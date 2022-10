Ukrainan presidentti varoitti torstaina, että Venäjä ovat asentanut räjähteitä vesivoimalan patoon. Padon räjäyttäminen aiheuttaisi valtavan ja nopean tulvan Dneprjoen rannoilla sijaitsevissa asutuskeskuksissa, mukaan lukien Hersonissa.

Venäjä jatkaa todennäköisesti iskun valmisteluja Kahovkan vesivoimalalla Hersonin alueella Ukrainassa, arvioi tuoreessa katsauksessaan yhdysvaltalainen tutkimusorganisaatio The Institute for the Study of War (ISW). Venäjä aikoo ISW:n mukaan lavastaa iskun Ukrainan tekemäksi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti torstaina, että Venäjän joukot ovat asentaneet räjähteitä vesivoimalan patoon. Padon räjäyttäminen aiheuttaisi massiivisen ja nopean tulvan Dneprjoen rannoilla sijaitsevissa asutuskeskuksissa, mukaan lukien Hersonissa. Yhteensä padon räjäyttäminen vaikuttaisi Zelenskyin mukaan yli 80 asutuskeskukseen.

Kahovkan vesivoimalaitoksen suuri pato muodostaa Kahovkan tekojärven, joka on Euroopan kahdeksanneksi suurin tekojärvi.

Venäläislähteet sen sijaan ovat syyttäneet Ukrainaa padon pommittamisesta. ISW:n arvion mukaan Venäjä valmistelee tarinaa, että sen joukot räjäyttävät padon vetäytyessään läntisestä Hersonista ja syyttävät sitten Ukrainaa tapahtuneesta.

Padon räjäyttämisellä ja tulvan aiheuttamisella Venäjän joukot voivat osittain pyrkiä suojaamaan vetäytymistään Hersonin alueen itäpuolelle.

ISW arvioi, että Venäjän miehitysjoukot valmistautuvat todennäköisesti vetäytymään Dneprin länsipuolelta Ukrainan uhkaavan etenemisen tieltä.

Venäläisjoukkojen on kerrottu Hersonissa esimerkiksi ryöstelleen paloasemalla ja kuljettaneen varastettuja paloautoja ja siviiliajoneuvoja Dneprin itäpuolelle. Venäjä on siirtänyt myös sotilaskalustoa joen itäpuolelle.

ISW:n mukaan Venäjän on sotilaallisesti järkevää vetää sotilaat ja kalusto järjestyksessä Ukrainan hyökkäyksen tieltä.

ISW toteaa, että Venäjä on todennäköisesti oppinut virheistään Harkovan alueella koetun kaoottisen vetäytymisen jälkeen. Venäjän joukot pakenivat Harkovan alueella paniikissa Ukrainan vastahyökkäyksen tieltä, jolloin Ukrainan haltuun jäi suuri määrä Venäjän sotilaskalustoa.