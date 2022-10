Tietoturvaviraston johtaja erotettiin sen jälkeen, kun useat tiedotusvälineet kertoivat hänen mahdollisista yhteyksistään Venäjän turvallisuuspalveluun liittyviin henkilöihin.

Saksan sisäministeriön mukaan maan tietoturvaviraston johtaja Arne Schönbohm on erotettu väitettyjen liian läheisten Venäjä-suhteidensa vuoksi.

Schönbohm erotettiin sen jälkeen, kun useat tiedotusvälineet kertoivat hänen mahdollisista yhteyksistään Venäjän turvallisuuspalveluun liittyviin henkilöihin.

Asiasta kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Schönbohm on vapautettu tehtävistään ”välittömästi”, Saksan sisäministeriön tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle. Tiedottajan mukaan toimenpiteen taustalla ovat ”tiedotusvälineissä paljastuneet ja laajasti keskustellut väitteet”.

Saksalaismediat kertoivat jo viime viikolla, että maan sisäministeri Nancy Faeser olisi aikeissa erottaa Schönbohmin Venäjä-yhteyksien takia.

Kuohunta Schönbohmin ympärillä alkoi lokakuun alussa saksalaisen televisiokanava ZDF:n ohjelmasta.

Siinä paljastettiin, että Schönbohmin vuonna 2012 perustama Saksan kyberturvallisuus­neuvosto on ollut venäläisten yritysten ja Moskovan tiedustelupalvelun vakoilun ja vaikuttamisen alaisena. Schönbohm toimi neuvoston puheenjohtajana vuoteen 2016 saakka.

Yksi kyberturvallisuus­neuvoston jäsenistä on ollut Protelion-niminen yritys, joka on tarjonnut tietoturva­järjestelmiä saksalaisille yrityksille ja poliitikoille. Protelion on väittänyt järjestelmiensä olleen valmistettu Saksassa, vaikka todellisuudessa ne ovat tulleet venäläiseltä Infotecs-yritykseltä, ZDF kertoo. Infotecsin on perustanut entinen KGB-agentti.

Kyberturvallisuus­neuvoston nykyinen johto on kutsunut väitteitä ”naurettaviksi”.