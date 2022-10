Venäjän puolustusministeriön mukaan Su-34-hävittäjä syöksyi maahan koulutuslennon aikana.

Sotilaslentokone putosi maanantai-iltana yhdeksänkerroksisen asuintalon päälle Jeiskin kaupungissa Venäjällä. Asiasta kertoivat muun muassa uutistoimisto Reuters sekä venäläiset Tass, Interfax ja Ria Novosti.

Interfax ja Tass kertoivat noin puoli kymmeneltä illalla Suomen aikaa, että onnettomuudessa olisi kuollut ainakin neljä ihmistä. Loukkaantuneita olisi yli 20. Uhrilukujen odotettiin vielä kasvavan.

Jeisk sijaitsee Asovanmeren rannalla Krasnodarin aluepiirissä Etelä-Venäjällä. Kaupungin vastarannalla on Ukrainan etelärannikkoa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan kyseessä on Su-34-hävittäjäpommittaja, joka syöksyi maahan koulutuslennon aikana. Ministeriön mukaan yksi koneen moottoreista syttyi tuleen, kun se oli lähdössä lentoon sotilaskentältä.

Ministeriön mukaan koneen miehistö onnistui pelastautumaan ennen koneen syöksymistä maahan.

Paikallisten viranomaisten mukaan rakennuksen viisi kerrosta on syttynyt tuleen ja ylimmät kerrokset ovat romahtaneet. Silminnäkijöiden mukaan onnettomuuspaikalla oli pelastushenkilökuntaa.

Venäjänkielinen tutkivan journalismin sivusto The Insider jakoi Twitterissä onnettomuuspaikalta videon, jolla näkyy palava rakennus.

Venäjä on kertonut käynnistävänsä rikostutkinnan maahansyöksystä.

”Sotilastutkijat selvittävät tapauksen olosuhteita ja syitä”, Venäjän federaation tutkintakomitea kertoi Reutersin mukaan.

Tutkintakomitea käsittelee vakavia rikoksia, ja se kertoi jo lähettäneensä tutkijoita onnettomuuspaikalle. Komitea ei kuitenkaan kertonut, mitkä todisteet viittaisivat mahdolliseen rikokseen.

Onnettomuudesta on ilmoitettu Venäjän presidentille Vladimir Putinille, joka on määrännyt, että onnettomuuden uhreille on ”annettava kaikki tarvittava apu”.