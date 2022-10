”Hei hani, nyt on tällaista”

Ukrainalaissotilaat Andriy ja Tetiana rakastuivat, ja nyt he taistelevat yhdessä eturintamalla.

Okei, tämä saattaa olla erikoisin parisuhdehaastattelu hetkeen – ainakin olosuhteiltaan: loputon tykkituli jylisee taustalla, ja aina välillä kuuluu terävä Grad-raketinheittimen suhahdus.

Etelä-Ukrainan taistelujen etulinja kulkee joidenkin kilometrien päässä, ja viereen on pysäköity kuusirenkainen jyhkeä kuorma-auto. Sen lavalla laukaisualustalla seisoo 40-putkinen BM-21 Grad.

Lokakuu ei jaksa lämmittää varjoisia kohtia, siksi Tetiana siirtyy aurinkoon. Hän kaataa emalipannusta mustaa kahvia mukiin. Otatko? Hän keitti juuri pannullisen retkikeittimellä ja ojentaa kupillisen Andriyllekin.

Andriy juo, jos ehtii.

Lähtökäsky voi tulla milloin tahansa, sillä Andriy, 35, on Grad-komppanian komentaja ja hänen vaimonsa Tetiana, 26, rintamalääkäri.Turvallisuussyistä he esiintyvät tässä artikkelissa vain etunimillä.

He työskentelevät samassa tiimissä. Molemmat ovat ammattisotilaita, vaikka miehiä koskee nyt myös asevelvollisuus. Naiset voivat liittyä vapaaehtoisina, ja tällä hetkellä Ukrainan asevoimissa on noin 50 000 naissotilasta. Tetianan lailla etulinjassa taistelee tai työskentelee noin 10 000 ukrainalaisnaista.

Grad on neuvostoaikainen raketinheitin, ja Andriyn sanojen mukaan ”yksi tehokkaimmista”. Tarkka ja tuhoaa hyvin.

”Toimii hyvin tukikohtiin ja linnoituksiin sekä jalkaväkeen.”

Andriy on komentaja, Tetiana lääkäri. He ovat sotineet yhdessä ensitapaamisesta asti.

Andriyn radiopuhelimesta kuuluu puhetta vähän väliä. Grad-joukot ovat tässä paikassa, koska he odottavat. HS on mukana Ukrainan armeijan luvalla ja saattamana. Oletus on, että ihan pian tulee tulikäsky ja koordinaatit kohteesta, johon tähdätään.

Kohta mennään, Andriy sanoo ja taputtaa käsiään.

Ajattelitko koskaan, että jonakin päivänä laukaiset raketteja tällaisen pellon laidalla sodan etulinjassa yhdessä vastavihityn vaimosi kanssa?

”En ajatellut.”

Andriy ja Tetiana tapasivat vuonna 2020. Oliko se rakkautta ensisilmäyksellä, paha sanoa, sillä tässä kohtaa osapuolten versiot eroavat toisistaan.

Molemmat olivat silloinkin sotilaita. Tetiana palveli Donetskissa ja sai siirron toiseen pataljoonaan. Minne tarkalleen ottaen, sitä ei saa turvallisuussyistä kertoa, mutta tänne Etelä-Ukrainaan joka tapauksessa.

Hän saapui uuteen tukikohtaan, joka oli pystytetty maatilalle. Ensimmäisten joukossa hän tapasi Andriyn.

”Hän kysyi tosi tylysti, että oletko tullut meille, laita kamat kasaan, niin mennään”, Tetiana sanoo. ”Olin ihan, että mikä paikka tämä oikein on.”

Andriyn versio ensikohtaamisesta on pehmeämpi. Hän kertoo olleensa myyty heti ensihetkestä. Nyt on tyylikäs nainen, hän ajatteli, kun Tetiana käveli hänen luokseen.

Classy.

”Sydämeni alkoi lyödä nopeammin. Kaikki oli heti selvää.”

Tetiana kuuntelee Andriyn kuvausta tapaamisesta ja purskahtaa nauruun. Hän haluaa täydentää omaa kertomustaan.

Minä inhoan muutoksia, hän selittää. Vaikka oli ilmeistä, että Andriy jännitti hänen seuraansa ja hakeutui silti luo, Tetiana piti omat tunteensa piilossa.

”Siinä oli kaikenlaista tilanteen tuomaa hankaluutta: muut sotilaat alkoivat aavistella, ja jotkut olivat vähän mustasukkaisiakin. Yritin vastustella, mutta kyllä minäkin ihastuin aika nopeasti. En vain näyttänyt sitä.”

Andriy oli sinnikäs, ja hiljalleen Tetiana alkoi lämmetä. Tai hiljalleen ja hiljalleen – he tapasivat ensimmäisen kerran 20. tammikuuta, pussasivat helmikuussa sotilaiden bileissä, ja maaliskuussa yhteisen vakavan keskustelun jälkeen he ilmoittivat julkisesti olevansa pari.

Muutama kuukausi sitten Andriy kosi. Naimisiin he menivät elokuun lopussa. Tetianalla on sormuksia molemmissa nimettömissä. On kihlasormus, vihkisormus ja bonussormus.

Oikeassa nimettömässä on vihki- ja kihlasormus. Niin sanottu bonussormus on vasemmassa nimettömässä.

Kun he olivat koruliikkeessä valitsemassa sormuksia, Andriy kysyi, minkä vihkisormuksen hän haluaa. Tetiana vastasi, että hänen on mahdotonta valita kahden suosikkinsa väliltä. Molemmat olivat täydellisiä.

Niinpä vihkisormuksia ostettiin kaksi.

”Häät pidettiin meidän kotipaikallamme Podilskyissä. Se on ainoa kerta, kun olemme käyneet siellä sodan alun jälkeen”, Tetiana sanoo.

Häissä sota kuului vain puheissa. Muuten ne olivat tavalliset häät, Tetiana sanoo.

Kun lähtökäsky viimein tulee, kaikki tapahtuu sähäkästi ja koordinoidusti.

Ensin Gradeja kantava kuorma-auto lähtee rytyyttämään pitkin kuoppaista hiekkatietä, sitten muut lähtevät henkilöautoilla perään.

Muutaman sadan metrin päässä on peltoaukea, josta raketit laukaistaan. Kuorma-auto pysähtyy sen reunaan. Kohde, jota nyt tulitetaan, on 18 kilometrin päässä Hersonin suunnalla.

Sotilaat tietävät, mitä ampuvat, mutta eivät kerro.

Yksi hoitaa tähtäämisen ja huutaa koordinaatteja laukaisijoille. Ei mene kuin muutama minuutti, sitten lähtee.

Andriyin joukkueeseen kuuluva Vadim kohdistaa Grad-raketinheitintä.

Laukaisun jälkeen paikalta pitää poistua kolmessa minuutissa.

Laukaisusta kuuluva pamaus soi korvissa ja savunhaju tarttuu tukkaan. Grad nousee tulihäntäisenä siniselle taivaalle.

”Nyt ammuimme vain yhden, mutta keväällä saatoimme ampua koko paletin kerralla. Riippuu aina kohteesta”, Andriy sanoo.

Kun raketti on matkalla, on taas kiire. Sotilaat juoksevat autoihinsa ja kurvaavat pois. Paikalta pitää päästä pois kolmessa minuutissa, sillä raketinheitin on aina kohde venäläisten vastaiskulle.

Nyt sellaista ei tule.

Ukrainan armeijassa on paljon rakkautta. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Sota-aika, jaetut arvot, alati läsnä oleva kuolema ja tiivis, melko samanikäisten ihmisten yhteisö muistuttavat jatkuvasti, että pitää elää.

Pitää elää juuri nyt.

Tetiana tosin sanoo, että he eroavat muista pariskunnista. He saavat työskennellä yhdessä, kun monet muut tekevät töitä eri yksiköissä ja nukkuvat eri huoneissa.

Tetiana ja Andriy ovat olleet alusta asti käytännössä koko ajan yhdessä, työt ja lomat.

”Minua helpottaa se, että Andriy on lähellä. Olen rauhallisempi ja varmempi, vaikka pelkään koko ajan, että hänelle tapahtuu jotakin. Se tunne ei katoa.”

Kun he kertoivat suhteestaan, muut sotilaat ottivat tiedon lopulta hyvin vastaan. Muut olivat aavistelleetkin, että parin välillä kipinöi. Näkihän sen.

Avioituminen helpotti armeijayhteiselämää entisestään. Muiden kysymykset vähenivät.

Nyt Andriylla ja Tetianalla on erääseen kylään perustetussa sotilastukikohdassa oma talo, jossa he asuvat kahdestaan – tai löytämänsä kissanpennun kanssa.

Pieneen taloon on muodostunut onnellinen koti, vaikka se oikea, varsinainen kotitalo onkin Odessan liepeillä.

Grad-raketinheittimessä on 40 ammusta. Ne ammutaan tietyssä järjestyksessä, jotta tasapaino säilyy. Äsken lähti kolmonen oikeasta yläkulmasta, seuraava panos on taas keskemmältä.

Grad ennen laukaisua, kun yläkulmassa sijaitseva kolmosputki on vielä täynnä.

Andriyn komentaman auton lempinimi on Pääskynen. Kun taistelutilanne rintamalla on kiivas, Andriyn tiimi saattaa silloin ampua 40 gradia päivässä. Vapaapäiviä ei juuri ole. Sitten kun on vähän rauhallisempaa, rytmi on pari päivää töissä ja päivä vapaalla. Silloin laukaistaan 10–15 kertaa.

Tyynemmät ajat ovat siitäkin hyviä, että silloin ehtii ja jaksaa vähän riidellä kotona.

”Mutta emme me paljoa riitele. Vapaapäivinä olemme yleensä vain kotona, lojumme sängyssä ja katsomme elokuvia”, Andriy sanoo.

Ukrainassa on sanonta: älä yritä ennustaa tulevaa. Mutta kai toivoa silti saa?

Tetiana ja Andriy sanovat molemmat, että tulevaisuuden kannalta tärkeintä on voittaa sota. Sen jälkeen kiinnostaisi tavallinen elämä: mennä kotiin ja alkaa opetella yhteistä rauhaa.

Ennen sotilasuraansa Tetiana työskenteli ambulanssilääkärinä.

”Haluaisin laittaa kotia, sisustaa ja tehdä tavallisia asioita. Meidän pitää opetella sodan jälkeen normaali elämä ja tottua siihen. Kun olimme elokuussa kotona käymässä, emme kumpikaan osanneet aluksi olla, kun oli niin rauhallista.”

Kun sota joskus on ohi, Andriy ja Tetiana haaveilevat perheestä.

Jos rakkaus ei muutenkaan ole aina helppoa, sotarakkaus on oma lukunsa. Joskus myöhemmin saattaa tulla toisenlaisia aikoja, mutta rintama-arki on se, mitä Andriy ja Tetiana nyt elävät.

Andriy kertoo olevansa hyvin romanttinen mies. Tuoretta vaimoa olisi ihana kisutella kaiken aikaa. Sodan etulinjassa tunteet joutuu kuitenkin monesti piilottamaan.

”Silloin puristan häntä nopeasti olkapäästä ja sanon, että hei hani, haluaisin olla sinulle ihana, mutta nyt on tällaista. Pitää vain selvitä tästä eteenpäin.”