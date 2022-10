Saksassa uusien ydinvoimaloiden rakentaminen ei näytä poliittisesti mahdolliselta, vaikka loput käynnissä olevat voimalat saivatkin jatkoaikaa, kirjoittaa HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki.

Viime maanantaina Saksan liittokansleri Olaf Scholz ratkaisi pitkään velloneen kysymyksen ydinvoiman jatkoajasta Saksassa lähettämällä kirjeen ministereille, jossa oli ”mahtikäsky”. Kolme jäljellä olevaa Saksan ydinvoimalaa pidetään käynnissä ensi huhtikuun puoliväliin asti.

Hallituspuolueista liberaalit eli FDP oli vaatinut ydinvoiman käyttöiän jatkamista vuoteen 2024 ja vihreät siitä luopumista jo ensi vuodenvaihteessa, kuten alkuperäinen suunnitelma kuului.

Neuvottelemalla puolueet eivät pystyneet asiasta sopimaan, joten Scholz turvautui harvinaiseen ratkaisuun.

Itse ydinvoimasta luopumista Saksasta kyseenalaistaa harva. Käsillä oleva energiakriisi ei ole saanut perusasetelmaa muuttumaan. Kyse on vain aikataulusta.

Vielä harvempi perää uusien modernien ydinvoimaloiden rakentamista, mitä Suomessa suunnitellaan. Poliittisesti sellainen ei näytä Saksassa mahdolliselta.

”Eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa kohtaan usein täydellistä ymmärtämättömyyttä siitä, että tämän kriisin aikana edes harkitsemme turvallisen ja ilmastoystävällisen tuotannon sulkemista”, FDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Christian Lindner sanoi Der Spiegelin haastattelussa.

Saksan ydinvoimakielteisyyden juuret ovat syvällä. Myös Lindner on vasta tänä vuonna muuttanut ajatteluaan ydinvoimasta varovaisesti myönteisempään vaatimalla jatkoaikaa.

Saksa päätti luopua ydinvoimasta jo sosiaalidemokraattien ja vihreiden muodostamassa, liittokansleri Gerhard Schröderin johtamassa hallituksessa vuonna 2001. Hallituksen edustajat laativat siitä suunnitelman yhdessä energiayhtiöiden kanssa.

Omaelämäkerrassaan Entscheidungen: Mein Leben in der Politik (Päätöksiä: Elämäni politiikassa) Schröder on kuvannut, että päätös oli tärkeä Saksan ”sisäisen rauhan” kannalta. Vihreät vaativat sitä niin lujasti.

Vihreistä päätöksestä oli silloin neuvottelemassa Jürgen Trittin, joka on edelleen näkyvä vihreä kansanedustaja. Scholzin päätöstä jatkaa ydinvoimaa 3,5 kuukaudella sovitusta Trittin piti tietenkin vääränä.

Kun Fukushimassa tapahtui ydinvoimalaonnettomuus vuonna 2011, päätti vuonna 2006 valtaan noussut liittokansleri Angela Merkel nopeuttaa hänen edeltäjänsä kaudella laadittua suunnitelmaa. Merkel halusi, että poliittinen vastustaja vihreät ei saa vettä myllyynsä.

” Vihreät ovat tehneet päätöksiä, jotka ennen sotaa olisivat olleet absurdeja takinkääntöjä.

Jo Schröderin johdolla suunnitelmiin kuului, että ydinvoimasta luopuminen tarkoittaisi Saksassa energia­omavaraisuuden ja uusiutuvien energiamuotojen merkittävää lisärakentamista. Siinä Saksa epäonnistui.

Investoinnit tuulivoimaan hiipuivat, kun niiden olisi pitänyt kasvaa. Riippuvuus Venäjän kaasusta kasvoi.

Nyt Saksa korjaa noita virheitä. Uusiutuvaa energiaa aiotaan rakentaa lisää pikavauhtia. Tuulivoiman lupaehtoja puretaan.

Jürgen Trittinin tavoin Saksan vihreissä vaikuttaa monia konkareita, joiden dna:han ydinvoiman vastustus on syöpynyt. Se on asia, jota edes sodan todellisuus ei muuta.

Se on yksi syy vihreän puolueen olemassaoloon. 1980-luvulla ydinvoiman vastustajat pysäyttivät ydinjätekuljetuksia kiskoille ja jopa estivät ydinvoimaloiden rakentamista.

Joschka Fischer valittiin ensimmäisten vihreiden joukossa Saksan liittopäiville 1983 ja 1985 Hessenin osavaltion ympäristö- ja energiaministeriksi. Myöhemmin hänestä tuli Saksan ulkoministeri ja varakansleri.

Ydinvoima repi vihreitä viikko sitten puoluekokouksessa Bonnissa.

Vihreän talous- ja energiaministerin Robert Habeckin linjaus jättää ydinvoimalat verkkoon vuodenvaihteen yli oli monille vihreille liikaa. Puolue teki päätöksen, että ainakaan uusia polttoainesauvoja ei saa tilata.

Tunneperäinen eksistentialismi on selvästi yksi ydinvoimavastaisuuden selittäjä vihreille.

Järkiperäisesti vihreät perustelee kielteistä ydinvoimakantaansa paitsi onnettomuusriskillä, myös sillä, että Saksa ei ole tehnyt suunnitelmaa ydinjätteen loppusijoituksesta, toisin kuin Suomi ja sen lisäksi vain harva maa maailmassa.

Myös Scholz tyrmää toistuvasti keskustelun ydinvoimasta toteamalla, että ”se ei ole tulevaisuuden ratkaisu”.

On mahdotonta nähdä, että Saksassa alkaisi samanlainen pienydinvoimalabuumi, jollaisesta Suomessa on merkkejä.

Saksan vihreiden puoluekokouksen ulkopuolella ydinvoiman kannattajat osoittivat mieltään ja pyysivät kyltillä energiaministeri Robert Habeckia ”jättämään valot päälle”.

Sota Ukrainassa ja Venäjän Eurooppaan kohdistama energiapoliittinen hyökkäys ovat pakottaneet eurooppalaista politiikkaa muuttumaan nopeasti.

Erityisesti juuri Saksan vihreät ovat tehneet päätöksiä, jotka ennen sotaa olisivat olleet jopa absurdeja takinkääntöjä.

Yksi niistä on hiilivoima. Habeckin tavoitteena on, että Saksa luopuu hiilivoiman käytöstä vuonna 2030. Se on kahdeksan vuotta aiemmin hallituksen yhdessä asettamaa takarajaa.

Silti Saksassa päätettiin kesällä palauttaa jo käytöstä poistettuja hiilivoimaloita takaisin verkkoon. Hiili korvaa energiavajetta, joka syntyy, kun kaasua pitää säästää.

Viikko sitten Bonnissa puoluekokouksessaan vihreät hyväksyi niukalla enemmistöllä hiilivoiman käyttöön liittyen jopa sen, että piskuinen Lützerathin kylä puretaan, jotta sen alta voidaan louhia ruskohiiltä.

Vuosikausia hiilivoiman jyräämiä kyliä puolustanut aktivistiliike on vihreille katkera.

Mielenosoittajat vastustivat Lützerathin kylän purkua protestissaan Bonnissa 14. lokakuuta.

Toinen vihreiden linjanmuutos koskee asevientiä.

Saksan vihreät on kautta aikojen kutsunut itseään myös ”rauhanpuolueeksi”. Nyt vihreät etenisi Ukrainan aseistamisessa rohkeammin kuin päähallituspuolue sosiaalidemokraatit.

”Viemme aseita Ukrainaan, koska olemme rauhanpuolue”, sanoi ulkoministeri Annalena Baerbock puoluekokouksessa.

Ulkoministeri Annalena Baerbock selitti vihreille vaikeita päätöksiä puoluekokouksessa viikko sitten.

Vihreät joutuivat käsittelemään myös vaikeampaa asevientikysymystä. Saksa hyväksyi tänä syksynä aseiden viennin myös Saudi-Arabiaan osana eurooppalaista Nato-yhteistyötä.

Baerbock myönsi, että päätös oli todella vaikea. Hän kuitenkin löysi siihen hyvän perustelun, sillä Saksa saa aseista paljon rahaa.

”En halua, että sosiaalialalta säästetään enempää, eikä Lisalla ole enää keinoja lapsille, jotka niitä tarvitsevat”, hän sanoi viitaten vihreään perheministeriin Lisa Pausiin.

Vihreät on Saksan kolmesta hallituspuolueesta ainoa, jonka kannatus on selvästi suurempi kuin runsas vuosi sitten parlamenttivaaleissa. Puolueelle itselleen vaikeiden poliittisten päätösten teko näyttää siis saksalaisten mielestä olevan järkevää.

Tuoreimmassa kyselyssä vihreitä kannatti 21 prosenttia saksalaisista, ja liittokansleripuolue SPD:tä 19 prosenttia.

Vaaleissa vihreät sai 14,8 prosentin ja demarit 25,7 prosentin kannatuksen. FDP:n kannatus on lähes puolittunut vaaleista, 11,5:sta kuuteen prosenttiin.

Jos vihreissä olisi ollut tahtoa, puolue olisi voinut yrittää muuttaa myös Saksan suhdetta ydinvoimaan.

Kansalaiset näyttävät ymmärtävän, että maailmantilanne on muuttunut. Der Spiegel -lehden kyselyssä 41 prosenttia saksalaisista kannattaa ydinvoiman lisärakentamista.