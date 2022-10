Ruotsin maanpuolustus­korkeakoulun sotataidon opettaja näkee, että Hersonin menetys olisi Venäjälle symbolisesti merkittävää. Krimistä Venäjä tahtoo kuitenkin pitää kiinni.

Ukraina on syksyn aikana valloittanut vastahyökkäyksissään takaisin useita Venäjän miehittämiä alueita. Syyskuussa ukrainalaisjoukot etenivät nopeasti Harkovan alueella, ja lokakuussa huomio on siirtynyt etenkin Etelä-Ukrainan Hersoniin.

Britannian puolustusministeriö arvioi torstaina, että Venäjä harkitsee suuren mittakaavan vetäytymistä Dneprjoen länsipuolelta. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi puolestaan lauantaina, että Venäjän vetäytyminen Hersonin länsiosissa on alkanut.

Käytännössä Venäjä aloitti osittaisen joukkojen siirtämisen Hersonissa joen läntiseltä puolelta itäiselle jo noin kuukausi sitten, toteaa Ruotsin maan­puolustus­korkea­koulun sota­taidon opettaja, everstiluutnantti Peter Lidén.

Everstiluutnantti Peter Lidén

Aluksi Venäjä evakuoi korkea-arvoista henkilöstöä, nyt kokonaisia yksiköitä.

Venäläisjoukkojen siirtämistä Dneprjoen itäpuolelle on vaikeuttanut se, että Ukraina on tuhonnut joenylityspaikkoja. Lidén ei ole nähnyt vielä ilmoitusta kokonais­valtaisesta evakuoinnista joen länsipuolelta – eikä kaikkien joukkojen siirtäminen olisi välittömästi mahdollista, sillä Venäjällä on yhä raskasta kalustoa ”joen väärällä puolella”.

Lidén uskoo, että Venäjällä on Dneprjoen länsipuolella yhä noin 10 000–12 000 sotilasta, kun heitä viikko sitten oli noin 15 000.

”Jäljellä olevat yrittävät kestää vielä muutamia päiviä”, hän sanoo.

”Ukraina puolestaan pyrkii todennäköisesti etenemään joen länsirannalla niin nopeasti kuin mahdollista.”

Ukrainan painetta lisäävät säiden huononeminen ja aseavun mahdollisesti vaarantavat poliittiset myllerrykset Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Dneprjoen länsipuolella Hersonissa sijaitsee myös maakunnan samanniminen pääkaupunki. Se on ainut kuvernöörijohtoinen asutuskeskus, jonka Venäjä on onnistunut valtaamaan helmikuun hyökkäyssodan alun jälkeen.

”Venäjän vetäytyminen Hersonista olisi symbolisesti merkittävää”, Lidén sanoo. ”Enkä puhu enää siitä, ’jos Venäjä vetäytyy Hersonista’, vaan siitä, ’kun Venäjä vetäytyy Hersonista’."

Lidén uskoo, että seuraavaksi Venäjä pyrkii keskittämään joukkojaan Hersonin maakunnan eteläosiin sekä viereiseen Zaporižžjan maakuntaan, jonka eteläosa on Venäjän miehittämä.

”Ne ovat kaikkein tärkeimmät alueet Venäjälle, jos se haluaa pitää kiinni Krimistä. Ukraina on viitannut suunnittelevansa sotilaallista Krimin takaisinvaltausta myöhään keväällä tai kesällä 2023. Tehdäkseen niin sen olisi vapautettava ensin Hersonin ja Zaporižžjan eteläosat.”

Pitkällä tähtäimellä Venäjä voi pyrkiä ylläpitämään kykyään siirtyä Etelä-Ukrainassa myös kohti länttä, kuten Odessan ja Mykolajivin suuntaan. Nyt joukkoja keskitetään kuitenkin itään.

Erityisesti Venäjän vuonna 2014 miehittämällä Krimillä tuntuu olevan erityisasema presidentti Vladimir Putinille.

”Uskon, että Venäjä voisi olla valmis neuvottelemaan jollain tasolla muista neljästä pakkoliittämästään alueesta, mutta se haluaa osoittaa Krimin todella kuuluvan itselleen”, Lidén sanoo.

Venäläissotilas vartioi Kahovkan vesivoimalaa 20. toukokuuta.

Venäjä on aloittanut Hersonissa myös siviilien siirrot Dneprjoen rannalta toiselle.

Venäjän Hersonin alueelle asettaman nukkehallinnon johtajan Vladimir Saldon mukaan Hersonin alueelta on tarkoitus ”evakuoida” 50 000–60 000 ihmistä. Venäjän mukaan tarkoituksena on suojella siviilejä Ukrainan hyökkäykseltä.

Venäjän joukot ovat vetäytyessään jättäneet jälkeensä hävitystä monilla alueilla. Lidén pitää todennäköisenä, että myös Hersonista paljastuu vielä hirmutekoja.

”Venäjä on korostanut Hersonia täysin venäläisenä kaupunkina”, Lidén sanoo. ”Uskon, että venäläisjoukot yrittivät aluksi kohdella Hersonia ystävällis­mielisempänä paikkana sen jälkeen, kun olivat heti saapuessaan tappaneet miehittäjien vastustajat.”

”Paikalliset ovat kuitenkin muodostaneet vastarintaa ja Venäjän otteet ovat koventuneet.”

Hersonin alueelta ”evakuoituja” siviilejä Džankoin juna-asemalla Krimillä perjantaina 21. lokakuuta.

Hersonin alueella huolta on herättänyt myös pelko siitä, että Venäjä pyrkisi räjäyttämään Kahovkan vesivoimalan padon. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan pato on miinoitettu.

Venäjä on tuhonnut sodan aikana patoja aiemminkin. Kahovkan vesivoimalan padon räjäyttämisen aiheuttamat tuhot laskettaisiin kuitenkin aivan uudessa suuruusluokassa, Lidén huomauttaa.

”Se olisi valtava teko. Tulvan vaikutukset olisivat katastrofaaliset niille sadoilletuhansille ihmisille, jotka asuvat alueella.”

Lidén muistuttaa, ettei vankkarakenteisen padon tuhoaminen ole kuitenkaan helppoa. Samalla tuhoista koituisi merkittävää haittaa myös Venäjälle itselleen: tulvan vaikutus olisi suurin juuri niillä alueilla, joille Venäjä nyt siirtää joukkojaan, sillä Dneprjoen itäpuoli on länttä matalammalla.

”Ainut Venäjän syy tuhota pato olisi hidastaa Ukrainan vastahyökkäystä, jotta sen joukoilla olisi vaikeuksia ylittää joki, kuten Venäjänkin joukoilla on ollut”, Lidén sanoo.

”Mutta padon tuhoutuminen voisi vahingoittaa merkittävästi myös Pohjois-Krimin kanavaa, joka tuo makeaa vettä Krimin niemimaalle. Venäjä luonnollisesti kärsisi seurauksista.”

”Se voisi vaikuttaa myös Zaporižžjan ydinvoimalaitokseen, joka saa viilennykseensä vettä sieltä.”