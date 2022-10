Sisäministeri Suella Braverman ilmoitti keskiviikkona erostaan. Viralliseksi syyksi hän kertoi sähköpostiin liittyvän väärinkäytöksensä. HS näyttää tilaisuuden parlamentista suorana tässä jutussa noin kello 12.30.

Britannian työväenpuolue esittää kiireellisen kysymyksen parlamentissa sisäministeri Suella Bravermanin erosta.

Braverman erosi tiistaina, jolloin hänestä tuli jo toinen nykyhallituksesta poistunut merkittävä ministeri. Aiemmin tässä kuussa pääministeri Liz Truss erotti valtio­varain­ministeri Kwasi Kwartengin.

Virallisesti Braverman erosi sen takia, että hän oli lähettänyt virallisen asiakirjan parlamentti­kollegalleen henkilökohtaisesta sähköpostistaan. Erokirjeessään Braverman kuitenkin piikitteli vain heikosti peitellyin sanankääntein Trussin johtamista ja politiikkaa.

Truss on lyhyen pääministerikautensa aikana kohdannut suurta painetta ja vastustusta. Suurin vastustus syntyi Kwartengin ja Trussin ”minibudjetista”, joka aiheutti Britannian finanssimarkkinoiden kriisiytymisen. Pääministerin suosio on viime viikkoina romahtanut.

Useat konservatiivipuolueen kansanedustajat ovat kertoneet lähettäneensä epäluottamus­kirjeen ”1922-komitealle”. Monet parlamentin jäsenet ovat myös kritisoineet julkisesti Trussia.

Trussin ahdinkoa lisää epäselvyys siitä, oliko keskiviikkona järjestetty äänestys vesisärötyksestä puoluekurin piirissä.

Muun muassa The Guardianin mukaan jopa kymmeniä konservatiivipuolueen jäseniä uhkaa erottaminen parlamenttiryhmästä. Syynä tälle on, että he äänestivät hallituksen esitystä vastaan tai eivät äänestäneet ollenkaan.

Erottamisen jälkeen he jatkaisivat itsenäisinä parlamentin jäseninä.

Komitea on puolueen sisäinen elin, jossa valtaa käyttävät puolueen rivikansanedustajat. Sillä on sääntöjen mukaan mahdollisuus myös muun muassa erottaa puolueen puheenjohtaja. Näin kävi viimeksi kesällä, kun entinen puheenjohtaja, pääministeri Boris Johnson erotettiin.

Trussin pitäisi nykysääntöjen puitteissa olla turvassa erottamiselta vuoden ajan virkaan astumisestaan. Epäluottamuskirjeet voivat kuitenkin luoda painetta Trussin erolle, jos niitä toimitetaan riittävä määrä.

Komitea voi myös muuttaa sääntöjään, jos muutoksen taakse saadaan tarvittava määrä kansanedustajia.