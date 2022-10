Reykjavík

Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir ottaa HS:n vastaan vanhassa valkoisessa kivitalossa pääkaupunki Reykjavíkin keskustassa.

Atlantti näkyy kadun päässä ja lokit kaartelevat pimenevässä illassa.

Pääministeri on itse juuri päässyt työhuoneelleen edustustehtävistä – hän on tarjonnut lounaan Suomen presidentille Sauli Niinistölle valtiovierailun yhteydessä.

Hän hoputtaa toimittajan työhuoneeseensa ja pahoittelee samalla pientä myöhästymistä hyvinkin tosissaan.

Työhuoneessa pistävät silmään työpöydän paperi- ja kirjapinot ja rintakuvapatsas, mutta hetkinen – onko katon rajan ikkuna auki?

”Täällä on niin lämmin!” Katrín huudahtaa.

Islannissa myös kaikista korkea-arvoisimpiin henkilöihin viitataan etunimillä, ja siksi niin tehdään myös tässä artikkelissa.

Ulkona on päivällä ollut yhdeksän astetta, nyt luultavasti vähemmän.

”Kuten huomaat, me islantilaiset lämmitämme talojamme hyvin paljon.”

Katrín Jakobsdóttir tapasi Suomen presidentti Sauli Niinistön valtiovierailun ensimmäisenä päivänä keskiviikkona.

Energiakriisiin valmistautuvasta mannereurooppalaisesta tällainen tuntuisi tietysti lähes rienaukselta.

Suomessa on käynnissä Astetta alemmas -kampanja, ja EU kehottaa jäsenmaita energiasäästöihin, jottei sotatalven jatkuessa jouduttaisi turvautumaan kiertäviin sähkökatkoihin.

Monen säästöt hupenevat lämmityskuluihin, eivätkä parhaatkaan kiinteistövälittäjät tahdo saada sähkölämmitteisiä omakotitaloja kaupaksi.

Reykjavíkissä näyttäisi vallitsevan toinen todellisuus. Eikö energiakriisi tunnu Islannissa lainkaan?

”Energianhinnat ovat ok”, pääministeri sanoo. ”Meillä on geoterminen lämmitys, joten ihmisten ei täällä Islannissa tarvitse murehtia lämmityskustannuksista talvella.”

Hääparista otettiin kuvia Deildardunguhverin kuumalla lähteellä Islannissa. Lähdettä on hyödynnetty lähiseudun rakennusten lämmittämiseen jo lähes sata vuotta.

Geoterminen energia lämmittää putkiverkoston välityksellä 90 prosenttia Islannin rakennuksista ja sähköntuotannostakin sen osuus on noin 30 prosenttia. Loppu sähkö tuotetaan omalla vesivoimalla.

Geoterminen lämpö on eri asia kuin Suomessa tuttu maalämpö. Maalämpö on peräisin auringon lämmittämästä maasta, mutta geoterminen lämpö kumpuaa planeetta Maan sisuksista.

Islannissa geoterminen lämpö tulee kuumien lähteiden ja vulkaanisen toiminnan muodossa lähelle pintaa, koska 375 000 asukkaan saarivaltio sijaitsee keskellä repeämää, jossa Amerikan ja Euroopan mannerlaatat loittonevat toisistaan.

Kuuma vesi ryöppysi lähteeltä pintaan, ja turisteja varoitettiin veden polttavasta lämpötilasta.

Geotermisen lämmön ilot Islannissa eivät rajoitu kotien lämpöön ja sähköön. Kotien lämmittyä samaa lämpövettä ohjataan vielä esimerkiksi kasvihuoneiden ja kalanviljelylaitosten käyttöön.

Toki maan uumenien energialla lämpiävät myös lukemattomat yksityiset ja julkiset uima-altaat, joissa vesi on kuumaa ja rikki tuoksahtaa.

Höyryäviä altaita näkyy maisemassa teillä liikkuessa tuon tuosta. Niiden kuluihin ei Saksan kaasunhinta vaikuta.

Vihreä vasemmisto -puoluetta edustava pääministeri haluaa kuitenkin muistuttaa myös politiikan merkityksestä.

”Taustalla on myös päätöksiä”, hän sanoo.

1970-luvun öljykriisin aikaan Islanti alkoi keskittyä energiantuotannon omavaraisuuteen, ja geotermiseen tekniikkaan ja verkostoon panostettiin.

Vasemmistopääministeri on tyytyväinen myös siihen, että isoimmat energia-alan toimijat ovat pysyneet valtion tai kuntien omistuksessa yksityistämisideoista huolimatta.

”Suurin osa energiajärjestelmästä kuuluu julkisille tahoille, joka on minusta tällaisina aikoina sellainen asia, mistä meidän pitää olla hyvin onnellisia.”

Täysin suojassa maailman tuulilta ei kuitenkaan ole Islantikaan.

”Meilläkin on korkea inflaatio, lähes kymmenen prosenttia. Osa johtuu siitä, että me tuomme paljon erilaisia tuotteita. Toinen osa taas on omaa tekoamme, seurausta esimerkiksi asuntomarkkinoiden ongelmista.”

Barnafossar-vesiputouksen luona Islannissa voi aistia Langjökull-jäätiköltä sulavan veden kuohunnan ja voiman. Islanti saa noin 70 prosenttia sähköstään vesivoimasta.

Liikenne on Islannissakin yhä fossiilivetoista, ja hyvin moni tarvitsee auton, joten kohoavia bensan hintoja eivät islantilaisetkaan ole päässeet pakoon.

Pääministerin mukaan tähänkin on tulossa muutos. Islanti tukee sähköautojen hankintaa ja on Katrínin mukaan niiden osuudessa Norjan jälkeen Euroopan kärjessä.

Myös kalastusaluksille ja lentokoneille etsitään fossiilittomia ratkaisuja. Katrín itse oli kesällä Islannin ensimmäisellä kokeiluluontoisella sähkölennolla.

Islannin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2040, eli viisi vuotta Suomea myöhemmin.

Katrín kertoo, että Islannissa ilmastonmuutos tuntuu monella tavalla ihmisten elämässä.

Kalastusala on huolissaan merien happamoitumisesta ja lämpenemisestä.

”Näemme ilmastonmuutoksen vaikutukset merien ekosysteemeissä ja näemme sen hyvin selvästi myös vetäytyvistä jäätiköistä.”

Rajuja myrskyjä on ollut aina, mutta nyt ne tuntuvat muuttuneen entistä rajummiksi.

Pääministerin mukaan Islannin omien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa suurin haaste on liikenteen lisäksi hiilinielujen puute.

Islantia rantaa myöten kiertävää valtatietä ajaessa maisema näyttää usein kuin vieraalta planeetalta: tummaa ja kumpareista vulkaanista maata, ei puun puuta missään.

Moni metsä hakattiin laivoiksi jo viikinkiaikaan.

Nyt Islannissakin ennallistetaan. ”Me keskitymme metsittämiseen, kosteikkojen ennallistamiseen ja maaperän hiilensidontaan”, pääministeri sanoo.

Langjökull-jäätikön laidalle on pystytetty kylttejä paikkoihin, joissa jäätikön reuna on ennen ollut. Jäätikkö vetäytyy ylemmäs ja ylemmäs joka vuosi ilmaston lämmetessä.

Väittelyä on käyty esimerkiksi siitä, pitäisikö metsityspuuksi valita perinteinen koivu vai sittenkin jokin muu puulaji. Tulen ja jään maasta ei kuitenkaan ihan pian tule metsäalalla Suomen ja Ruotsin haastajaa, pääministeri lupaa.

”Onhan tässä ollut tämä vitsi islantilaisesta metsästä... että jos satut eksymään sinne niin nouse seisomaan.”

Ennen vuoden 2008 finanssiromahdusta Islanti tunnettiin uhkarohkeista pankkiireistaan. Sen jälkeen alkoi matkailualan räjähtävä nousu.

Saarimaa on usein elänyt yhdestä ideasta kerrallaan, pääministeri myöntää. Kun hän oli pieni, kaikki halusivat perustaa minkkifarmin.

”Meillä on aina näitä trendejä. Ja koska olemme pieni maa, trendit ovat saavuttuaan yhtäkkiä kaikkialla.”

Hän näki turismialan kasvussakin jo epätervettä kiihkoa.

”Se kasvoi valtavasti. Minusta koronavirus auttoi meitä vetämään syvään henkeä ja organisoitumaan uudelleen. Minusta se oli hyvä asia.”

Tulevaisuudessa pääministeri näkee Islannin seisovan useamman jalan varassa: on matkailua, on vihreällä energialla toimivat alumiinisulattamot, kalastus ja uudet innovaatiot, biotekniikka ja vihreän teknologian vienti.

Islannin presidentti Guðni Jóhannesson, Suomen presidentti Sauli Niinistö ja Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir asettuivat yhteiskuvaan Niinistön valtiovierailun kunniaksi.

Vaikka ikkuna onkin yhä työhuoneessa auki, ja Islannin kansa energiatalven suhteen syystäkin huoletonta, pääministeri jakaa vahvasti Suomen huolen Venäjästä.

Islanti oli yksi ensimmäisistä Nato-maista, jotka 5. heinäkuuta ratifioivat heti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet.

”Meistä oli tärkeää osoittaa tukea Suomen ja Ruotsin parlamentaarisille päätöksille.”

Islanti on yksi vuonna 1949 perustetun sotilasliiton perustajajäsenistä.

Turkin viivyttelyä ja vaatimuksia Katrín pitää kohtuuttomina.

”Kun Turkki kertoi ehtonsa Suomea ja Ruotsia kohtaan, minä ajattelin, että se ei ollut soveliasta. Että tällaisille maille, jotka ovat olleet hyvin läheisessä yhteistyössä Naton kanssa, asetetaan muita asioita ehdoksi jäsenyydelle. Se oli minun kantani ja on sitä yhä.”