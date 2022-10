Washington

Kaikki on niin helvetin kallista.

Palkka ei riitä enää mihinkään.

Järkyttävää, masentavaa, ahdistavaa, karua, naurettavaa.

Tässä vain kourallinen esimerkkejä siitä, miten jututtamani amerikkalaiset ovat tänä vuonna taloudesta puhuneet. Oli haastattelun aihe mikä tahansa, jossain kohtaa keskustelu on yleensä kääntynyt hintojen nousuun.

Asuinpaikasta, iästä ja puoluetaustasta riippumatta inflaatio ei ole jäänyt keneltäkään huomaamatta. Se ärsyttää niitäkin, joiden toimeentulo ei ole uhattuna.

Siksi demokraattien kampanjatoimistoissa ympäri Yhdysvaltoja todennäköisesti kiroiltiin viime viikon torstaina vuolaasti.

Tuolloin julkaistiin inflaatioluvut viimeistä kertaa ennen 8. marraskuuta pidettäviä kongressivaaleja.

Ne kertoivat karua kieltä. Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio pysyi syyskuussa poikkeuksellisen nopeana.

Erityisesti pohjainflaatio, jota keskuspankit ja analyytikot seuraavat tarkasti, oli pettymys. Se nousi tämän vuoden huippulukemiin ja nopeinta vuosivauhtia sitten vuoden 1982. Pohjainflaatiosta on poistettu herkästi muuttuvien energian ja ruoan vaikutus kuluttajahintoihin

Kesällä demokraatit ehtivät jo huokaista helpotuksesta, kun pahin näytti olevan ohi ja amerikkalaisille tärkeä bensan hintakin kääntyi selvään laskuun.

Nyt sekin kipuaa taas.

Ärsyyntyneenä ihmiset alkavat etsiä syyllisiä. Koska vallassa on pian kaksi vuotta ollut Joe Biden ja tämän demokraattipuolue, monien syyttävä sormi osoittaa Valkoiseen taloon.

Ehkä kaikki muuttuisi paremmaksi, jos republikaanit pääsisivät valtaan?

Senaatissa ja edustajainhuoneessa vähemmistössä olevat republikaanit ovat ottaneet tilanteesta ilon irti.

He syyttävät Bidenia ja demokraatteja häpeilemättä hintojen noususta, osakemarkkinoiden laskusuunnasta ja kasvavasta taantuman pelosta. Monet vaalimainokset on kiedottu talouden ympärille.

Republikaaneja auttaa se, että Biden on viime aikojen pienestä suosion noususta huolimatta hyvin epäsuosittu presidentti. Äänestäjät epäilevät erityisesti hänen kykyään hoitaa talousasioita.

Se on iso ongelma, kun talous on näiden vaalien pääkysymys. Erityisesti äänestäjät, jotka eivät ole rekisteröityneet kummankaan puolueen äänestäjäksi, ovat siitä huolissaan – enemmän kuin aborttioikeustaistelusta, jonka varaan demokraatit ovat isoilta osin kampanjansa rakentaneet.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapasivat Jeddassa heinäkuussa.

Kiusallisen säväyksen antaa vielä Bidenin seikkailu Saudi-Arabiassa.

Presidentti esiintyi heinäkuussa toverillisissa kuvissa kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kanssa kuninkaallisen palatsin edessä Jeddassa, vaikka hän oli aiemmin nimittänyt Saudi-Arabiaa hylkiövaltioksi.

Poliittisesti arkaluontoisen vierailun yhtenä epävirallisena tavoitteena oli saada Saudi-Arabia lisäämään öljyntuotantoaan inflaation hillitsemiseksi. Tulokset jäivät hyvin laihoiksi. Elämään jäi vaikutelma, että Bidenin silmissä ihmisoikeudet ovat viime kädessä alisteisia taloudelle.

Ja sitten vain pari kuukautta myöhemmin, lokakuun alussa, öljynviejämaat päättivät Saudi-Arabian ja Venäjän johdolla supistaa öljyntuotantoaan eli toimia juuri päinvastoin kuin Biden oli toivonut.

Yhdysvallat yritti lehtitietojen mukaan saada Saudi-Arabiaa lykkäämään päätöstä kuukaudella (ja samalla kongressivaalien yli), mutta tähän ei suostuttu.

Tuotannon supistaminen tulee aiheuttamaan Yhdysvalloissa analyytikoiden mukaan bensan hintapiikin, joka kestää kuukausia.

Äänestäjille tämä voi korostaa vaikutelmaa siitä, etteivät demokraatit saa taloustilannetta hallintaan – ja ovat vielä rähmällään hylkiöksi aiemmin kutsumansa maan edessä.

Demokraatit ovat yrittäneet suunnata huomiota talouden myönteisiin kehityskulkuihin, kuten matalaan työttömyysasteeseen.

Biden on luonnehtinut työmarkkinoita vahvimmiksi sitten toisen maailmansodan. Hän on muistuttanut, että inflaatio on globaali ongelma. Hän on myös valittanut, että republikaanit yrittävät saada hyvätkin talousuutiset näyttämään huonoilta ja sanonut, että republikaanien johdolla hinnat nousisivat nykyistäkin pahemmin.

Viimeisimmät inflaatioluvut presidentti sivuutti lyhyesti.

”Amerikkalaiset ovat ahdingossa elinkustannusten takia. Se on ollut totta vuosien ajan. Eivät he tarvitse tämän päivän raporttia kertomaan sitä heille”, Biden sanoi.

Tämä on ehkä ihan totta, mutta amerikkalaisia kuluttajia se ei lohduta.

Lisäpiinaa monille amerikkalaisille tuovat koronnostot. Keskuspankki eli Fed on nostanut ohjauskorkoaan jo viidesti tänä vuonna, ja lisää on todennäköisesti luvassa.

Koronnostot näkyvät inflaation tapaan siellä, mitä monet äänestäjät katsovat eniten: omalla pankkitilillä.

Inflaation suhteen on kyllä nähtävissä myönteisiäkin signaaleja.

Tuontitavaroiden hinta on laskenut dollarin arvon vahvistuttua. Tuotantoketjujen jumit ovat alkaneet helpottaa. Kaupat ovat saaneet kartutettua varastojaan.

Nämä kaikki ovat viitteitä siitä, että pahin voisi olla takana.

Kukaan ei kuitenkaan halua rauhoitella ennenaikaisesti.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell sai pahasti siipeensä, kun hän pitkin viime vuotta hoki inflaation olevan ”tilapäistä”. Vaikka inflaatio nousi kuuteen prosenttiin, ohjauskorko pidettiin lähellä nollaa. Sen seurauksista kärsitään nyt.

Myös valtiovarainministeri Janet Yellen on joutunut myöntämään olleensa väärässä inflaation kehityksestä.

He eivät halua erehtyä uudelleen.

Mutta myönteiset signaalit tuskin näkyvät selkeästi tilastoissa ennen kuin vasta syksyn kongressivaalien jälkeen.

Silloin on demokraateille jo liian myöhäistä.