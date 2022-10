Teoria rekkaan lastatun räjähteen aiheuttamasta tuhosta on noussut ykkösselitykseksi Krimin siltaiskulle.

Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelu FSB kertoi keskiviikkona pidättäneensä yhdeksän ihmistä epäiltynä Venäjältä Krimille johtavan Kertšinsalmen sillan räjäyttämisestä autopommilla viikko sitten lauantaina. Pidätettynä on uutistoimisto Interfaxin mukaan viisi Venäjän, kolme Ukrainan ja yksi Armenian kansalainen.

FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikov kertoi tuoreeltaan presidentti Vladimir Putinille, että räjähdys oli autopommin aiheuttama. Asiantuntijat pitivät kuitenkin aluksi esillä ainakin kahta muuta vaihtoehtoa: rakenteisiin asennettuja räjähteitä tai sillan alle ohjattua ja räjähteillä täytettyä alusta.

Autopommista on kuitenkin tullut selitysten ykkösvaihtoehto muuallakin kuin FSB:ssä. Räjähdeasiantuntija, majuri evp. Mika Tyry arvioi STT:n haastattelussa viime sunnuntaina, että kuvamateriaalin perusteella räjähdyksen aiheutti todennäköisesti rekkaan asennettu autopommi. Muun muassa terrori-iskuja tutkinut asiantuntija Hugo Kaaman tuli twiittiketjussaan torstaina samaan lopputulokseen.

Venäjän tutkijat syyttivät teosta Ukrainan sotilastiedustelua ja esittivät tarkan kuvauksen siitä, kuinka autopommi on matkannut muovirulla­kuormassa sillalle Odessasta Bulgarian, Georgian ja Armenian kautta.

Kuorman etenemistä on käsitelty ainakin Bulgarian, Armenian ja Venäjän tiedotus­välineissä. Niiden julkaisemien viranomaistietojen perusteella näyttää mahdolliselta, että räjähde on kuormattu muovirullien sekaan myöhemmin matkan varrella, mahdollisesti Venäjällä.

Ainakin on selvää, että sillalla räjähtänyt rekka oli venäläinen ja liikennöi kotimaan liikenteessä Krasnodarin alueella. Näin kertoo raportissaan myös FSB.

Venäläisten tutkijoiden mukaan vajaan 23 tonnin kuorma ABS-muovirullia lähti liikkeelle syyskuussa Odessasta kohti Bulgariaa. Tästä ei ole mitään näyttöä, ja vielä vähemmän näyttöä on siitä, että mukana olisi jo tuolloin ollut räjähteitä.

ABS-muovi on tuttua muun muassa Lego-palikoista, tietokoneiden kuorista, autojen muovihelmoista ja suomalaisista Terhi-veneistä. Rullalla kuljetettavaa muovia voidaan käyttää esimerkiksi puulevyjen tai kalustereunojen peittämiseen.

Bulgarian tiedustelupalvelu ilmoitti kuluneella viikolla, että kuvatun kaltainen muovilasti tuli syyskuussa Bulgariaan ”toisesta EU-maasta” merikontissa, joka laivattiin Burgasin satamassa, kertoo uutissivusto Novinite. Bulgarian viranomaisten mukaan sillalla räjähtänyt rekka ei kuitenkaan koskaan ole ollut Bulgariassa eikä Bulgarian läpi kulkenut kontti ollut sillalla räjähdyksen aikaan.

Burgasista muovilastin uskotaan seilanneen Mustanmeren ylitse Potin satamaan Georgiaan. Siellä paikallinen yrittäjä otti lastin Daf-rekkansa kyytiin ja ajoi sen saman tien Tblisin kautta Armenian rajalle. Kääntyminen etelään näyttää järjettömältä, jos määränpää oli kuitenkin Venäjällä eli pohjoisessa. Lasti on kuitenkin voitu viedä syystä tai toisesta Jerevaniin tullattavaksi, sillä Armenia kuuluu samaan Euraasian tulliliittoon Venäjän kanssa.

Armenian Novoje Vremja -lehden mukaan georgialaisrekka kuormineen saapui Jerevanin Translogistik-tulliterminaaliin Bagratašen raja-aseman kautta syyskuun 29. päivänä. Rajalla kuorma läpivalaistiin ja tulliterminaalissa siihen tehtiin Armenian vero- ja tullikomitean mukaan täysi tullitarkastus. Mitään räjähteitä ei havaittu.

Ajoneuvo lasteineen oli Jerevanin terminaalissa kolme päivää ja koko ajan valvontakameroiden seuraamana, kertoo Venäjän hyökkäystä seuraava englantilainen kirjailija ja historioitsija Chris Owen twiittiketjussaan paikallisten tiedotusvälineiden kertomaan viitaten.

” On täysi arvoitus, miksi 430 kilometrin matkaan kului viisi päivää.

Matka jatkui syyskuun 1. päivänä Georgian halki Verhnyi Larsin raja-asemalle Venäjän ja Pohjois-Ossetian rajalle. Rajan yli päästyään georgialaiskuljettaja suuntasi kohti Armavirissa Krasnodarin alueella sijaitsevaa yksityistä rahtiterminaalia. Sinne hän päätyi kuitenkin vasta syyskuun 6. päivänä. On täysi arvoitus, miksi 430 kilometrin matkaan kului viisi päivää.

Lasti purettiin Armavirin terminaalissa, ja seuraavan kuljettajan hankkiminen annettiin Uljanovskissa tomivan TEK-34-nimisen logistiikkayhtiön tehtäväksi. Yhtiö on venäläis­tietojen mukaan ollut kaksi vuotta käytännössä toimimatta mutta ryhtyi nyt yllättäen lastien välitykseen.

Azerbaidžanilais­syntyinen kuljettaja Mahir Jusupov tarttui tilaukseen kymmenessä minuutissa, ajoi kiinalaisen Prostar-rekkansa Armavirin terminaaliin ja otti lastin kyytiin. Tilaaja oli tekaistu yritys Simferopolissa Krimillä, ja lastin oli määrä olla perillä lokakuun 7. päivänä. Kuljettaja pysähtyi yöpymään Svetlyi Putiin lähelle siltaa.

Seuraavana aamuna hieman kuuden jälkeen punainen Prostar-rekka oli Krimin sillalla, kun räjähdys katkaisi toisen ajokaistan ja tuli tarttui viereisellä radalla Krimiä kohti madelleeseen säiliöjunaan.

Venäjän viranomaisten mukaan korjaustöiden on määrä valmistua ensi kesänä. Ukrainan postilaitos on luvannut julkaista postimerkin liekehtivästä sillasta, jonka merkitys Venäjän hyökkäysjoukkojen huollolle on ollut huomattava.