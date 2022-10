Venäjän presidentin mukaan ”osittainen liikekannallepano” olisi ohi ”noin kahdessa viikossa”. Tavoitteena voi olla lähettää seuraavaksi varusmiehiä rintamalle Ukrainaan, ennakoi ajatushautomo ISW.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi perjantaina, että maan julistama ”osittainen” liikekannallepano olisi tulossa päätökseen seuraavien kahden viikon aikana.

Putinin mukaan suurin osa 300 000 ihmisestä, joita liikekannallepanolla tavoiteltiin, on värvätty.

Tästä huolimatta Ukrainan vastahyökkäys venäläismiehittäjiä vastaan näyttää edistyvän. Ukraina kertoi tällä viikolla vapauttaneensa viimeisen kuukauden aikana yli 600 asuinaluetta. Venäjä taas kertoi evakuoivansa siviilejä miehittämältään Hersonin alueelta.

Lue lisää: Kartta näyttää Hersonin alueen tilanteen

Miksi Putin olisi keskeyttämässä liikekannallepanoa tällaisessa tilanteessa?

Amerikkalainen ajatushautomo The Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Putinin on lähes välttämätöntä ilmoittaa liikekannallepanon päättymisestä. Vaihtoehtoja ei juuri ole.

Uuden saapumiserän on määrä aloittaa marraskuussa Venäjällä. Sitä lykättiin tänä syksynä kuukaudella, ilmeisesti sen takia, että liikekannallepanon järjestäminen on vienyt Venäjän sotilaskomissariaattien resurssit.

Nyt sotilasbyrokratian koneistoa kuitenkin tarvitaan varusmiespalveluksiin liittyen, joten Putinin on pakko lopettaa tai keskeyttää liikekannallepano, ISW arvioi.

Putin on määrännyt varusmiesten syksyn saapumiserän suuruudeksi 120 000 miestä. Tämä on 7 000 varusmiestä vähemmän kuin viime vuoden syksynä, ISW mainitsee.

Vaikka liikekannallepano on päättymässä, Venäjä voi silti pyrkiä saamaan lisää joukkoja rintamalle. Seuraavaksi sotaan saattavat joutua varusmiehet.

Varusmiesten käyttämistä hyökkäyssodassa on tähän saakka rajoittanut se, ettei heitä saisi Venäjän lain mukaan lähettää ulkomaille.

ISW kuitenkin huomauttaa, että nyt, kun Venäjä on hyväksynyt Ukrainaan kuuluvien Hersonin, Zaporižžjan, Luhanskin ja Donetskin ”liittämisen” itseensä, nämä alueet ovat Venäjän lain silmissä osa Venäjää.

Instituutti arvioi, että Putin saattaa pyrkiä täyttämään rintaman aukkoja liikekannallepanossa palvelukseen määrätyillä joukoilla siihen saakka, kunnes syksyn saapumiserän varusmiehet ovat saaneet tarpeeksi koulutusta, jotta heistä voidaan muodostaa lisää yksiköitä rintamalle.

ISW ennakoi, että näitä varusmiehistä muodostettuja joukkoja voitaisiin lähettää sotaan vuoden 2023 puolella.

Venäjällä on ollut vaikeuksia asevelvollisista koottujen joukkojen kouluttamisessa liikekannallepanon aikana.

ISW toteaa kymmenien lähteiden, muun muassa sotabloggaajien, kertovan siitä, kuinka miehiä on viety rintamalle ilman koulutusta, varustusta tai minkäänlaista valmistautumista.

Osalle joukoista annettu kymmenen päivän koulutusjaksokaan ei useimpien yksiköiden kohdalla ole koostunut oikeasta taistelukoulutuksesta.

Joissakin yksiköissä miehet ovat vaellelleet harjoitusalueillaan ilman johtavia upseereita, ruokaa tai suojaa useita päiviä ennen kuljetustaan Ukrainaan.

Iso osa potentiaalisista kouluttajista ja upseereista on todennäköisesti kaatunut tai haavoittunut Ukrainassa. Venäjän pula sotilaskouluttajista todennäköisesti jatkuu myös uuden varusmiesten saapumiserän astuessa palvelukseen, ISW toteaa.