The Guardian: EU aikoo vesittää autojen päästö­rajoitukset

EU:n uusi päästöstandardin luonnoksessa sallittaisiin lähes nykytasoiset päästöt. Euroopan teille voi käytännössä tulla yli 100 miljoonaa autoa lisää kymmenessä vuodessa.

Euroopan komissio hylkäsi omien asiantuntijoidensa suositukset autojen päästöjen vähentämiseksi, kertoo brittilehti The Guardian.

Lehti on nähnyt vuodetun luonnoksen uudesta Euro 7 -päästöstandardista, joka asettaa rajat ajoneuvojen päästöille. Säädös tulee voimaan vuonna 2025.

Luonnoksen mukaan komissio aikoo ehdottaa selvästi odotettua kevyempää säätelyä. Jos komission ehdotus toteutuu, Euroopan teille voi käytännössä tulla yli 100 miljoonaa nykytasolla saastuttavaa autoa lisää kymmenessä vuodessa, The Guardian kertoo.

Komission oli etukäteen odotettu tiukentavan liikenteen päästörajoja selvästi noin puoleen aiemmasta tasosta.

Tiukennuksia on suosittanut myös EU:n oma asiantuntijaryhmä Clove. Asiantuntijat puolsivat selvityksessä olleista vaihtoehdoista keskimmäistä, ”kohtalaisen kunnianhimoista” suunnitelmaa. Selvityksen mukaan se olisi tuonut 136 miljardin euron säästöt terveys- ja ympäristö­kustannuksissa.

Tämän sijaan komissio ehdottaa luonnoksessaan vain dieselautojen päästörajojen laskemista samalle tasolle bensiinikäyttöisten autojen kanssa. Bensa-autojen päästörajat pysyisivät ennallaan.

The Guardianin mukaan komissio perustelee muutosta sillä, että päästöjen rajoittaminen olisi nostanut ajoneuvojen hintaa 0,8–2,2 prosenttia, johon ei nykyisessä taloustilanteessa ollakaan valmiita.

Liikenteen päästöihin keskittyvän T&E-järjestön Anna Krajinskan mukaan on selvää, että autoala on onnistunut lobbaamalla kääntämään sääntelyn edukseen.

”Asiantuntijoiden neuvojen hylkääminen on skandaali. Autonvalmistajien voitot on asetettu miljoonien eurooppalaisten terveyden edelle”, hän kommentoi The Guardianille.

Euroopan autonvalmistajien yhdistyksen tiedottajan mukaan autoala ajaa ratkaisua, joka ”ei ole tehokas paitsi tulosten vaan myös kustannusten näkökulmasta”.

Uusi Euro 7 -päästöstandardi julkaistaan 9. marraskuuta.