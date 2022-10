Liikekannallepano on niin iso operaatio, että se säteilee Venäjällä kaikkien arkeen. Moskovasta paenneet miehet eivät uskalla vielä tulla kotiin, kirjoittaa HS:n Moskovan-kirjeenvaihtaja Jenni Jeskanen.

Naiset olivat kävelyllä pääkaupungissa Moskvajoen varrella viime torstaina. Rannassa on näyttely, jolla kunnioitetaan Venäjän armeijan sotilaita, myös parhaillaan Ukrainassa taistelevia.

Moskova

Moskovasta on kadonnut liikekannallepanon julistuksen jälkeen tuttuja miehiä sieltä täältä.

Kun presidentti Vladimir Putin nelisen viikkoa sitten keskiviikkoaamuna julisti maahan ”osittaisen liikekannallepanon”, oli illalla joogasalilla lempiohjaajani tunnilla yhtäkkiä sijainen.

Häntä ja montaa muuta ohjaajaa ei ole sen koommin näkynyt. Miehet ovat paenneet liikekannallepanoa, naiset muuttaneet puolisoidensa mukana. Joogasalilla ovat vähentyneet sekä viikkotunnit että kävijät.

Korvikkeeksi on alkanut mindfulness-meditaation intensiivikurssi internetissä.

”Epävarmuuden tilassa on erittäin tärkeää pysyä rauhallisena, säilyttää tasapaino ja pystyä vaihtamaan nopeasti ja tehokkaasti olotilaansa”, lukee kurssikuvauksessa.

Mielenrauhalle on Venäjällä nyt kysyntää. Liikekannallepano on niin iso operaatio, että se säteilee kaikkien arkeen. Yhteensä yli puoli miljoonaa ihmistä on mobilisoitu tai paennut maasta sen jälkeen, kun liikekannallepano julistettiin syyskuun 21. päivänä.

Osa on päätynyt rintamalle taistelemaan, tappamaan tai kuolemaan. Ensimmäiset tiedot liikekannallepanossa rintamalle lähetettyjen sotilaiden kuolemista tulivat vain pari viikkoa heidän lähtönsä jälkeen.

Ne, jotka eivät halunneet jäädä odottamaan kutsuntakirjettä, joutuivat pakkaamaan pikavauhtia laukkunsa, jättämään kotinsa ja pakenemaan ulkomaille määrittelemättömäksi ajaksi.

Lue lisää: Venäjän mobilisoimia miehiä tulee jo arkuissa takaisin

Liikekannallepano tuntuu venäläisillä työpaikoilla. Puolustusministeriö päätti hiljattain, että yhdestä yrityksestä voidaan mobilisoida vain 30 prosenttia työntekijöistä. Ammattiliitot saivat tiedon asiasta viime tiistaina, kirjoittaa uutissivusto RBK.

Linjaukseen johtivat etenkin siviili-ilmailun ongelmat. Venäjän liikenneministeriö lähetti syyskuun lopussa puolustusministeriölle kirjeen, jossa se pyysi lykkäämään avaintyöntekijöidensä mobilisointia.

Lentoyhtiöistä on mobilisoitu niin paljon lennonjohtajia, että lentokoneet joutuvat lentämään pian sokkona, kommentoi lennonjohtajien ammattiliiton puheenjohtaja Sergei Kovalev tilannetta Kommersantille tällä viikolla.

Muutkin alat kärsivät menettäessään työntekijöitä. Puolustusministeriön 30 prosentin rajausta ei pidetä kaikilla aloilla riittävänä. Liike-elämän yhdistykset ovat pyytäneet rajoittamaan yhdestä yrityksestä mobilisoitavien määrän kymmeneen prosenttiin.

Erilaisilla kunto- ja liikuntasaleilla jopa neljän prosentin rokotus työvoimasta on vakava menetys, arvioi fitness-alan yritysten liiton johtaja Olga Kiseljova Kommersantille.

”Toivon, että emme todellakaan joudu luopumaan 30 prosentista. Silloin tulee romahdus.”

Nainen kiiruhti Moskovassa ohi epävirallisen ilmoitustaulun, johon on kirjoitettu sekä ”erikoisoperaation” tunnuskirjaimet V ja Z että sodanvastainen julistus: ”ei sotaa”.

Joogasalin pukuhuoneessa tuttu nainen päivitteli, miten hän selviää työtehtävistään.

”Vuosineljänneksen luvut pitäisi antaa, mutta esimies on häipynyt ulkomaille. Missä yrityksessä sinä olet töissä? Miten tämä näkyy teillä?” hän tiedusteli.

Kyllähän se näkyy. Iso osa haastateltavista – olipa ala mikä hyvänsä – vastaa puhelimeen nykyään ulkomailta.

Puolustusministeriö on listannut joukon ammattiryhmiä, joita liikekannallepano ei koske. Heihin kuuluvat muun muassa it-alan, valtionmedian ja finanssialan työntekijät.

”Ei koske minua”, sanovat Moskovassa monet ammattinsa puolesta liikekannallepanolta tai maastamuutolta säästyneet. He vaikuttavat jatkavan omaa elämäänsä hämmästyttävän huolettomasti.

Venäjällä ”erikoisoperaatio” ei todellakaan ole samalla tavalla koko kansan projekti kuin kotimaan puolustaminen hyökkääjältä Ukrainassa.

Kaikki eivät ole luottaneet väitteeseen ammattinsa tuomasta turvasta, vaan muun muassa it-ammattilaisia on muuttanut jälleen maasta varmuuden vuoksi. Venäjällä on moitittu eri alueiden viranomaisia virheistä liikekannallepanon toteutuksessa.

Telegramissa eri kanavilla uutisoitiin perjantaina, että syyskuussa väärin perustein mobilisoitu moskovalainen Raiffeisen-pankin it-asiantuntija kuoli rintamalla vain muutaman viikon kuluttua lähdöstään.

33-vuotias mies mobilisoitiin 23. syyskuuta. Jo 7. lokakuuta hänen kerrotaan olleen taistelualueella. Uutissivusto Meduzan mukaan mies kuoli 13. lokakuuta.

Venäjänkielisen BBC:n ja oppositiomedia Mediazonan yhteisen selvityksen mukaan mobilisoituja miehiä oli perjantaihin mennessä kuollut ainakin 41. Kaikki kuolemat eivät ole tapahtuneet taistelutilanteissa vaan myös koulutuskeskuksissa, harjoituskentillä ja sotilasyksiköissä. Selvitys perustuu avoimiin lähteisiin.

Muraaliin moskovalaisen talon seinässä on ikuistettu kolme Venäjän armeijan sotilasta univormuissaan ”erikoisoperaation” Z-tunnuskirjaimet.

Moskovassa pormestari Sergei Sobjanin ilmoitti viime maanantaina, että liikekannallepano on saatu päätökseen ja saadut kutsuntakirjeet voi repiä. Ulkomaille paenneet miehet eivät silti uskalla palata.

Moskovalainen haastateltava sanoi puhelimessa Uzbekistanista odottavansa, kunnes saa tiedon paluun turvallisuudesta ”luotettavista lähteistä”. Pormestarin ilmoitusta hän ei lukenut sellaiseksi.

Toinen moskovalainen mies viestitti ulkomailta, että kotiinpaluu ei ole toistaiseksi suunnitelmissa, vaikka hän ikävöikin ”kaikkea”.

”Mitä tulee liikekannallepanoon, en usko, että se on vielä päättynyt. Ja suureksi sääliksi kaikki tämä vain kasvaa edelleen.”

Pietarissa viranomaiset tiedottivat perjantaina liikekannallepanon vielä jatkuvan. Pietarilainen tuttava vastasi viestiin Tadžikistanista ja kertoi jatkaneensa väliaikaisasuntonsa vuokrasopimusta ainakin marraskuun loppuun saakka.