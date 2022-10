Viime kerralla Rishi Sunak oli konservatiivien kansanedustajien suosiossa, mutta hävisi jäsenäänestyksessä Liz Trussille.

Britanniassa entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak on voittajasuosikki puheenjohtajakilvassa, kertoo The Financial Times.

Konservatiivipuolueen pitää valita jo viides puheenjohtaja sitten vuoden 2016. Liz Truss ilmoitti erostaan torstaina.

Kesällä järjestetyssä puheenjohtaja kisassa Sunak jäi toiseksi, vaikka häntä kannatti suurempi määrä puolueen kansanedustajia eli 137 verrattuna Trussin 113 ääneen.

Lopullinen valinta tehtiin kuitenkin jäsenäänestyksen kautta, jonka Truss voitti.

”Rishi on helppo suosikki”, yksi konservatiivipuolueen korkea-arvoinen poliitikko sanoi The Financial Timesille.

Sunakia povaavat voittajaksi myös useat vedonlyöntitoimistot. Toiseksi todennäköisin puheenjohtaja on kesällä lukuisten skandaalien ryvettämänä eronnut Boris Johnson.

Sunakilla on kuitenkin esteenään se tosiasia, että Johnsonin kannattajat eivät voi sietää häntä. He näkevät hänet petturina, jonka ero hallituksesta johti lopulta myös Johnsonin eroon.

Toisaalta Sunakin kannattajat eivät todennäköisesti voi asettua Johnsonin taakse, sillä epämielisyydet kulkevat molempiin suuntiin.

Puheenjohtajakisan muoto antaisi The Financial Timesin mukaan Sunakille etulyöntiaseman muihin kilpakumppaneihin nähden. Hänellä on takanaan toimiva kampanjointikoneisto, joka on valmistautunut viikkojen ajan Trussin eroon.

Konservatiivikansanedustajat kokoontuvat maanantaina ja valitsevat suosikkinsa. Ehdokkuuden raja on sata kannattajaa, tätä vähemmällä ei voi kukaan asettua ehdolle.

Jos parlamentin jäsenet eivät pääse yksimielisyyteen ehdokkaasta, menevät ehdokkaat jäsenäänestykseen. Tätä ennen parlamentin jäsenille annetaan mahdollisuus äänestää jompaakumpaa jäsenille lähtevää ehdokasta. Tämä äänestys ei ole sitova, vaan sen tarkoitus on viestiä puolueen jäsenille kansanedustajien kanta ehdokkaisiin.

Jos Sunak voittaisi puheenjohtajakisan, tulisi hänestä samalla ensimmäinen ei-valkoinen pääministeri.