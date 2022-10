Puoluekirjan kirjaukset korostavat, että Xi on puolueen ydinjohtaja.

Tämä voi kuulostaa suomalaiseen korvaan pelkältä sananhelinältä, mutta Kiinassa asialla on iso merkitys:

Kiinan johtajan, kommunistisen puolueen pääsihteerin Xi Jinpingin asema vahvistettiin hyväksymällä muutokset kommunistisen puolueen puoluekirjaan. Kirjaukset korostavat, että Xi on puolueen ydinjohtaja ja hänen linjauksensa Kiinaa johtavia periaatteita.

Mitä selvemmin Xin linjaukset ovat pyhiksi luettu puolueen kirjoissa ja kansissa, sitä vaikeampi muiden on Xitä vastustaa.

Puoluekokouksen päätökset lauantaina alleviivaavat sitä, että muutkin valtaapitävät ovat olleet valmiita tukemaan tai ainakin taipumaan Xin aina vain vahvempaan asemaan.

Puoluekirjan muutokset olivat ennalta odotettuja.

Samoin odotetaan, että 69-vuotias Xi valitaan jatkokaudelle. Hän on jo pitänyt ylintä valtaa pääsihteerinä perinteisen maksimin eli kymmenen vuotta, mutta vahva johtaja jatkanee pestissään.

Lauantaina selvisi, että moni muu aivan vallanytimessä ollut poliitikko jättäytyy tai jätetään vallasta pois. Seuraajat selviävät sunnuntaina.

Xin sanotaan usein olevan Kiinan vahvin johtaja sitten Mao Zedongin aikojen. Mao kuoli vuonna 1976.

Kiinan Xi Jinping piti puoluekokouksen päätöspuheen Pekingissä lauantaina.

Puoluekirjan muutokset ovat jatkumoa Xin vallan vahvistamiselle.

Edellisen kerran Xin asema jämäköityi viime vuonna, kun puolueen keskuskomitea paalutti Xin puolueen aatteelliseksi lähteeksi harvoin uusittavassa puolueen historiaselityksessä.

Xi on myös Kiinan presidentti. Se ei ole kovin painava titteli kommunistisen puolueen pääsihteeriin verrattuna, sillä maassa valta on tiukasti puolueen käsissä.

Presidentti on kuitenkin näkyvä maailmalla, sillä hän on seremoniallisesti maansa johtaja. Vuonna 2018 perustuslakia muutettiin niin, että sama henkilö voi olla presidenttinä yli kymmenen vuotta.

Käytännössä tämä oli sen linjaamista, että Xi voi olla myös puolueen pääsihteerinä yli kymmenen vuotta. Puolueen säännöt eivät moista periaatteessa estä, mutta puolueeseen oli aiempien johtajien myötä muodostunut käytäntö kymmenen vuoden johtajasykleistä.

Puolueen pääsihteerin ja maan presidentin on tapana olla sama henkilö.

Xi on myös keskussotilaskomission puheenjohtaja ja armeija on hänen hyppysissään. Hän on ottanut talouspolitiikankin pitkälti ajettavakseen, kun se aiemmin kuului selvemmin pääministerin hoitoon.

Viiden vuoden välein pidettävä puoluekokous päättyi lauantaina.

Sunnuntaina saadaan tietää, ketkä valitaan puoluetta eli käytännössä Kiinaa johtamaan.

Puoluekokouksen valitsema keskuskomitea nimeää keskuudestaan noin 25 hengen politbyroon ja tärkeimmän eli muutaman hengen politbyroon pysyvän komitean.

Pysyvään komiteaan tulee isoja muutoksia. Tällä haavaa siinä on seitsemän jäsentä, ja heistä neljää ei nimetty keskuskomiteaan. Näin ollen heitä ei voida nimetä pysyvään komiteaankaan.

Nykyisen pääministerin Li Keqiangin nimeäkään ei ollut listalla. Hänen epäiltiinkin jäävän pysyvästä komiteasta pois, mutta moni odotti hänen kuitenkin jatkavan keskuskomiteassa ja ehkä muissa merkittävissä tehtävissä.

Kun pysyvä komitea sunnuntaina paljastetaan, sen kärjessä marssii lavalle lähes varmasti Xi Jinping.

Lauantaina kokouksessa huomiota herätti se, että Xin edeltäjä Hu Jintao talutettiin kesken kokouksen salista pois. Joidenkin lähteiden mukaan Hu ei näyttänyt haluavan lähteä.

Hu on näyttänyt kokouksessa hauraalta, ja hänen terveydentilansa on huhuttu olevan heikko.