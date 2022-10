Maailman terveysjärjestön mukaan kaikki tartuntaketjut eivät ole enää viranomaisten tiedossa.

Ebolavirusepidemia leviää Ugandassa huolestuttavasti, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO uutistoimisto Reutersin mukaan.

WHO:n mukaan kahdeksan viimeisintä raportoitua tartuntaa on havaittu ihmisillä, joilla ei tiettävästi ole yhteyttä aiempiin tartunnan saaneisiin.

”Olemme huolissamme siitä, että tartuntaketjuja ja kontakteja on enemmän kuin ne, jotka tunnemme”, sanoi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Ebola on viruksen aiheuttama vakava verenvuotokuume, joka johtaa usein kuolemaan.

Ugandan terveysministeriö vahvisti 20. syyskuuta, että tauti oli alkanut levitä maassa vuosien tauon jälkeen. Tähän mennessä tartuntoja on vahvistettu 60, ja 20:tä muuta tapausta epäillään. Kuolleita on 44.

Suomen Punaisen Ristin katastrofiavun koordinaattori Johanna Arvo pitää tilannetta huolestuttavana.

”Vaikuttaahan se vakavalta se tilanne. Sairastuneita on jo paljon. Toki on hyvä huomata, että viime viikolla oli tilastoitu 48 tartunnan saanutta, joista 14 on toipunut”, hän kommentoi HS:lle.

Kansainvälinen Punainen Risti on myöntänyt rahallisia avustuksia paitsi Ugandaan myös naapurimaihin, jotta ne voisivat varautua estämään epidemian leviämisen rajojen yli.

Ebola leviää ruumiinnesteiden välityksellä. Tyypilliset oireet ovat kuume, oksentaminen, verenvuoto ja ripuli. Taudin leviämistä on hyvin vaikea estää, varsinkin kaupungeissa.

Arvo on työskennellyt ebola-epidemiassa Sierra Leonessa vuonna 2015.

”Ebola leviää suhteellisen helposti. Tartuntaan riittää mikä tahansa eritekontakti limakalvolla tai rikkoutuneella iholla”, hän sanoo.

”Esimerkiksi jos sairastunut henkilö yskäisee siten, että kädellesi tulee pisara, ja kosketat kädellä silmiä, voi tartunta muodostua.”

Ugandan viranomaisten mukaan tartuntoja on havaittu erityisesti Mubenden ja Kassandan keskustoissa, joissa otettiin lauantaina käyttöön liikkumisrajoituksia. Heidän mukaansa tauti ei ole levinnyt pääkaupunki Kampalaan, vaikka yhdellä pariskunnalla todettiin siellä tartunnat. Kampalassa asuu 1,5 miljoonaa ihmistä.

Ugandassa leviävät tartunnat ovat Sudan-varianttia, johon ei ole toimivaa rokotetta tai muita vielä lisensoituja lääkkeitä. Maassa on kuitenkin käynnissä tutkimus rokotteen kehittämiseksi.

Yhdysvallat lähetti Ugandaan viime viikolla kokeellisia lääkkeitä, joilla on tarkoitus suojata terveydenhuollon henkilökuntaa tartunnoilta.