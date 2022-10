Koleraa on havaittu tänä vuonna lähes 30 maassa. Tauti leviää muun muassa Syyriassa ja Haitissa.

Kolera leviää nyt maailmassa hälyttävällä tavalla, kertoo Lääkärit ilman rajoja. Tilannetta pahentaa se, että kolerarokotteista on huutava pula.

Koleraa on havaittu tänä vuonna jo 29 maassa. Viimeisten viiden vuoden aikana koleraa on esiintynyt keskimäärin 20 maassa, joten tauti leviää nyt aiempaa laajemmin.

Järjestön mukaan koleran lisääntymisen takana on etenkin se, että tulvat, kuivuus, konfliktit ja väestönsiirtymät rajoittavat puhtaan veden saantia.

Kolera on erittäin helposti tarttuva tauti, joka aiheuttaa ripulia ja oksentelua. Tauti johtaa nopeaan kuivumiseen ja voi ilman hoitoa tappaa jopa muutamassa tunnissa. Kolera aiheutuu likaisessa tai seisovassa vedessä olevien ulosteperäisten bakteerien joutumisesta juomaveteen tai ruokaan.

Lääkärit ilman rajoja hoitaa kolerapotilaita tällä hetkellä esimerkiksi Syyriassa ja Haitissa. Potilasmäärät ovat järjestön mukaan poikkeuksellisia.

Syyriassa kolera on levinnyt syyskuusta lähtien. Taustalla on saastunut vesi Eufrat-joen lähellä ja vakava vesipula maan pohjoisosassa. Syyriassa on raportoitu yli 13 000 epäiltyä koleratapausta ja 60 kuolemantapausta. Lääkärit ilman rajoja -järjestöllä on Raqqassa koleran hoitokeskus, jossa otettiin kahden ensimmäisen viikon aikana hoitoon lähes 600 potilasta.

Haitissa koleraa ei ollut esiintynyt kolmeen vuoteen, mutta nyt tauti leviää maassa taas. Lääkärit ilman rajoja on hoitanut tässä kuussa Haitissa noin 500 potilasta neljässä kolerakeskuksessaan.

Kolerarokotteiden tuotanto ei riitä vastaamaan tarpeeseen. Tänä vuonna on ennakoitu tuotettavan 36 miljoonaa rokoteannosta, joista 24 miljoonaa on jo annettu. Lisäksi kahdeksan miljoonaa annosta on tarkoitus jakaa hätärokotuksia varten, joten varastoon jää vain neljä miljoonaa annosta.

Normaalisti kolerarokotteita annetaan kaksi annosta, mutta rokotepula on pakottanut Maailman terveysjärjestön WHO:n alaisuudessa toimivan kansainvälisen koordinaatioryhmä ICG:n muuttamaan tilapäisesti ohjeistusta ja suosittelemaan yhtä annosta.

”Yksi annos antaa lyhyemmän suojan, mutta se on oikeudenmukainen ja tasapuolinen tapa yrittää suojella mahdollisimman monia ihmisiä, kun kolera leviää eri puolilla maailmaa samanaikaisesti”, lääkäri Daniela Garone Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä kertoo tiedotteessa.

Yhden annoksen strategia on osoittautunut tehokkaaksi epidemioiden torjunnassa, mutta se on vain lyhyen aikavälin ratkaisu. Tilanteen parantamiseksi maailmanlaajuista rokotetuotantoa olisi järjestön mukaan lisättävä kiireellisesti.