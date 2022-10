Sekä Iran että Venäjä väittävät, ettei YK:n António Guterresilla ole valtuuksia lähettää asiantuntijoita Ukrainaan tarkastamaan lennokkeja. Venäjän ja YK:n viljasopimuksen on arveltu vaarantuvan, jos Guterres lähettää asiantuntijoita Ukrainaan lennokkitutkimuksiin.

Venäjän Ukrainassa käyttämien ”kamikaze-lennokkien” eli itsemurha­lennokkien torjuminen maksaa Ukrainalle enemmän kuin niiden valmistuskustannukset, kertoo brittiläinen sanomalehti The Guardian.

Ukrainalaisen kansalaisjärjestön Molfarin sotilasanalyytikot ovat arvioineet, että Ukrainaan viime viikkoina tehtyjen lennokki-iskujen kokonaiskustannukset Venäjälle ovat noin 12–18 miljoonaa euroa. Venäjän käyttämät, Iranissa valmistetut Shahed-136-lennokit maksavat noin 20 000–50 000 euroa kappale.

Molfarin tekemän avoimiin lähteisiin perustuvan analyysin mukaan Ukrainalle aiheutuvat kustannukset ovat arviolta yli 28,5 miljoonaa euroa.

Molfarin tiedot sisältävät 13.9.–17.10.2022 laukaistut lennokit.

Ukrainan asevoimat ovat menestyksekkäästi onnistuneet ampumaan alas matalalla lentäviä ja hitaasti liikkuvia Shaded-136-lennokkeja.

Ukrainan ilmapuolustus on viimeisen kuukauden aikana ampunut alas yhteensä Shahed-136-lennokkia, yhden suuremman Shaded-129-lennokin ja neljä näitäkin suurempaa Mohajer-6-lennokkia.

Molfarin tietojen mukaan kuitenkin jopa 80 prosenttia 17. lokakuuta mennessä laukaistuista Shahed-136-lennokeista onnistuttiin torjumaan. Lennokkeja laukaistiin yhteensä 208 kappaletta Molfarin tietojen mukaan.

19. lokakuuta Ukrainan asevoimat ilmoitti, että 223 kappaletta iranilaisvalmisteista Shahed-136-lennokkia oli pudotettu syyskuun 13. päivän jälkeen, jolloin ensimmäinen Venäjän lennokki ammuttiin alas.

Britannian tiedustelupalvelun 6. lokakuuta tekemän analyysin mukaan noin 60 prosenttia ”kamikaze-lennokeista” tuhottiin niiden ollessa vielä ilmassa.

Ukraina on käyttänyt lennokkien pudottamiseen muun muassa MiG-29-hävittäjiä, C-300- ja Nasams-ilmatorjuntajärjestelmää sekä käsiaseita.

Poliisit ampuvat venäläisten käyttämää lennokkia, jota paikalliset viranomaiset pitävät iranilaisvalmisteisena Shahed-136-lennokkina.

Iran on kiistänyt toimittaneensa Venäjälle sotilastarvikkeita. Myös Venäjä on kiistänyt käyttäneensä iranilaisvalmisteisia lennokkeja aloittamassaan hyökkäyssodassa Ukrainassa.

Yhdysvaltain ja Ukrainan tiedustelupalvelut kuitenkin väittävät, että Venäjä tilasi Iranilta alkukesästä 600 lennokkia, joista on otettu käyttöön arviolta 250–300.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi väitti viime viikolla G7-maiden huippukokouksessa, että Venäjän armeija olisi tilannut Iranilta 2 400 Shaded-lennokkia. Zelenskyi ei täsmentänyt tilattujen lennokkien tarkkaa mallia.

Venäjä sanoi keskiviikkona arvioivansa uudelleen yhteistyötään YK:n pääsihteerin António Guterresin kanssa, jos Guterres lähettää asiantuntijoita Ukrainaan tutkimaan lennokkeja, jotka länsivaltojen mukaan on valmistettu Iranissa ja joita Venäjä käyttää YK:n päätöslauselman vastaisesti.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Venäjän YK-suurlähettilään sijainen Dmitri Poljanski kehotti YK:n turvallisuusneuvoston suljetuin ovin pidetyn, Venäjän lennokkien käyttöä käsitelleen kokouksen jälkeen Guterresia ja hänen esikuntaansa ”pidättäytymään kaikista laittomista tutkimuksista”.

”Muuten meidän on arvioitava uudelleen yhteistyötämme heidän kanssaan, mikä tuskin on kenenkään edun mukaista. Emme halua tehdä sitä, mutta muuta vaihtoehtoa ei ole”, Poljanski sanoi.

Sekä Iran että Venäjä väittävät, ettei Guterresilla ole valtuuksia lähettää asiantuntijoita Ukrainaan tarkastamaan lennokkeja.

Iranin YK-suurlähettiläs Amir Saeid Iravani sanoi keskiviikkona Guterresille lähettämässään kirjeessä, että Ukrainan kutsulla YK:n asiantuntijoille ”ei ole mitään laillista perustaa”, ja kehotti Guterresiä ”estämään kaikenlaisen päätöslauselman ja YK:n virkamiesten väärinkäytön” Ukrainan sotaan liittyvissä kysymyksissä.

YK:n turvallisuusneuvosto ei voi ryhtyä merkittäviin toimiin Ukrainan sodan vuoksi, koska Venäjällä on veto-oikeus 15-jäsenisessä elimessä yhdessä Kiinan, Yhdysvaltojen, Ranskan ja Britannian kanssa.

Guterres ja YK:n virkamiehet neuvottelevat Venäjän kanssa viljasopimuksen jatkamisesta ja laajentamisesta, jonka ansiosta Ukrainan Mustanmeren viljan ja lannoitteiden vienti jatkui.

Sopimus voi päättyä myöhemmin ensi kuussa, jos sopimukseen ei päästä. Poljanski sanoi, ettei hän ole optimistinen sopimuksen uusimisen suhteen.

Poljanskilta kysyttiin, voisiko Venäjän yhteistyö Mustanmeren viljasopimuksessa olla vaarassa, jos Guterres lähettää asiantuntijoita Ukrainaan tutkimaan lennokkeja.

”En tee suoraa yhteyttä toistaiseksi”, hän vastasi.

Ukrainalaisen kansalaisjärjestön Molfarin toimitusjohtaja Artem Starosjekin mukaan iranilaisvalmisteisten lennokkien käyttäminen on merkki Venäjän heikkoudesta.

”Venäjä on häviämässä tämän sodan. Jos he tilaavat lennokkeja Iranista, se tarkoittaa, ettei heillä ole omia aseita”, Starosjek sanoi The Guardianille.