisestään.

Israel on helpottanut maahanmuuttosäädöksiään, jotta paluumuutto Venäjältä olisi helpompaa.

Sanomalehti Haaretz kertoi Venäjällä asuneesta perheestä, jonka isä on Israelin kansalainen. Liikekannallepanon julistamisen jälkeen perhe pakeni Suomeen ja lensi sieltä Israeliin.

Miehen puoliso ja 13-vuotias poika kuitenkin karkotettiin maasta, koska pari ei ollut naimisissa. Tapauksen tultua julkisuuteen Israelin sisäministeri esitti, että venäläinen puoliso voidaan päästää maahan, vaikka hänellä ei vielä olisi paluumuutto-oikeutta.

Israelin lain mukaan paluumuutto-oikeus koskee kaikkia, joilla on vähintään yksi juutalainen isovanhempi. Moni venäläinen etsii nyt todisteita juutalaisista sukujuuristaan saadakseen Israelin passin ja paluumuutto-oikeuden, uutistoimisto AFP kertoo.

AFP haastatteli keskiviikkona Moskovassa viraston työntekijää, jonka mukaan jopa 90 prosenttia asiakkaista etsii nyt todisteita juutalaisista sukujuurista.

Israelin maahanmuuttoministeriön mukaan Venäjän hyökkäyssodan alettua maahan on muuttanut noin 40­000 ihmistä Venäjältä ja Ukrainasta. Noin 24 000 on venäläisiä. Toiseksi suurin ryhmä ovat ukrainalaiset.

Israel arvioi, että tulijoiden määrä jatkuu noin kuudentuhannen muuttajan kuukausivauhtia, joten kuuden kuukauden aikana tulijoita olisi 36 000.

Määrä on silti odotettua pienempi. Sodan alussa arvioitiin, että jopa satatuhatta ihmistä voisi muuttaa Israeliin Venäjän ja Ukrainan alueelta. Muuttoa on hidastanut se, että lentoja ei ole ollut tarpeeksi.

Venäläistaustaisia on Israelissa noin 1,2 miljoonaa eli suunnilleen 15 prosenttia väestöstä. Vuosien 1989–2006 välillä noin 1,6 miljoonaa juutalaista muutti entisen Neuvostoliiton alueelta, useimmat Israeliin tai Yhdysvaltoihin.

maahanmuuttajille on vaikeuksia löytää työtä ja majoitusta. Venäjältä, Ukrainasta ja Valko-Venäjältä tulevat muuttajat saavat Israelilta ylimääräisen majoitusrahan normaaleiden muuttajille tulevien etuuksien lisäksi.

Israelissa on ehdotettu pakolaisleirien perustamista ulkomaille muuttovirtaa helpottamaan.

Asiaa hallinnoisi The Jewish Agency eli Israelin juutalaistoimisto. Se on vuonna 1929 perustettu kansalaisjärjestö, joka auttaa juutalaisia paluumuutossa Israeliin. Venäjä on pyrkinyt kieltämään järjestön toiminnan Venäjällä ”ulkomaisena agenttina”. Juutalaistoimisto on valittanut päätöksestä, ja oikeuskäsittely on määrätty ensi viikolle.

Sanomalehti The Jerusalem Post väitti lokakuun alussa, että Israel suunnittelisi juutalaistoimiston ylläpitämiä pakolaisleirejä Azerbaidžaniin ja Suomeen.

Väite ei pidä paikkaansa. Sen kumoavat sekä Israel että Suomen sisäministeriö.

”Tieto on virheellinen. Mitään tällaista ei ole puhuttu. Israel ei ole perustamassa pakolaisleirejä ulkomaille”, sanoo Israelin Suomen-suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov.