Ruotsi on lähettänyt Turkin johdolle kirjeen, jossa se listaa ”konkreettisia toimia”, joita se on tehnyt täyttääkseen Turkin vaatimukset Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyydelle.

Kaksisivuisessa kirjeessä on listattu 14 esimerkkiä askelista, joita Ruotsi on ottanut näyttääkseen, että se on “täysin sitoutunut toteuttamaan” Turkin ja Suomen kanssa kesällä sopimansa toimet.

Suomi ja Ruotsi päättivät keväällä hakea sotilasliiton jäsenyyttä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Useimmat Nato-maat toivottivat heti uudet pohjoiset jäsenet tervetulleiksi, mutta Turkki asettui yllättäen vastarintaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan syyttää Suomea ja Ruotsia kurdimilitanttien suojelemisesta. Turkki on pyrkinyt tukahduttamaan maan kurdivähemmistön itsenäisyyspyrkimykset ja taistelee rajoillaan kurdeja vastaan.

Turkki salli Nato-jäsenhakemusten jättämisen vasta, kun Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat sen kanssa ”yhteisymmärrysasiakirjan”, jossa ne lupasivat vastata Turkin "turvallisuushuoliin”.

Kirjeessään Turkin johdolle Ruotsi kertoo Reutersin mukaan lisänneensä esimerkiksi ”terrorismin vastaisia toimia” kurditaistelijoita vastaan.

Reutersin ruotsalaisen virkamieslähteen mukaan kirje toimitettiin Turkkiin viikonloppuna.

”Olemme ryhtyneet konkreettisiin toimiin kaikissa sopimuksen ydinkohdissa”, Ruotsi kirjoittaa Reutersin mukaan.

Turkki on vaatinut Suomea ja Ruotsia ottamaan kiinni ja palauttamaan Turkkiin kymmeniä kurdeja, jotka ovat toimineet terroristiseksi järjestöksi luokitellussa kurdipuolue PKK:ssa.

Kirjeessä Ruotsi kertoo turvallisuuspoliisin ”lisänneen työtään PKK:ta vastaan” ja vierailleen Turkissa kokouksissa Turkin tiedustelupalvelun kanssa. Lisäksi Ruotsin turvallisuuspoliisi on tehnyt uuden analyysin PKK:n roolista Ruotsin yhteiskunnassa.

”Analyysi johtaa luultavasti konkreettisiin tuloksiin”, kirjeessä sanotaan.

Ruotsi kertoo myös luovuttaneensa Turkkiin yhden Turkin kansalaisen 31. elokuuta Turkin pyynnöstä ja käsittelevänsä ”nopeasti ja huolellisesti vireillä olevat terroristiepäiltyjen luovutuspyynnöt”. Käsittelyssä Ruotsi lupaa ottaa huomioon Turkin tiedustelupalvelun tiedot.

Suomi ja Ruotsi ovat pitkään vakuuttaneet tekevänsä yhteistyötä vastatakseen Turkin huoliin ja luopuvansa asevientikielloista Turkkiin.

Tähän asti toimet eivät ole kuitenkaan riittäneet Erdoğanille. Kurdijärjestöt ja ihmisoikeusjärjestöt ovat puolestaan ilmaisseet huolensa, että Turkki onnistuu käyttämään Nato-jäsenyysneuvotteluja vipuvartena kurdien ihmisoikeuksien polkemiseen Pohjoismaissa.

Viime aikoina on tosiaan näyttänyt siltä, että Suomi ja Ruotsi taipuvat, ja Turkki saa ainakin osittain läpi haluamansa.

Ruotsin uusi ulkoministeri Tobias Billström on sanonut, että uskoo Nato-jäsenyyttä tähän asti vastustaneiden Turkin ja Unkarin äänestävän asiasta pian. Hänen mukaansa Ruotsi aikoo täyttää kaikki Turkin kanssa sopimansa sitoumukset ”pilkulleen”.

Erdoğan puolestaan ilmoitti tapaavansa pian Ruotsin uuden pääministerin Ulf Kristerssonin keskustellakseen Nato-jäsenyydestä ja luovutuksista.