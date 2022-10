Baltia ja Puola haluavat Euroopan vallanjaon uusiksi – Suomellekin on paikka varattuna

Saksa ja Ranska ovat jättäneet EU:hun valtatyhjiön, johon moni haluaa asettua nyt tarjolle, kirjoittaa HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki.

Berliini

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on saanut aikaan kamppailun EU:n valtatasapainosta sodan jälkeen. Lännellä on yhteinen tavoite siitä, että Ukrainan on voitettava sota. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu?

Sodan jälkeen Baltia haluaa ”oman osuutensa” Euroopan politiikan muovaamisesta, Latvian puolustusministeri Artis Pabriks sanoi tiistaina Berliinissä Körber-säätiön järjestämässä ulkopoliittisessa foorumissa.

Se tarkoittaa aiempaa vahvempaa asemaa eli lisää valtaa.

Baltian vahvempi asema on Pabriksin mukaan oikeutettu siksi, että Baltian maat ovat tukeneet Ukrainaa kokoonsa nähden paljon enemmän kuin monet muut EU-maat – ja sodassa on kyse koko Euroopan olemassa­olosta.

Baltiassa ja Puolassa sodan eksistentiaalinen merkitys Euroopalle on ollut koko ajan selviö. Ne eivät luota koko muun Euroopan ajattelevan samoin.

Puolalainen europarlamentaarikko ja entinen ministeri Radosław Sikorski esiintyi viikko sitten Berliinissä samankaltaisella viestillä kuin Latvian Pabriks nyt. Sikorskin mukaan Euroopan sotilaallinen johtorooli sopisi tulevaisuudessa Puolalle.

Pabriksin mukaan eurot puhuvat puolestaan. Saksan sotilaallinen tuki Ukrainalle on ollut noin 800 miljoonan euron arvoista. Latvia sen sijaan on lähettänyt Ukrainaan aseita 300 miljoonalla eurolla. Epäsuhta on selvä.

Latvian puolustusministeri Artis Pabriks yrittää herätellä saksalaisia kovalla retoriikalla.

Esiintymisensä jälkeen Pabriks sanoi HS:lle, että Suomi ja muut Pohjoismaat kuuluvat ehdottomasti samaan seuraan EU:ssa Baltian ja Puolan kanssa – tulevaisuudessa myös Ukraina.

”Kuka enää puhuu Saksan ja Ranskan voima-akselista”, Pabriks naurahti.

Tulevana Nato-maana Suomen asema Baltian puolustuksessa on merkittävä, ja Suomen kyvykkäitä asevoimia rakastetaan jo valmiiksi.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on itsekin herännyt voimatasapainon muutokseen. Scholz on ehdottanut yhteiseurooppalaista ohjuspuolustusjärjestelmää, ja Suomikin haluaa olla mukana.

Tavoitteista ei liene erimielisyyttä: Euroopassa tarvitaan lisää puolustusyhteistyötä ja aiempaa päättäväisempää sotilaallista varautumista.

Pabriks on usein arvostellut Saksaa kovin sanoin ja hän jatkoi Berliinissä samalla linjalla.

”Saksalaisten on kysyttävä itseltään, ovatko he valmiita kuolemaan vapauden puolesta. Me olemme”, hän sanoi.

Hänen mukaansa Latviassa moni ajattelee, että Saksaan ei voi luottaa, jos maa sattuu joutumaan Venäjän hyökkäyksen kohteeksi.

”Voimmeko tarvittaessa saada tukea heti, vai kestääkö se viisi kuukautta?”

Suomi voi olla olla lähentymässä Baltiaa ja Euroopan itälohkoa politiikaltaan, mutta niiden retoriikka tuntuu suomalaisittain vieraalta.

Saksa on toiminut hitaasti, mutta viime viikolla moderni saksalainen ilmatorjuntajärjestelmä Iris-T saapui Ukrainaan ja on tiettävästi jo käytössä. Siitä Pabriksin mukaan saksalaiset voivat olla ylpeitä. Hän sanoi uskovansa, että Saksa on menossa oikeaan suuntaan.

Suomi on jo lähentynyt henkisesti EU:n itälohkon linjaa Venäjän viisumipolitiikallaan. Nato-jäsenyys kytkee sen vielä vahvemmin siihen.

Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Suomen henkinen asenne oli lähempänä Saksaa. Saksan tavoin se piti Nord Stream -kaasuputkia taloudellisina hankkeina, vaikka Baltia, Puola ja Ukraina toistivat varoituksiaan.

Käytännön asioissa Suomi kuitenkin on nyt jo siellä, mihin Baltiassa pyritään. Sodan johtopäätöksenä Latvia valmistelee nyt yleistä asevelvollisuutta ja kokonaismaanpuolustusta.