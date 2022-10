Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Britannia

Pääministeri Liz Trussin asema käy entistä tukalammaksi

Britannian pääministeri Liz Truss kamppailee jatkonsa puolesta. Avainministereistä on mennyt jo kaksi, ja Trussin luottamus on sirpaleina. On konservatiivipuolueen kansanedustajien käsissä, saako Truss jatkoaikaa.

Pääministeri Liz Truss puhui Britannian parlamentissa Lontoossa keskiviikkona.