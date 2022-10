Ministeriöt ja turvallisuuspalvelut vastustavat Hampurin sataman osien myyntiä kiinalaiselle valtionyhtiölle.

Berliini

Saksalaiset yleisradioyhtiöt NDR ja WDR kertoivat torstaina, että liittokansleri Olaf Scholz kannattaa Hampurin sataman osittaista myyntiä kiinalaiselle valtionyhtiölle Coscolle.

Viestinten tietojen mukaan kaupasta riidellään Saksan hallituksessa, ja liittokanslerinvirasto olisi kaupan toteutumisen kannalla. Vihreät ja liberaalipuolue FDP ovat kauppaa vastaan.

Hampurin satamaoperaattori HHLA haluaa myydä 35 prosenttia konttiterminaalista kiinalaiselle Coscolle. Hampurin satama on konttiliikenteeltään Euroopan kolmanneksi suurin Rotterdamin ja Antwerpenin jälkeen.

Liittokansleri Scholz on entinen Hampurin pormestari.

Saksan talous-, sisä-, puolustus-, liikenne-, ulko- ja valtiovarainministeriö vastustavat viestinten mukaan kiinalaisten maihinnousua Hampurin satamassa. Myös EU:n komissio on vastustanut sitä, samoin Saksan turvallisuusviranomaiset.

Scholzin on määrä vierailla marraskuussa Kiinassa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kiina havittelee Euroopasta kriittistä infrastruktuuria. Päinvastoin: kiinalaiset omistavat jo noin kymmenen prosenttia Euroopan rahtisatamien kapasiteetista, kertovat saksalaisen ajatushautomon Mericsin tiedot.

Mericsin mukaan Kiina teki suoria investointeja Eurooppaan vuosina 2013–2021 lähes 200 miljardin euron edestä.

Poikkeuksellisen tilanteesta tekee nyt se, että Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa EU:ssa on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen, että riippuvuuksia itsevaltaisista maista pitäisi pikemminkin karsia kuin lisätä.

Torstaiaamuna liittokansleri Scholz piti Saksan liittopäivillä tiedonantopuheensa EU:n huippukokouksen alla.

Scholz sanoi Saksan jo vapautuneen Venäjän kaasuriippuvuudesta. Hänen mukaansa Saksan hallitus ja turvallisuuspalvelut tekevät nyt hartiavoimin töitä Saksan kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi.

Hampurin satamaa hän ei maininnut puheessaan.

Erikoisen kaupan toteutumisesta tekisi myös se, että Saksan nykyinen hallitus on laatimassa Kiina-strategiaa, jonka tarkoituksena on nimenomaan vähentää riippuvuutta Kiinasta. Kiina on Saksan tärkein kauppakumppani.

Myös EU:n tasolla Kiina-riippuvuuden vähentäminen on tavoitteena.

Lue lisää: Saksa aikoo irtautua Kiina-riippuvuudestaan, vaikka se voi tulla kuusi kertaa kalliimmaksi kuin brexit ja heiluttaisi koko Eurooppaa

Lue lisää: Haavisto: ”Liiallinen Kiina-riippuvuus voi olla EU:lle akilleen kantapää”

Lue lisää: Kiina on ostanut urakalla Euroopan satamia – Kriisitilanteessa se saattaa olla riski huoltovarmuudelle.

Lue lisää: ”Kiinalaiset suostuvat kaikkeen mutta eivät toteuta mitään” – Tärkeän satamansa myyneet kreikkalaiset varoittavat tekemästä Kiinan kanssa samoja virheitä kuin he