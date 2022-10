Pietarissa liikekannallepanossa palvelukseen on yritetty kutsua kuolleitakin. Kaupungin kuvernööri erotti liikekannallepanon toteutuksesta vastanneen viranomaisen.

Venäjällä lähes kuukausi sitten julistettu ”osittainen” liikekannallepano on edennyt nikotellen. Samalla kun satojatuhansia venäläisiä on paennut maasta, on liikekannallepano saanut ajoittain myös absurdeja piirteitä. Esimerkiksi venäjänjuutalaisia muuttaa nyt Israeliin eniten sitten Neuvostoliiton hajoamisen.

Esimerkiksi Pietarissa on yritetty kutsua sotaan lukuisia ihmisryhmiä, joita liikekannallepanon ei olisi pitänyt koskea – tai jotka ovat ylipäänsä kykenemättömiä lähtemään sotaan.

Pietarilainen Bumaga-julkaisu kertoi viime viikolla, kuinka palvelukseen on kutsuttu naisia, yksinhuoltajia, monilapsisten perheiden vanhempia, vakavista terveysongelmista kärsiviä ja jopa vuosia sitten kuolleita.

Astmaa sairastava pietarilainen kertoi saaneensa kutsuntakirjeen lääkärin vastaanotolla, ja joillain Pietarin alueilla ihmisille on jaettu kutsuntakirjeitä kotitalojensa rappukäytävissä.

Tämä on saanut kansalaiset varoittamaan toisiaan sosiaalisen median ryhmissä viranomaisista, jotka partioivat rappujen edessä. Tapauksista kertovat esimerkiksi Fontanka- ja Bumaga-julkaisut.

Bumagan mukaan Pietarin ihmisoikeusvaltuutettu Svetlana Agapitovan kertoi paikallisessa radiolähetyksessä, että liikekannallepanoa koskevat valitukset liittyvät useimmiten kutsutun ikään tai terveydentilaan. Viranomaisten mukaan väärin perustein rintamalle on kutsuttu kuitenkin vain 37 pietarilaista, joiden kaikkien kerrotaan saaneen jo palata kotiin.

Syyllinen Pietarin liikekannallepanon ongelmiin näytti löytyvän: maanantaina uutisoitiin, että kaupungin kuvernööri Aleksandr Beglov erotti Viktor Ševtšenkon, joka toimi kaupunginhallinnossa liikekannallepanosta vastanneen osaston johtajana.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin puolestaan ilmoitti maanantaina, että pääkaupungissa liikekannallepano on päättynyt.

Siitä, milloin mobilisaatio päättyy muissa Venäjän kaupungeissa ja alueilla, ei ole tarkkaa tietoa, sillä liikekannallepano­suunnitelmia ei juuri julkisteta. Ajoittain viranomaiset kuitenkin raportoivat eri alueille asetettujen suunnitelmien toteutumisprosenteista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kuitenkin ilmoitti viime perjantaina, että liikekannallepano päättyisi lokakuun lopulla. Tuolloin liikekannallepanossa Putinin mukaan oli kutsuttu palvelukseen 222 000 ilmoitetusta 300 000 sotilaan tavoitteesta.

Marraskuun alussa alkavat kuitenkin liikekannallepanon takia kuukaudella lykätyt syksyn kutsunnat, kertoo esimerkiksi venäläislehti Gazeta. Lehden mukaan kutsunnat tulevat koskemaan 120 000 henkeä.

Venäjän viranomaisten mukaan alokkaat palvelisivat vain Venäjän alueella, eikä heitä lähetettäisi ”erikoisoperaatioon”. Venäjä katsoo kuitenkin neljän Ukrainan alueen kuuluvan itseensä syyskuun pakkoliitosten jälkeen.

Samaan aikaan Venäjällä jatkuu edelleen keskustelu siitä, keitä liikekannallepanossa tulisi ylipäänsä kutsua rintamalle, ja ketkä kutsutuista tulisi vapauttaa.

Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen edustaja Sergei Mironov toi maanantaina duumaan lakialoitteen, jossa ehdotetaan, että sotaan kutsuttaisiin esisijassa Venäjän sotilas- ja turvallisuuspalveluiden, kuten kansalliskaartin, ulkomaantiedustelupalvelu SVR:n ja turvallisuuspalvelu FSB:n työntekijöitä sekä sotilaspalveluksesta erotettuja henkilöitä. Asiasta kertoo uutistoimisto Tass.

Aloite kumoaisi myös liittoneuvoston senaattoreiden ja duuman edustajien vapautuksen liikekannallepanosta.