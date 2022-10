Ajatushautomo uskoo, että Wagner-pomo Prigožinin kriittiset lausunnot vetoavat Putinin kansallismieliseen äänestäjäkuntaan, vaikka hän ei suoraan vastusta tai kritisoi Putinia.

Wagner-palkkasotilasryhmä ja sen johtaja, ”Putinin kokkina” tunnettu Jevgeni Prigožin vaikuttavat kritisoivan yhä useammin Venäjän sotilaallisten instituutioiden tehottomuutta eri sosiaalisen median kanavissa, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ajatushautomon näkemys on, että Wagner-ryhmän kritiikki voi epäsuorasti heikentää Venäjän hallintoa.

ISW uskoo, että Prigožinin lausunnot vetoavat Venäjän presidentin Vladimir Putinin kansallismieliseen äänestäjäkuntaan, joka on jo pitkään vaatinut oligarkkeja rahoittamaan Venäjän asevoimia, vaatinut avoimuutta siitä, mitä rintamalla todella tapahtuu ja arvostellut Venäjän korkeampia sotilaslaitoksia niiden epäonnistumisista rintamalla.

Vaikka Prigožin ei suoraan vastusta tai kritisoi Putinia, Prigožinin kasvava tunnettuus Venäjän kansallismielisessä yhteisössä saattaa heikentää Putinin "vahvan miehen" imagoa.

ISW:n näkemyksen mukaan Prigožin on antanut realistisen kuvan Bahmutin taisteluiden tilanteesta. Hän on todennut, että ukrainalaiset sotilaat eivät ole halukkaita antautumaan.

Lue lisää: Venäjä etenee Bahmutissa, joka on Zelenskyin mukaan Ukrainan suurin huolen­aihe

Prigožin on väittänyt, että Itäisen Ukrainan rintamalinjalla, Bahmutin kaupungin alueella, toimii ainoastaan Wagner-ryhmän joukkoja. Prigožinin väite näyttää kiistävän ”Donetskin kansantasavallan” virallisten tahojen väitteet siitä, että ”kansantasavallan” joukot toimisivat myös Bakhmutin alueella.

Prigožin on myös korostanut, että hän rahoittaa joukkojensa varusteet täysimääräisesti. Asia käy ilmi Telegram-kanavalla julkaistussa haastattelusta, jossa Prigožinilta kysyttiin, avustaako Venäjän puolustusministeriö Wagner-ryhmää varuste­hankinnoilla.

Telegram-kanavilla on kommentoitu myös Belgorodin harjoitusalueen ampumis­tapausta. Kanavien viestien pääsisältö tapauksesta on, että Venäjällä on tällä hetkellä käynnissä ”hiljainen sisällissota”, joka johtuu Venäjän hallituksen pitkäaikaisesta kyvyttömyydestä rajoittaa maahanmuuttoa oletettavasti Keski-Aasian maista.

Lue lisää: Ainakin 11 venäläistä ammuttiin sotilas­tuki­kohdassa Belgorodissa

Lue lisää: Venäjällä sijaitseva Belgorod on maan ase­­voimille keskeinen, ja tunnelma siellä on vaino­harhainen

ISW uskoo, että Venäjän sisällissotaan viittaava keskustelu voi entisestään häiritä Kremlin kertomuksia Venäjän kansallisesta, etnisestä ja uskonnollisesta yhtenäisyydestä.

ISW:n aiemmasta raportista käy ilmi, että Prigožin on jo aikaisemmin pyrkinyt luomaan eroa Wagner-ryhmän ja Venäjän asevoimien välillä.

Prigožin korosti Venäjän valtiolliselle medialle Ria Fanille antamassaan kommentissa, että Wagner-ryhmän joukot ottivat yksin haltuunsa Ivanhradin, Bahmutin eteläpuolella sijaitsevan asutuksen, 13. lokakuuta.

”Donetskin kansantasavallan” joukot väittivät, että ”Luhanskin ja Donetskin kansantasavallan” yhteiset joukot ottivat Ivanhradin ja läheisen Opitnen asutuksen haltuunsa.

Lausunto on ristiriidassa Prigožinin lausunnon kanssa, jonka mukaan ”yksikään henkilö muista yksiköistä, lukuun ottamatta Wagnerin yksityisen sotilasyhtiön työntekijöitä”, ei ollut Ivanhradissa sen valtauksen aikaan.

ISW toteaa, että Prigožinin ja ”Donetskin kansantasavallan” väitteiden välinen ristiriita sekä Prigožinin ilmeinen halu saada Wagner-ryhmän taistelijoille yksinomainen kunnia Ivanhradin valtauksesta ovat sopusoinnussa aiempien havaintojen kanssa, joiden mukaan Prigožin pyrkii saamaan vahvemman aseman Venäjän puolustusministeriötä kritisoivilla lausunnoillaan.