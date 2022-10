Ruotsalaislehti pääsi kuvaamaan kaasuputken vaurioita vedenalaisen droonin avulla.

Nord Stream 1 -kaasuputkessa on nähtävissä vähintään 50 metrin pituinen aukko, ruotsalaislehti Expressen kertoo.

Lehti oli saanut viranomaisilta poikkeuksellisen luvan päästä kuvaamaan räjähtänyttä kaasuputkea.

Vedenalaisen droonin ottama video näyttää, miten paksut putkirakenteet ovat kärsineet mittavia tuhoja. Tuhojen laajuus kertoo lehden mukaan siitä, kuinka voimakas putken tuhonnut räjähdys on ollut.

Syyskuussa tapahtuneet räjähdykset olivat myös sen verran voimakkaita, että ne huomattiin maanjäristysten voimakkuuksia mittaavilla laitteilla.

Expressenin kuvamateriaalissa näkyy, kuinka jossain osassa putkea on nähtävissä repaleiset, terävät reunat ja jossain taasen metalli on vääntynyt huomattavasti. Lehden mukana ollut droonin käyttäjä Trond Larsen näyttää, miten putken ympärillä olevassa merenpohjassa on nähtävillä merkkejä erittäin suuresta räjähdyksestä.

”Näin paksun metallin vääntämiseen vaaditaan äärimmäisen suurta voimaa, kuten näemme [videossa]”, Larsen sanoo.

Ruotsin osalta kaasuputkien räjähdystä tutkii turvallisuuspoliisi Säpo.

Venäjän viranomaiset ilmoittivat aiemmin lokakuussa, etteivät he tule hyväksymään mitään tutkimustuloksia, jos venäläisiä ei ole mukana tutkinnassa. Ruotsi on tähän mennessä estänyt venäläisten mukanaolon tutkinnassa.