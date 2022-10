Tutkija: Konservatiivipuolue on jo aiemmin ollut sekaisin, mutta nyt vielä pahemmin

Johtajuus on ollut asiantuntijoiden mukaan jo pitkään konservatiivien heikko kohta. Truss ilmoitti hoitavansa tehtäviään siihen asti, kunnes uusi puheenjohtaja on valittu.

Britannian pääministerin Liz Trussin kausi jäi historiallisen lyhyeksi, kun hän ilmoitti erostaan vain 45 päivän jälkeen virkaan astumisestaan. Samalla tavalla seuraajakisan pituus on poikkeuksellisen lyhyt.

Konservatiivipuolueen parlamentaarisen ryhmän puheenjohtaja Graham Brady ilmoitti pitämässään tiedotustilaisuudessa, että konservatiivi­puolue voi äänestää uudesta johtajasta viikon päästä ensi viikon perjantaihin 28. lokakuuta mennessä.

”Konservatiivipuolueessa uusi puheenjohtaja valitaan yleensä siten, että kansanedustajat rajaavat ehdokkaat kahteen ja sen jälkeen järjestetään jäsenäänestys”, sanoo Helsingin yliopiston dosentti, akatemiatutkija Timo Miettinen.

Timo Miettinen

”Sääntöjen tulkinnasta päättää kuitenkin konservatiivi­ryhmän sisäinen komitea. Jäsen­äänestys pystytään luultavasti välttämään, jos koko parlamentti­ryhmä tukee yhtä ehdokasta.”

Myös yleisradioyhtiö BBC:n mukaan jäsenäänestystä ei tarvittaisi yhden ehdokkaan tilanteessa.

Trussin eron myötä tilanne on erilainen kuin esimerkiksi Boris Johnsonin jouduttua syrjään.

”Koska Truss ilmoitti luopuvansa tehtävästään, on tilanne sikäli yksinkertaisempi puolueelle. Heidän täytyy vain löytää toinen henkilö ja päättää, että missä järjestyksessä valinta tapahtuu”, sanoo poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.

Luonnollisimmat kandidaatit seuraavaksi puheenjohtajaksi ovat Miettisen mukaan he, jotka pärjäsivät hyvin kesällä järjestetyssä ehdokaskisassa.

”Tällaisia kuten Rishi Sunak ja Penny Mordaunt. Jossain spekulaatioissa on pyöritelty myös Johnsonin nimeä, mutta pidän tätä hieman epätodennäköisenä.”

He eivät ole profiloituneet Miettisen mukaan ideologisesti puhdasoppisiksi poliitikoiksi.

Myös puolustusministeri Ben Wallacen nimeä on pyöritelty jo viime puheenjohtajuus­kisan aikaan. Hän sopii profiililtaan Miettisen mukaan hyvän hallinnollisen tyylin omaavaan poliitikkoon.

Juhana Aunesluoma

Johnsonille tilanne tulee Aunesluoman mukaan liian aikaisin. Hänellä on huolehdittavanaan muun muassa parlamentaarinen tutkinta partygate-skandaalin tiimoilta.

Se, löytäisivätkö konservatiivit johtajan, joka aidosti voisi johtaa puoluetta ja viedä puolueen vaaleihin, on Aunesluoman mukaan vaikeaa.

”Ei ole puolueelle hirveän hyvä tilanne, jos jo kertaalleen hylätty Sunak tulee johtajaksi. Se mandaatti ei ole niin vahva kuin se voisi olla, varsinkaan jos viedään puoluetta vaaleihin vuonna 2024.”

Tämä vaalikysymys on Aunesluoman mukaan yksi suurimmista puoluetta hajottavista teemoista. Epäilyjä oli jo kesällä Trussia kohtaan, johtaako hän puolueensa vaaleihin.

Seuraavan puheenjohtajan tarvitsema profiili on kuitenkin Miettisen mukaan todennäköisesti selkeämmin tiedossa. Koska Britanniassa on käynnissä myrskyisä aika, kisassa pärjäävät kenties he, jotka edustavat neutraalimpaa, teknokraattista otetta hallitusvaltaan.

Onnistunut puheenjohtaja pystyisi Miettisen mukaan rauhoittamaan talouskriisin ja viemään Britannian energiakriisin yli.

Huolimatta siitä, että hallituspuolue on hakemassa jo viidennettä puheenjohtajaa sitten vuoden 2016, ei uusia vaaleja ole mitä todennäköisimmin tulossa. Konservatiivit ehkä odottivat Miettisen mukaan, että kun kun epäsuosittu Johnson vaihdetaan, uusi puheenjohtaja tuo kannatusta puolueelle.

Näin ei käynyt, vaan oikeastaan päinvastoin.

”Tämä on yksi syy sille, miksei Truss tai puolue lähde hajottamaan parlamenttia ja julistamaan uusia vaaleja. Jos nyt mentäisiin vaaleihin, hyvin suuri osa puolueen kansanedustajista tulisi menettämään oman paikkansa”, Miettinen kertoo.

”Uskon, että heillä on nyt poliittisia syitä viivyttää vaaleja mahdollisimman pitkälle. Taustalla on myös energiakriisi ja sota Ukrainassa, jotka tarjoavat mahdollisuuksia vastata työväenpuolueen kritiikkiin uusien vaalien järjestämisestä.”

Äänestysaikeita mittaavien mielipidekyselyjen perusteella vaikuttaa, ettei konservatiivien kannattaisi lähteä ennenaikaisiin vaaleihin. Työväenpuolueen johto konservatiiveihin on ollut monissa ennen Trussin eroa tehdyissä kyselyissä jopa yli 30 prosenttia.

Johtajuuskysymys puolueessa on ollut Aunesluoman mukaan todella hankala, koska brexit-kysymyksen myötä konservatiivien riveissä on hajontaa.

”Keskilinjan maltilliset konservatiivit jäivät vähemmistöön ja ärhäkät brexiteerit ottivat vallan ja ovat pitkälti pyörittäneet puoluetta. Puolue on kyllä aika sekaisin. Se on jo aiemmin ollut sekaisin, mutta nyt se on vielä pahemmin sekaisin.”

Aunesluoman mukaan todennäköisempää on löytää sellainen johtaja, jota ajatellaan väliaikaisena ratkaisuna. Hänen johdollaan ei välttämättä mennä seuraaviin vaaleihin, mutta hänen avullaan saadaan akuutti tilanne hoidettua.

”Jos hyvin käy, se henkilö voi kasvaa tehtävässään. Tämän takia sieltä voi tulla myös yllätysnimiä.”

Yllättävää ei Aunesluoman mukaan olisi, jos nyt edessä olisi rauhoitteleva vaihe ja ennen vaaleja katsotaan johtajuuskysymystä uudestaan.

Loppujen lopuksi Trussin pääministerikauden päättymisen taustalla on jälleen konservatiivien pitkäaikainen ja syvälle ulottuva sisäinen jakolinja. Tämä railo on revennyt Miettisen mukaan erityisesti puolueen suhtautumisessa EU:hun ja siihen, mikä on Britannian asema maailmassa.

”Nähdäänkö, että EU on mahdollisuus esimerkiksi markkinoiden ja talouden näkökulmasta. Vai pitäisikö Britannian rakentaa suurvaltaidentiteettiään enemmän omista lähtökohdistaan, joka oli kovan linjan brexiteerien ajatus.”

Ennen kuin puolue löytää uudenlaisen suhtautumisen tähän, on Miettisen mukaan vaikea löytää puheenjohtajaa, jolla olisi odotettavissa pitkä kausi.