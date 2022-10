Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotilasstrategian opettaja, everstiluutnantti Joakim Paasikivi sanoo, ettei Ukrainan etenemisen hidastuminen vielä tarkoita, että Venäjä olisi kääntämässä tilannetta edukseen rintamalla.

Tuhottuja asuintaloja Bahmutissa, jonne Venäjä pyrkii etenemään. Kuva on otettu 15. lokakuuta.

Rintamatilanne Ukrainassa on asettunut suurimmaksi osaksi paikoilleen sen jälkeen, kun Ukraina onnistui poikkeuksellisella tahdilla syyskuussa merkittävissä vastahyökkäyksissään.

Niiden aikana Venäjän joukot joutuivat vetäytymään Harkovan alueelta, minkä lisäksi Ukrainan joukot etenivät Donbasin alueella aina strategisesti tärkeään Lymanin kaupunkiin asti.

Suunnilleen samaan aikaan Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella Ukrainan joukot onnistuivat etenemään Dneprjoen mukaisesti lähemmäs kohti Hersonin kaupunkia.

Kahden viime viikon aikana Ukraina ei ole edennyt mainittavasti sen enempää Itä- kuin Etelä-Ukrainassakaan. Sen sijaan viikonloppuna uutisoitiin, että Venäjä on edennyt Bahmutin kaupungin rintamalla Itä-Ukrainassa.

Venäjän eteneminen on tosin tapahtunut hitaasti ja kovalla hinnalla, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Ei ole myöskään selvää, että Bahmutin valtaamisesta olisi Venäjälle tällä hetkellä suurta hyötyä Ukrainan aiempien onnistuneiden vastahyökkäysten vuoksi.

Bahmutin tilanteessa näkyy myös voimistuva kahtiajako Venäjän asevoimien ja ”Putinin kokiksi” kutsutun Jevgeni Prigožinin johtaman Wagner-palkkasotilasryhmän välillä.

Prigožin on väittänyt, että Bahmutin kaupungin alueella toimisi ainoastaan Wagner-ryhmän joukkoja. Niin sanotun Donetskin kansantasavallan viralliset tahot ovat sanoneet myös sen joukkojen toimivan Bahmutin alueella.

Ukrainan näkyvän etenemisen hidastuminen ja Venäjän jonkinasteiset onnistumiset Bahmutin suunnalla ovat herättäneet jo länsimaissa huolta. Yle julkaisi tiistaina jutun, jonka otsikossa kysyttiin, "onko Venäjä saamassa taas yliotteen”.

Sotatilannekarttaa päivittävä sotahistorioitsija Emil Kastehelmi kritisoi juttua tiistaina Twitterissä.

”On liian nopeatempoista ajattelua, että koska alta pariin viikkoon ei ole tullut uutisia uusista suurista voitoista, koko hyökkäys olisi pysähtynyt ja aloite olisi siirtymässä Venäjälle”, Kastehelmi kirjoitti.

The New York Times julkaisi maanantaina jutun, jossa kerrottiin Ukrainan joukkojen etenemisen pysähtyneen Itä-Ukrainassa lähes paikalleen ja Venäjän joukkojen onnistuneen ryhmittymään uudelleen.

”Venäjällä on panssarivaunuja, tykistöä ja kranaatinheittimiä, ja heillä on pysyvät asemat maastossa. Ukrainalaisjoukkojen mukaan alueella on myös merkkejä uusista mobilisoiduista venäläissotilaista”, jutussa todetaan.

Venäjä aloitti niin sanotun osittaisen liikekannallepanon syyskuun lopussa, ja tämänhetkisten tietojen mukaan näitä joukkoja on tuotu paljon nimenomaan Itä-Ukrainaan. Nyt liikekannallepano on loppumaisillaan.

Julkisuudessa on kirjoitettu paljon siitä, että Venäjän on lähettänyt miehiä Ukrainaan lähes olemattomalla koulutuksella, mutta uusien sotilaiden tuominen maastoon tarkoittaa kuitenkin taas lisää miesvoimaa, jota vastaan Ukrainan on taisteltava.

Ukrainan armeijan kalustoa ajamassa tiellä Harkovan ja Donetskin alueiden rajalla 7. lokakuuta.

Bahmutin tilanne ja Ukrainan etenemisen hidastuminen Itä-Ukrainassa eivät vielä tarkoita, että Venäjän liikekannalle­panosta olisi ollut rintamalla merkittävää hyötyä tai että Venäjä olisi kääntämässä taisteluita edukseen.

Näin sanoo HS:lle Ruotsin maan­puolustus­korkeakoulun sotilas­strategian opettaja, everstiluutnantti Joakim Paasikivi.

Joakim Paasikivi

”Vaikka emme näe Ukrainalta nyt yhtä spektaakkelimaisia etenemisiä kuin syyskuussa, he edistyvät silti hitaasti mutta vakaasti. Tällä hetkellä Ukraina pitää yllä merkittävää painetta Kreminnassa ja Svatovessa”, Paasikivi sanoo.

Kreminna ja Svatove sijaitsevat Lymanin itäpuolella, ja ne ovat tärkeitä Venäjän huoltoreittejä. Niiden valtaaminen takaisin Venäjältä tarkoittaisi, että se joutuisi vetäytymään entistä pidemmälle itään Donbasissa.

Bahmutin mahdollista valtaamista Paasikivi ei sen sijaan pidä merkittävänä saavutuksena.

”Venäjä näyttää pyrkivän sinne välittämättä lähes ollenkaan ihmishengistä, edes omistaan. Sotilaallisessa mielessä operaatiossa ei ole järkeä.”

Paasikiven mukaan Bahmutin valtaaminen ei avaa oikeastaan minkäänlaisia reittejä etenemiseen pidemmälle Itä-Ukrainassa. Ukraina joutuisi muodostamaan uuden puolustuslinjan, mutta sen tarvitsisi tuskin vetäytyä kovin kauas nykyisistä asemista, Paasikivi sanoo.

”Venäjä on nyt sanonut aikovansa vapauttaa Bahmutin lokakuun aikana. Jos ilmoitat sen päätavoitteeksesi tällä hetkellä, kai sen saavuttamisen jälkeen voi julistaa saavuttaneensa välivoiton. Aika rajalliselta se tuntuu, kun vertaa Venäjän alkuperäisiin sotilaallisiin tavoitteisiin.”

Yksi iso ongelma Venäjän kannalta on Paasikiven mukaan se, että sen jalkaväki on hyvin rajallista. Tehokkaimmat jalkaväen sotilaat ovat nimenomaan Wagner-palkkasotilas­ryhmän taistelijoita.

”Ukrainan kannalta on hyvä, että Venäjän sotakaluston uudistamiseen tarkoitetut rahat menivät korruption vuoksi aivan muualle kuin mihin ne oli tarkoitettu. Siksi Venäjällä ei ole nyt modernia jalkaväkiarmeijaa vaan pienoisversio neuvostoaikaisesta armeijasta.”

” ”Mies Kalašnikovin kanssa puun takana on aina mies Kalašnikovin kanssa puun takana.”

Mitä tulee Venäjän uusiin mobilisoituihin sotilaisiin Itä-Ukrainassa, Paasikivi sanoo olevansa hyvin epäileväinen sen suhteen, kuinka paljon heistä on hyötyä Venäjälle sodassa.

”Toki lisäjoukkojen tuominen alueelle voi hidastaa ukrainalaisia. Mies Kalašnikovin [venäläinen rynnäkkökivääri] kanssa puun takana on aina mies Kalašnikovin kanssa puun takana. Mutta Venäjän uudet joukot vaikuttavat olevat enimmäkseen huonosti koulutettuja, huonosti varusteltuja ja huonosti motivoituneita”, Paasikivi sanoo.

Kyynisesti ajateltuna Venäjä vaikuttaa lähettävän uusia huonosti koulutettuja sotilaita Ukrainaan lähinnä tykinruuaksi, Paasikivi arvioi.

Isompana ongelmana Paasikivi pitää sitä, että Itä-Ukrainasta tulleiden tietojen mukaan maasto on syksyn edetessä vaikeutumassa merkittävästi. Maastosta on tullut mutainen ja soinen. Kulku hidastuu siellä selvästi.

Venäjän armeijan kalustoa pysäköitynä Hersonin kaupungissa heinäkuussa.

Itä-Ukrainan lisäksi Paasikivi kehottaa pitämään katseen edelleen Etelä-Ukrainassa. Hän korostaa, että Hersonin alueelta saatavat tiedot ovat tällä hetkellä hyvin epävarmoja, mutta näyttää siltä, että Ukrainan joukot painostavat yhä Venäjän joukkoja ja yrittävät päästä etenemään Dneprjoen suuntaisesti kohti etelää.

Hersonissa Ukrainaa auttaa Paasikiven mukaan se, että maasto on siellä helpompaa kuin Itä-Ukrainassa. Maasto on avointa, joten siellä voi yrittää edetä kuljetuskalustolla, mutta toisaalta vastapuoli voi yrittää torjua etenemistä esimerkiksi panssarin­torjunta­ohjuksilla.

Paasikivi pitää mahdollisena, että jossain kohtaa Ukraina onnistuu Hersonissa yllättämään Venäjän samalla tavalla kuin se teki Harkovassa kiertämällä puolustuslinjan taakse.

”Ukraina on jo tähän mennessä osoittanut olevansa Venäjää parempi sotamanöövereissä.”