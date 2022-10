Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa sijaitseva Belgorod on tärkeä tie- ja rautatieyhteyksiensä vuoksi.

Venäjän Belgorodiin on viime päivinä kohdistunut useita iskuja. Perjantaina ne osuivat sähköinfrastruktuuriin, lauantaina alueella syttyi puolestaan palamaan öljyvarikko. Sunnuntaina kaupungissa kuultiin ainakin 16 räjähdystä.

Belgorod sijaitsee Länsi-Venäjällä, noin 80 kilometrin päässä Ukrainan Harkovasta.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan Ukraina vaikuttaa liittyvän Belgorodissa viime aikoina kiihtyneisiin hyökkäyksiin. Ukraina itse ei ole myöntänyt osallisuuttaan niihin.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Janne Mäkitalo ei halua lähteä arvuuttelemaan sillä, kuka iskut teki. Ukrainalla on hänen mukaansa käytössään iskut mahdollistavaa sotateknologiaa, kuten M777-haupitseja ja GPS-ohjattavia M982 Excalibur -ammuksia.

Videomateriaalin perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista sanoa, millä ja kuka iskut on tehnyt. Venäläisviranomaiset ovat puhuneet tykistötulesta, mutta iskut on saattanut aiheuttaa myös esimerkiksi lennokki, ohjus tai raketinheitin.

”Selvää on, ettei kyse ole mistään onnettomuudesta”, Mäkitalo toteaa.

Mäkitalo pitäisi ymmärrettävänä, jos Ukraina olisi iskujen takana.

”Venäjä on tehnyt oman valintansa, kun se hyökkäsi Ukrainaan, ja Belgorod olisi täysin oikeutettu sotilaskohde. Se on keskeinen logistinen solmukohta, jossa on todella hyvät valtatiet ja ennen kaikkea rautatie.”

Venäjän asevoimien logistiikka on rakennettu vahvasti juuri rautateiden varaan, Mäkitalo muistuttaa. Belgorod on puolestaan ollut sodan alusta asti yksi keskeisimmistä reiteistä, joiden kautta joukkoja on kuljetettu Donbasiin, Itä-Ukrainaan.

Noin 400 000 asukkaan Belgorodin etuna on paitsi sijainti myös sen koko. Se on alueen ainoa suurempi kaupunki, josta löytyy tilat liikekannallepanossa värvättyjen sotilaiden kouluttamiseen. Tämän jälkeen sotilaat on mahdollista kuljettaa esimerkiksi kuorma-autoissa Ukrainaan rintamalinjoille.

”Kymmenientuhansien sotilaiden keskittäminen ja majoittaminen on haaste. Belgorodin kaltainen kaupunki tarjoaa mahdollisuuden majoittaa sotilaat ennen kuin heidät siirretään esimerkiksi kuorma-autoilla Luhanskiin ja muualle Ukrainaan.”

Belgorodin asema on merkittävä myös siksi, että se sijaitsee niin lähellä Ukrainan toiseksi suurinta kaupunkia Harkovaa.

”Jos Venäjä haluaa käyttää lennokkeja ja tykistöä Harkovaa vastaan, on Belgorod se paikka, jonne materiaali kannattaa tuoda”, Mäkitalo sanoo.

”Ja vaikka Venäjä on joutunut viime viikkoina vetäytymään Harkovan alueella, muodostaa Belgorod sivustauhan Harkovassa eteneville Ukrainan joukoille.”

Belgorodin merkitys Venäjän sotalogistiikalle on kiistaton. Venäjän maaperällä tapahtuvilla iskuilla on lisäksi psykologinen vaikutus.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on pyrkinyt rajaamaan sodan vaikutukset Venäjän ulkopuolelle, mutta Belgorodissa räjähdysten äänistä on tullut arkipäivää, ja kaupungin tunnelmaa kuvaillaan The New York Timesin reportaasissa ”vainoharhaiseksi”.

”Jos Ukraina olisi iskenyt Belgorodiin, vaikuttaisi se nimenomaan venäläisten mieliin”, sanoo myös Mäkitalo.

”Videomateriaalin perusteella Venäjä on pyrkinyt torjumaan räjähdyksiä ilmatorjuntaohjuksilla. Venäjän tehokkaaksi nähdyn ilmatorjunnan ohittaminen on osoitus siitä, että käynnissä on muutakin kuin erikoisoperaatio. Henkinen merkitys on siksi suurempi kuin yksittäisten öljysäiliöiden, sähkönjakelukeskusten tai Iranin miehittämättömien ilma-alusten tuhoutuminen.”

Poliisi piteli kädessään miehittämättömän ilma-aluksen kappaletta, johon on kirjoitettu käsin: ”Belgorodin puolesta”. Osa on peräisin Venäjän Kiovaan maanantaina 17. lokakuuta tekemästä iskusta.

”Ja kun samalla mobilisoituja reservisotilaita on alkanut palata sinkkiarkuissa kotikaupunkeihinsa ja iskuja on tapahtunut myös Krimillä ja Kertšinsalmen sillalla, viestii kaikki, etteivät asiat ole niin kuin Venäjän johto on kertonut.”

Belgorodin iskut on mahdollista tulkita myös Ukrainan vastatoimeksi Venäjän viimeaikaista toimintaa vastaan. Sen jälkeen kun Kertšinsalmen silta vaurioitui räjähdyksessä 8. lokakuuta, Venäjä on systemaattisesti tuhonnut Ukrainan siviilikohteita.

”Sota on siirtynyt neljänteen vaiheeseen eli kostosodan vaiheeseen”, Mäkitalo sanoo. ”Kun Venäjä ei pysty sotilaallisesti nujertamaan Ukrainaa, se murentaa maan siviili-infrastruktuuria pala palalta.”

”Menetelmä ei ole kestävä, ja se täyttää terrorismin tunnusmerkistön.”