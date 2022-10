Maanpuolustuskorkeakoulun Antti Pihlajamaan mukaan niukka tiedotuslinja on ollut jo pidemmän aikaa Ukrainan armeijan toimintatapa eteläisellä rintamalla.

Venäjän asevoimat valmistautuu "evakuoimaan" siviilejä venäläisten miehittämästä Hersonin kaupungista Ukrainassa, kertoi Venäjän Ukrainassa olevien joukkojen komentaja Sergei Surovikin tiistaina valtiollisen Rossija 24 -televisiokanavan haastattelussa.

Surovikin sanoi, että sotilaallinen tilanne Ukrainassa on ”jännittynyt” erityisesti Hersonin kaupungin ympärillä. ”Vihollinen ei luovu yrityksistään hyökätä venäläisjoukkojen asemiin", Surovikin sanoi.

Uutistoimisto Reuters kertoo Venäjän Hersonin alueelle asettaman nukkehallinnon johtajan Vladimir Saldon sanoneen, että osa siviileistä evakuoidaan, koska on olemassa riski, että Ukrainan joukot hyökkäävät alueelle.

Venäjän presidentti Valdimir Putin kuvattiin Kremlissä maahan liitettyjen ukrainalaisalueiden separatistijohtajien kanssa 30. syyskuuta. Hersonin nukkehallinnon johtaja Vladimir Saldo vasemmalla.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoo, että Saldon mukaan Hersonin alueelta on tarkoitus ”evakuoida” 50 000–60 000 ihmistä. ”Evakuoinnin” väitetään kestävän noin kuusi päivää. Tassin mukaan evakuointi Dneprjoen länsirannalta itäiselle rannalle on jo aloitettu.

CNN:n mukaan Ukrainan armeija on vahvistanut venäläisjoukkojen rakentavan puolustuslinnoituksia Hersonin alueella. Ukrainan mukaan Venäjä siirtää alueen siviilejä Krimille.

Ukrainalaiset ovat CNN:n mukaan luonnehtineet Venäjän ”evakuointeja” ”osittain vapaaehtoiseksi karkottamiseksi”.

Venäjän tiedetään syyllistyneen ukrainalaisen väestön pakkosiirtoihin aiemminkin. Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield syytti Venäjää aiemmin syyskuussa siitä, että Venäjän viranomaiset ovat ”kuulustelleet, pidättäneet ja pakkosiirtäneet” sodan aikana 0,9–1,6 miljoonaa ukrainalaista Venäjälle.

Lue lisää: Yhdysvallat: Venäjä syyllistyy sotarikoksiin pakko­siirtäessään ukrainalaisia Venäjälle

Venäläinen vapaa media Meduza kertoo, että Hersonin alueen asukkaiden puhelimiin lähetettiin keskiviikkoaamuna tekstiviesti, jossa kehotetaan poistumaan Dneprjoen länsipuolelta itään bussikuljetuksilla.

”Evakuointien” lisäksi venäläismedioissa liikkuu tietoja Ukrainan asevoimien liikkeistä. Muun muassa Tass kertoo, että Hersonin alueelle olisi saapunut jo kymmeniätuhansia ukrainalaisia sotilaita kalustoineen.

Ukrainan lippu oli kiinnitetty tienviittaan venäläisjoukoilta vapautetussa Vysokopilljan taajamassa Hersonin alueella syyskuun lopussa.

Ukraina ei ole antanut tietoja joukkojensa liikkeistä, sillä 16. lokakuuta se pyysi mediahiljaisuutta Hersonin rintaman osalta.

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Antti Pihlajamaa toteaa, että niukka tiedotuslinja on ollut jo pidemmän aikaa Ukrainan armeijan toimintatapa eteläisellä rintamalla.

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Antti Pihlajamaa.

Pihlajamaan näkemyksen mukaan tämän hetken hiljaisuudesta ei täten voida päätellä, että Ukraina valmistautuisi suureen vasta­hyökkäykseen juuri nyt.

”Lähinnä tästä voi päätellä, että Ukraina on nähnyt parhaaksi kertoa mahdollisimman vähän aikeistaan Hersonin suunnalla ja laajemmin Etelä-Ukrainan suunnalla.”

Pihlajamaa uskoo, että niukka tiedotuslinja on varmasti osa vasta­hyökkäyksen valmistelua, ei ainoastaan Hersonin suunnalla vaan myös muualla. Hän uskoo, että Ukraina pyrkii askeleen pidemmälle eikä suin päin käynnistä hyökkäystä.

”Jatkuva tiedustelu on varmasti käynnissä: pyritään kaiken aikaa olemaan selvillä Venäjän liikkeistä ja tutkimaan, löytyisikö sieltä heikkoja kohtia, joihin olisi edullista iskeä ja mietitään, että missä ja koska niin voisi tehdä. Tiedustelun kanssa pohditaan eri vaihtoehtoja, laaditaan suunnitelmia, eli käydään sotapeliä, jolla pyritään saamaan maksimaalinen vaikutus.”

Pihlajamaa uskoo, että venäläiset voivat pyrkivät ”evakuoinneilla” vaikeuttamaan Ukrainan tulenkäyttöä ja mahdollisesti myös tukahduttamaan siviilivastarintaa. Hän painottaa, että ”evakuointien” todellista motiivia voi lopulta vain arvailla.

”Jos siellä on ukrainalaisia siviilejä suuret määrät liikkeellä, joutuu Ukraina huomioimaan sen tulenkäytössään. Se rajoittaa Ukrainan toimintamahdollisuuksia ainakin tilapäisesti. On nähty jo moneen kertaan, että siviilit joutuvat monenlaisten tilanteiden välikappaleiksi, joten kaikki on mahdollista”, hän sanoo.

Asukkaita kuvattiin hakemassa Venäjän kansalaisuutta ja passeja sisäministeriön virastossa Hersonissa heinäkuussa. Tiloja vahti separatistijoukkojen sotilaita.

Mikäli Ukraina onnistuu vapauttamaan Hersonin, olisi se Ukrainalle merkittävä strateginen voitto, jolla olisi suuri vaikutus Dneprjoen länsipuolella sijaitseviin kaupunkeihin.

Pihlajamaan mukaan Venäjän vetäytyminen joen itäpuolelle hankaloittaisi Venäjän mahdollisuuksia käyttää erityisesti tykistöä joen länsipuolelle. Tykistön 20–30 kilometrin kantama tulee ennen pitkää vastaan.

Venäjä joutuisi silloin myös miettimään, mikä on Hersonin alueen todellinen arvo ”sotilaallisessa erikoisoperaatiossa”.

”Silloin he joutuisivat tekemään valintoja puolustuksellisesta painopisteestä. He joutuisivat valitsemaan, onko puolustuksen painopiste etelässä vai haluavatko pyrkiä etenemään idässä.”

Pihlajamaa näkee, että Hersonin vapauttamisen johdannaisvaikutus olisi, että Venäjä joutuisi panostamaan resurssejaan Krimin niemimaan suuntaan. Tällöin Ukrainalle voisi avautua mahdollisuuksia edetä muualla.

”Uskon Krimin olevan Venäjälle keskeisimpiä kohteita. Taistelut ovat yhteydessä toisiinsa, ja vaikka taisteluita käydään eri puolilla, ne luovat kokonaisuuden. Ukraina varmasti miettii, että missä on järkevää pyrkiä etenemään jonkinlaiseen ratkaisuun siten, että se vaikuttaisi sodan kokonaiskuvaan”, hän sanoo.

Syksyn mittaan on nähty, että Ukraina on enenevissä määrin onnistunut pitämään aloitetta itsellään. Pihlajamaan mukaan on nähtävissä, että Ukraina on kyennyt määrittämään, että minkälaista sotaa käydään ja missä.

”Ukrainan tavoitteena on varmasti saada kaikki sen alueet haltuunsa, mutta missä järjestyksessä se tapahtuu, eli mikä on kulloinkin taktisesti järkevää, sitä tietenkin harkitaan. Etenemistä tapahtuu eri suunnilla eri aikoina.”

Pihlajamaa painottaa, että nykyisillä tiedoilla on hyvin vaikea tehdä ennustuksia tulevasta, sillä puutteellinen ja jopa värittynyt tieto hankaloittaa tulevan arviointia.

Hän kuitenkin arvelee, että yllätyksiä on luvassa.

”Tämä sota on opettanut ja näyttänyt, että yllätyksiä tapahtuu. Mutta missä niitä tapahtuu, sitä voidaan vain odottaa. Se on varmasti yksi tavoite hiljaisuudella, että se yllättäisi kaikki, jopa ulkopuoliset tarkkailijat”, Pihlajamaa sanoo.