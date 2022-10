Liz Truss on ehtinyt toimia Britannian pääministerinä vasta kuusi viikkoa, mutta spekulointi potkuista voimistuu. Omat eli konservatiivit pettyivät uuteen johtajaansa ennätysajassa. Pääministeri pyysi anteeksi virheitään.

Britannian pääministerin Liz Trussin asema on vaakalaudalla.

Lontoo

Britannian pääministerin Liz Trussin asema käy entistä kiikkerämmäksi, vaikka tiistaina tuli kuluneeksi vasta tasan kuusi viikkoa siitä, kun hän aloitti pääministerinä.

Normaalioloissa uusi pääministeri saa nauttia vähintään lyhyestä kuherruskuukaudesta median ja kansan parissa.

Trussilla kuherruskuukausi jäi ennätyksellisen lyhyeksi: omien eli konservatiivipuolueen kansanedustajien keskuudessa spekuloidaan jo Trussin mahdollisilla potkuilla.

Yougov-mittausyhtiön tuoreen kyselyn mukaan jo 80 prosentilla briteistä on huono käsitys Trussista. Pääministeri on epäsuositumpi kuin puolueensa. Myönteinen kuva on vain kymmenellä prosentilla kansasta.

Truss on jo pyytänyt virheitään anteeksi BBC:n tuoreessa haastattelussa.

Hän vakuutti myös pysyvänsä tehtävässään, koska hänet on siihen kerran valittu.

”Johdan konservatiivit seuraaviin parlamenttivaaleihin”, Truss sanoi BBC:lle.

Kaikki eivät ole kuitenkaan yhtä vakuuttuneita siitä, että Truss saa jatkaa vaaleihin asti.

Pääministerin uskottavuus on säpäleinä jo omienkin joukossa, muusta äänestäjäkunnasta puhumattakaan. Konservatiivien joukossa juonitaan jo pääministerin päänmenoksi.

Epäileviä on myös he, jotka yhä virallisesti seisovat johtajansa takana.

”En usko, että lisävirheisiin on enää varaa. Maa tarvitsee hallituksen, joka on tehtäviensä tasalla ja tekee harkittuja päätöksiä”, Britannian apulais­puolustusministeri James Heappey sanoi Sky-kanavan haastattelussa tiistaiaamuna.

Seuraavissa parlamenttivaaleissa konservatiiveja uhkaa mitä todennäköisimmin tappio. Mielipidemittausten mukaan työväenpuolueella on jo iso etumatka.

Vaaleihin on kuitenkin vielä aikaa. Ne järjestetään mahdollisesti keväällä 2024, mutta aivan viimeistään tammikuussa 2025.

Trussin kohtaloksi koitui harkitsematon talouslinja. Velkarahalla maksettavaksi kaavaillut isot veronalennukset eivät kelvanneetkaan äänestäjille, sijoittajille ja medialle.

Markkinat säikähtivät uuden konservatiivihallituksen vastuutonta taloudenpitoa. Viime perjantaina Truss antoi potkut ensimmäiselle valtiovarainministerilleen Kwasi Kwartengille pelastaakseen oman nahkansa.

Perjantaina nimitetty uusi valtiovarainministeri Jeremy Hunt esitteli maanantaina hallituksen tuoretta tiukkaa talouslinjaa.

Lähes kaikki syyskuussa luvatut veronalennukset peruttiin. Myös kuluttajille ja yrityksille suunnattu avokätinen energiatukipaketti joutui leikkauksen kohteeksi. Lähiaikoina luvassa on mitä todennäköisimmin lisää kipeitä talouspäätöksiä.

Konservatiivipuoluetta lähellä oleva The Daily Telegraph -lehti arvioi pääkirjoituksessaan, että Trussin jatko on nyt konservatiivikansanedustajien käsissä.

Vain heidän kärsivällisyytensä voi kuulemma pelastaa Trussin siltä häpeältä, että hänestä tulee Britannian lyhytaikaisin pääministeri sitten vuoden 1827, jolloin George Canningin kausi jäi alle 120 päivään.

Trussin oli määrä tavata tiistaina konservatiivipuolueen kansanedustajia hallituksen aamuistunnon jälkeen.

Jos tarpeeksi moni konservatiivien rivikansanedustaja haluaa vaihtaa johtajansa, täytyy rivikansanedustajien ryhmittymän johtajan sir Graham Brady ryhtyä tarvittaviin toimiin.

Trussin ennenaikaiset potkut edellyttäisivät puolueen sisäistä sääntömuutosta. Isompi este on kuitenkin uskottavuusongelma: puolue antoi kesällä potkut taakaksi muodostuneelle Boris Johnsonille, joten niin ikään taakaksi muodostuneen Trussin pikakorvaaminen uudella johtajalla olisi poliittisesti hyvin vaikeaa.

Yougov-yhtiön kyselyn mukaan Johnson on nyt selvästi suositumpi kuin Truss.

Keskiviikkona Trussin on määrä saapua alahuoneeseen pääministerin kyselytuntiin. Opposition odotetaan tekevän heikosta pääministeristä silppua.