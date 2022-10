Paikalle on kutsuttu tulipaloihin erikoistunut tutkija, joka pyrkii saamaan tarkempia tietoja palon alkulähteestä.

Ukrainalaispakolaisten majoituksena toiminut hotelli on tuhoutunut lähes kokonaan keskiviikkoiltana syttyneessä tulipalossa Pohjois-Saksassa Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiossa. Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters, saksalainen yleisradioyhtiö NDR sekä uutissivusto Der Spiegel.

Paikallinen pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta keskiviikkoiltana kello 21.20 paikallista aikaa eli kello 22.20 Suomen aikaa. Tuolloin olkikattoinen rakennus oli NDR:n mukaan jo ilmiliekeissä.

Saksan viranomaisten mukaan rakennuksesta pelastettiin 14 asukasta ja kolme työntekijää, eikä kukaan loukkaantunut palossa. Der Spiegel kertoo, että rakennuksen asukkaat siirrettiin heti toiseen majoitukseen.

NDR:n mukaan palon sammutus jatkui pitkälle torstaiaamuun. Sammutustöihin osallistui lähes 120 pelastustyöntekijää ja 20 paloautoa.

Saksan poliisi kertoi torstaina tutkivansa paloa tuhopolttona ja epäilevänsä poliittista motiivia. Poliisitiedotteen mukaan palo alkoi rakennuksen ulkoseinästä.

NDR kertoo poliisin käyneen hotellilla jo viime viikonloppuna, jolloin rakennuksen edessä seisovaa kylttiä oli vandalisoitu. Kyltissä olevan Punaisen Ristin logon päälle oli maalattu niin, että se näytti natsien hakaristiltä.

Enimmillään entisessä hotellissa on NDR:n mukaan majoittunut samanaikaisesti 170 ukrainalaispakolaista.

Tiedot mahdollisesta tuhopoltosta on tuomittu Saksassa laajasti. Liittovaltion sisäministeri Nancy Faeser sanoi, että jos palo vahvistetaan tuhopoltoksi, kyseessä on viharikos, josta nostetaan syytteet ”kaikella voimalla”.

”Liekeiltä piti pelastaa ihmisiä, jotka etsivät turvaa [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin sodalta”, Faeser sanoi.

Mecklenburg-Etu-Pommeri on pieni 1,6 miljoonan asukkaan osavaltio Pohjois-Saksassa entisen Itä-Saksan alueella.

Reutersin mukaan palo tapahtui lähellä paikkaa, jossa vuonna 1992 sadat äärioikeiston kannattajat kokoontuivat turvapaikanhakijoita vastustaviin mellakoihin. Kahden päivän ajan kestäneet väkivaltaisuudet, joissa muun muassa turvapaikanhakijoiden majoituksiin heitettiin polttopulloja, ovat edelleen yksi Saksan sodanjälkeisen historian pahimmista maahanmuuttoa vastustavista mellakoista.

Saksaan on paennut Ukrainasta Venäjän helmikuussa alkaneen hyökkäyksen jälkeen brittilehti The Guardianin mukaan yli miljoona ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia.