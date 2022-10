Institute for the Study of War on noussut länsimaissa merkittäväksi lähteeksi Ukrainan sodan analysoinnissa. Sotatutkimuksen instituutin rahoittajina on muun muassa aseteollisuudessa toimivia yhtiötä.

Kuluneen vuoden aikana kirjainyhdistelmä ”ISW” on tullut hyvin tutuksi Ukrainan sotaa seuraaville ihmisille.

Lyhenne tulee sanoista Institute for the Study of War, suomeksi sotatutkimuksen instituutti. Komealta kuulostavasta nimestä huolimatta ISW on hyvin eri asemassa kuin esimerkiksi kotimainen Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK). Siinä missä MPKK on virallinen ylemmän asteen oppilaitos, ISW:llä ei ole mitään akateemista asemaa.

”Institute for the Study of War edistää ymmärrystä sotilaallisista asioista luotettavan tutkimuksen, analyysin ja koulutuksen avulla. ISW on puolueeton ja voittoa tavoittelematon tutkimusorganisaatio”, ISW kuvaa itseään nettisivuillaan.

Yleisin tapa määritellä ISW on puhua siitä ”yhdysvaltalaisena ajatushautomona”. Sen kaltaisia sotaan ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistuneita think tankeja on Yhdysvalloissa useita, mutta Ukrainan sodan aikana niistä juuri ISW on saanut valtavasti mediahuomiota.

Huomionsa ISW on ansainnut julkaisemalla sodan ajan päivittäisiä tilannekatsauksia sotatilanteesta. Järjestö julkaisee kartan rintamalinjoista ja uusista taisteluista Ukrainassa, minkä lisäksi sen tilannekatsauksissa on viime aikoina analysoitu muun muassa Venäjän sotastrategisia asetelmia, Vladimir Putiniin kohdistuvaa vastustusta ja Ukrainan mahdollisia seuraavia tavoitteita.

Raportit ovat hyvin perusteellisen näköisiä, huolellisesti lähteytettyjä ja tarkasti kirjoitettuja. Niinpä niitä on siteerattu hyvin laajasti länsimaisissa medioissa. Helsingin Sanomat kirjoittaa säännöllisesti ISW:n raporteista, ja niin tekevät maailmalla muun muassa BBC, The Guardian, Financial Times, The New York Times ja The Washington Post.

Jokaisessa ISW:n Ukraina-raportissa on lopussa oleellinen alaviite.

”ISW ei saa salaisia tietoja mistään lähteistä, käyttää ainoastaan julkisesti saatavilla olevaa tietoa ja hyödyntää laajasti Venäjän, Ukrainan ja länsimaiden raportointia, sosiaalista mediaa ja satelliittikuvia sekä muita paikkatietoja raportteihinsa.”

Toisinaan ISW:n tilannekatsauksissa esitetään silti hyvinkin suoraviivaisia päätelmiä esimerkiksi sodan tulevista käänteistä tai Venäjän sotaa myötäilevien tahojen hajaannuksesta.

Vaikka ISW ei ole akateeminen toimija tai sotilaallinen tiedustelupalvelu, on sillä jo pitkähkö historia Yhdysvalloissa sotatapahtumien kommentoijana.

Ajatushautomo perustettiin vuonna 2007, ja sen henkilöstö on myös hyvin vakuuttava titteleidensä perusteella: mukana on muun muassa sotahistorioitsijoita ja Yhdysvaltain asevoimien entisiä työntekijöitä.

Samalla ISW:n tausta on myös iso syy sille, miksi se on saanut vuosien aikana osakseen voimakastakin kritiikkiä. Esimerkiksi The Washington Post julkaisi 2010-luvun alussa perusteellisen jutun ISW:n perustajasta Kimberly Kaganista ja hänen miehestään, muun muassa American Enterprise Institute -ajatushautomossa työskennelleestä Frederick Kaganista.

The Washington Postin mukaan molemmat ovat olleet aktiivisesti lobbaamassa yhdysvaltalaisia politiikkoja valitusta sotilaallisesta strategiasta Irakissa, Afganistanissa ja Iranissa.

Kriitikot ovat kuvailleet ISW:tä republikaanipuolueeseen kallellaan olevaksi uuskonservatiiviseksi toimijaksi ja ”sotahaukaksi” eli aggressiivisia sotatoimia ajavaksi järjestöksi. ISW esimerkiksi vastusti Yhdysvaltojen joukkojen vetämistä Afganistanista.

Huomionarvoista on myös se, ettei ISW ota rahoitusta hallitukselta, jolloin sen saamat rahat tulevat yksityiseltä puolelta. ISW:n, kuten monien sotilaallisten ajatuspajojen, merkittäviä rahoittajia ovat aseteollisuuden yhtiöt. ISW saa rahaa esimerkiksi General Dynamicsiltä ja Raytheonilta.

ISW:tä arvostelevissa teksteissä vedetään yhtäläisyyksiä siihen, että sotatoimista raportoiva ja Yhdysvaltojen sotilaallisen aktiivisuuden lisäämistä kannattava taho hyötyy myös taloudellisesti sotateollisuuden menestyksestä.

Kuinka luotettava taho ISW on raportoimaan Ukrainan sodan tapahtumista ja onko sen välittämä tieto propagandaa?

Useisiin tunnettuihin medioihin pitkällä urallaan kirjoittanut yhdysvaltalainen toimittaja Robert Wright analysoi tänä kesänä julkaistussa kirjoituksessaan aihetta laajasti.

Wright korostaa kirjoituksessaan, että ISW ei ole analyyseissään räikeästi väärässä. Wrightin mukaan ISW esittää sodan tapahtumat silti niin, että Ukrainan onnistumiset korostuvat. Venäjän onnistumisia puolestaan vähätellään.

Hänen esimerkkinsä ovat viime kesältä. Tuolloin ISW esimerkiksi korosti Venäjän Itä-Ukrainassa tapahtuneen etenemisen yhteydessä sitä, kuinka saavutetut aluevaltaukset olivat kuluttaneet raskaasti Venäjän joukkojen voimia.

Vastaavasti ISW raportoi kesälläkin herkästi Ukrainan armeijan ”onnistuneista” vastahyökkäyksistä, jos niillä oli saatu luotua painetta Venäjän joukoille, vaikka Ukraina ei olisikaan onnistunut valtaamaan takaisin ollenkaan alueita.

Esimerkiksi Bild-lehden toimittaja Julian Röpcke väitti Twitterissä ISW:n myös luottavan raporteissaan liian herkästi yksittäisiin lähteisiin.

Syksyn aikana ISW:n raportit ovat toki olleet entistä selvemmin Ukrainan onnistumisia hehkuttavia ja lisäetenemistä ennakoivia, koska Venäjän armeija on ajautunut isoihin ongelmiin niin Itä- kuin Etelä-Ukrainassakin.

Wrightin mukaan ISW:n raporteissa on kyse länsimaisesta propagandasta mutta ei kuitenkaan sumeilemattomasta valehtelusta. Sen sijaan siinä lähes huomaamatta keskitytään Ukrainan onnistumisiin ja aliarvioidaan Venäjän saavutuksia silloinkin, kun niitä olisi ollut hyvä pitää huomionarvoisina.

HS ei saanut ISW:n edustajilta vastauksia lähettämäänsä kommenttipyyntöön.

Venäjä on aloittanut Hersonin alueella ihmisten siirron Venäjän puolelle. ISW on raportoinut viime aikoina Ukrainan pyrkivän todennäköisesti pian uuteen merkittävään vastahyökkäykseen Hersonissa.

Ajatuspajojen luotettavuutta arvioidessa on oleellista tarkastella toimijan taustoja, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen. Taustojensa puolesta ISW:tä voi pitää luotettavana, Huhtinen sanoo.

”He ovat toimineet jo 15 vuotta, ja järjestöä johtaa sotahistorioitsija. Toiminnassa mukana on monia tohtoritutkinnon suorittaneita henkilöitä, korkeatasoisia evp-upseereja. Näillä asioilla on merkitystä tiedon laatuun”, Huhtinen sanoo.

”Kun olen lukenut ISW:n analyysejä, ne ovat mielestäni osuneet aika hyvin kohdilleen.”

Samaan aikaan Huhtinen muistuttaa, että tietynlainen kriittinen suhtautuminen on tärkeää, koska tavallisella kansalaisella ei voi olla varmuutta siihen, minkälaisia kytköksiä ajatuspajalla on esimerkiksi rahoitusjärjestelyidensä vuoksi.

Huhtinen kehottaa sotatapahtumista kiinnostuneita ihmisiä seuraamaan mahdollisimman monipuolisesti lähteitä. Yksittäisen ajatushautomon tietoihin ei kannata nojata käsitystään, vaikka se olisikin perinteinen toimija.

Esimerkiksi Ukrainan sodassa on tärkeää seurata myös venäläisiä ajatushautomoja ja yrittää suodattaa sieltä valtiollisen propagandan läpi mahdollisesti oleellista tietoa Venäjän hyökkäyksestä.

Voiko ISW:n välittämää, Ukrainan onnistumisia korostavaa tietoa kutsua länsimaiseksi propagandaksi, kuten Robert Wright teki kirjoituksessaan? Huhtisen mukaan propaganda-termissä itsessään ei ole mitään väärää, kun ottaa huomioon erot erilaisissa propagandan muodoissa.

”On valkoista, harmaata ja mustaa propagandaa. Valkoinen propaganda on sellaista, joka ei valehtele tapahtumista, mutta rajaa ja poissulkee tiettyjen aiheiden käsittelyä.”

Huhtinen puhuu vahvistusharhasta, joka tulee esille Ukraina-analyyseissä.

”Ukrainan sodan kohdalla on nähtävissä selvää vahvistusharhaa niin ajatushautomoilta kuin medialtakin. Länsimaissa tuetaan Ukrainaa ja toivotaan, että Ukraina voittaa sodan. Se näkyy siinä, että Venäjän toimista ja epäonnistumisista kerrotaan hyvin herkästi, kun taas meillä on aika vähän tietoa muista Ukrainan toimista kuin voitoista”, Huhtinen sanoo.

”Näistä syistä analyyseissä vaikutetaan vahvistavan sitä tietoa, jonka toivotaan osoittautuvan oikeaksi. Missään nimessä tämä ei silti tarkoita sitä, että esitetty tieto olisi väärää.”