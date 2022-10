ISW: Ukrainan on saatava haltuunsa Hersonin ja Zaporižžjan alueet varmistaakseen turvallisuutensa

Ajatushautomon mukaan Ukrainan talouden varmistaminen vaatii Donetskin ja Luhanskin alueiden vapauttamista suurimmalta osin.

Ukrainan kyky puolustautua Venäjän tulevaa hyökkäystä vastaan edellyttää, että sen asevoimat vapauttavat suurimman osan Venäjän hallussa olevista Hersonin ja Zaporižžjan alueista Ukrainan eteläosassa, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW pitää alueiden vapauttamista edellytyksenä sille, että Ukraina kykenee pitkällä aikavälillä varmistamaan turvallisuutensa.

ISW:n analyysin mukaan Ukrainan talouden toimintakyvyn varmistaminen vaatii lisäksi Donetskin ja Luhanskin alueiden vapauttamista suurimmalta osin.

Venäjän nykyinen sotilastukikohta Hersonin alueella on strategisesti tärkeä alue Dneprjoen muodostaman esteen vuoksi.

ISW arvioi, että jos venäläisillä on edelleen hallussaan tämä tukikohta, kun esimerkiksi tulitauko keskeyttäisi taistelut, Venäjän mahdollisuudet onnistua uudessa hyökkäyksessä Etelä-Ukrainassa paranisivat huomattavasti.

Jos Ukraina taas saa koko joen länsirannan takaisin hallintaansa, venäläisten on todennäköisesti erittäin vaikea hyökätä maalta Lounais-Ukrainaan. Mykolajivin, Odessan ja koko Ukrainan Mustanmeren rannikon pitkän aikavälin puolustettavuus riippuu suurelta osin läntisen Hersonin vapauttamisesta.

Itäisen Hersonin ja läntisen Zaporižžjan alueiden osalta ISW toteaa, että niiden tarkastelussa on otettava huomioon turvallisuus- ja talousnäkökohdat, koska Zaporižžjan ydinvoimala sijaitsee Enerhodarissa Zaporižžjan alueella.

Laitos tuotti merkittävän osan Ukrainan sähköstä ennen vuoden 2022 hyökkäystä. Sen menettäminen edellyttäisi huomattavia investointeja tuotantokapasiteetin korvaamiseksi.

Venäjän valeoperaatiot ja Zaporižžjan voimalan alueen käyttäminen tavanomaisten sotilasoperaatioiden tukikohtana osoittavat, että Venäjä suhtautuu välinpitämättömästi vaaroihin, joita sotatoimet ydinvoimalan alueella voivat aiheuttaa.

Jos Venäjän annetaan pitää voimala hallussaan, Ukraina ja kaikki Mustanmeren valtiot ovat pysyvästi vaarassa ja kärsivät Venäjän aiheuttamasta ydinpelotteesta, ISW toteaa.

Donbasin aluetta ISW tarkastelee talouslähtöisesti.

Kun Venäjä otti vuonna 2014 hallintaansa suuren osan Donetskista ja Luhanskista, menetti Ukraina silloin merkittävät mineraalivarannot, joita alueilla esiintyy.

Koko Donbasin alueen menettäminen aiheuttaisi siten Ukrainalle merkittävää taloudellista vahinkoa. ISW:n mukaan Ukrainan talouden jälleenrakentaminen edellyttää Donbasin talousalueen palauttamista Ukrainan hallintaan.

ISW uskoo, että Putinin tavoitteet Ukrainassa eivät todennäköisesti muutu huolimatta siitä, solmitaanko tulitauko tai jokin muu aktiiviset sotatoimet keskeyttävä ratkaisu.

Venäjä tulisi hyödyntämään sotatoimet keskeyttävää ratkaisua valmistautuakseen uuteen hyökkäykseen Ukrainassa. Lisäksi Venäjä tulisi lujittamaan sen hallussa olevien alueiden hallintaa ja vahvistamaan nykyisiä rintamalinjojaan.