Moskovassa poliisi teki viime viikon lopussa ratsioita hostelleihin, joista se vei miehiä kutsuntatoimistoihin. ”Ratsioihin päädyttiin, koska siirtolaiset tai kouluttamattomat baškirialaiset eivät kiinnosta ketään, edes oppositiota”, sanoo mobilisoituja auttava aktivisti.

Moskova

Moskovassa liikekannallepanon uskotaan jatkuvan edelleen, vaikka pormestari Sergei Sobjanin ilmoitti sen päättyneen maanantaina.

”Osittaisen liikekannallepanon” päättäminen virallisesti vaatii Venäjän presidentin ilmoituksen, mutta sitä ei ole toistaiseksi annettu.

Sobjaninin mukaan Moskova on saavuttanut liikekannallepanolle asetetut tavoitteensa, mutta hän ei kuitenkaan paljastanut mobilisoitujen määrää. Valtakunnallisesti liikekannallepanon tavoitteeksi on ilmoitettu 300 000 ihmistä.

Moskovassa on tiettävästi ollut vaikeuksia päästä liikekannallepanolle asetettuihin tavoitelukuihin. Pääkaupunkilaisia miehiä on muuttanut massoittain ulkomaille, ja monella on jokin liikekannallepanolta säästävä erityissyy, kuten ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittaminen.

Muun muassa itäsiperialaisten Burjatian ja Irkutskin alueiden päämiehet ilmoittivat tavoitelukujensa saavuttamisesta jo syyskuun lopussa.

Moskovassa liikekannallepano viimeisteltiin hostelliratsioilla viime viikon lopussa. Esimerkiksi The Moscow Timesin mukaan poliisi teki useana päivänä ratsioita eri hostelleihin, joissa asuu Venäjän eri alueilta ja entisistä neuvostotasavalloista pääkaupunkiin töihin tulleita miehiä.

HS tavoitti 29-vuotiaan baškirialaisen rakennustyöläisen, jonka poliisi pidätti hostellista torstai-iltana ja vei kutsuntatoimistoon. Mies esiintyy nimettömänä turvallisuussyistä.

Hän ei muista hostellinsa nimeä, mutta siellä asui hänen mukaansa työnantajan kustantamana 15 baškirialaista sekä paljon ulkomaalaisia siirtolaisia.

Baškirian tasavallasta Etelä-Uralilta kotoisin olevan miehen mukaan poliisi oli saapunut iltayhdentoista maissa hostelliin tarkastamaan asukkaiden papereita. Kun miehet olivat luovuttaneet passinsa, poliisi käski heitä pukeutumaan lämpimästi ja menemään ulos.

Käytävällä hostellin asukkaita odotti kaksi siviilipukuista miestä, jotka kertoivat vievänsä miehet kutsuntatoimistoon. Tarkoituksena oli kuulemma tarkistaa, onko miesten joukossa kutsuntakirjeen saaneita liikekannallepanon välttelijöitä.

Kutsuntatoimistolla odotti miehen mukaan pakettiautoissa miehiä muista hostelleista. Toimistolla heitä karsittiin terveystarkastuksessa.

Baškirialaiselle sanottiin tarkastuksen jälkeen, että hänet on nyt mobilisoitu Moskovasta. Aamuyöllä neljän maissa poliisit veivät hänet ja muutaman muun miehen takaisin hostelliin hakemaan tavaroitaan.

Mies otti yhteyttä kesällä perustettuun Akbuzat-kansalaisjärjestöön, joka auttaa baškirialaisia välttämään liikekannallepanon ja kertoo heille oikeuksistaan. Mies vietti kutsuntatoimistossa lähes vuorokauden mutta pääsi vapaaksi järjestön aktivistien ja heidän nostattamansa huomion avulla.

”Tietysti oli hyvin pelottavaa mutta ennen kaikkea loukkaavaa, koska meidät olisi haluttu lähettää Moskovasta. Olin ollut töissä melkein kuukauden, ja nyt olisi pitänyt lähteä sotaan edes hyvästelemättä omaa perhettä”, mies viestitti HS:lle maanantai-iltana.

Vapauduttuaan baškirialainen lähti Moskovasta ja piilottelee asianajajien neuvosta.

Akbuzat-järjestön vapaaehtoistyöntekijä sanoo, että hänellä ei ole lukuja tai tilastoja hostelleista mobilisoitujen määrästä.

”Mutta sen voimme sanoa, että meihin on ottanut yhteyttä 20–30 baškirialaista, ja tässä ovat vain ne, jotka vastustivat mobilisoitavaksi joutumista. Luulen, että heitä on paljon enemmän”, hän sanoo puhelimessa.

Turkkiin maaliskuussa muuttanut moskovalainen vapaaehtoistyöntekijä haluaa esiintyä jutussa nimettömänä, koska pelkää Venäjälle jääneiden sukulaistensa turvallisuuden puolesta.

Hän arvioi liikekannallepanon jatkuvan Moskovassa edelleen ”pimeänä”. Marraskuun alussa alkavat vuotuiset varusmiesten kutsunnat.

”Uskon liikekannallepanon sen jälkeen jatkuvan. Ehkä viranomaiset yrittävät välttää aiemmat virheensä, eivätkä perusta kutsuntatoimistoja museoihin tai järjestä ratsioita, koska ne herättävät lisähuomiota.”

Järjestön mukaan hostelleissa asuvat siirtolaiset ja Venäjän alueilta tulleet työläiset ovat suhteellisen helppo liikekannallepanon kohde.

”Ratsioihin päädyttiin, koska siirtolaiset tai kouluttamattomat baškirialaiset eivät kiinnosta ketään, edes oppositiota”, vapaaehtoinen sanoo.

”Heidän asemansa on puolilaillinen. He tietävät, että heidän paperinsa voidaan aina tarkastaa. Heillä ei ole täällä perhettä tai ihmisiä, jotka voisivat puolustaa heitä. He eivät yleensä ole slaavilaisia, joten kenellekään ei ole mitään väliä, jos joku kouluttamaton baškirialainen mobilisoidaan.”

”Mielenkiintoisempaa olisi, jos joku Euroopassa hyvän koulutuksen saanut it-ammattilainen mobilisoitaisiin. Kaikki mediat kirjoittaisivat hänestä, ja hänet vapautettaisiin muutamassa tunnissa”, vapaaehtoinen kuvaa venäläistä mielenmaisemaa.

Venäjän armeijan riveissä taistelee jo entuudestaan paljon etnisten vähemmistökansojen edustajia. Venäjällä on myös Burjatian tasavallasta mobilisoitavia auttava järjestö.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti viime perjantaina, että ”osittainen liikekannallepano” päättyisi kahden viikon kuluttua.