Presidentti Zelenskyi kutsuu tekoja ”terroristien taktiikaksi”. Ukraina on pyytänyt varaosia energiainfrastruktuurinsa korjauksiin myös Suomesta, mutta niitä ei ehkä ole antaa.

Venäjä jatkoi lauantaina iskujaan Ukrainan energia­infrastruktuuria vastaan talven lähestyessä. Venäjä iski Ukrainaan massiiviseksi luonnehditussa hyökkäyksessä, jossa maahan ammuttiin 36 rakettia, kertoi presidentti Volodymyr Zelenskyi Telegram-kanavallaan.

”Nämä ovat kammottavia iskuja kriittisiin kohteisiin. Tyypillinen terroristien taktiikka. Maailman on pysäytettävä tämä terrori”, Zelenskyin kanavalla kirjoitettiin.

Tuoreeltaan iskujen jäljiltä lauantaina yli miljoona kotitaloutta oli vailla sähköä Ukrainassa.

Pahiten kärsi Hmelnytskyin alue, jossa sähköttä oli 672 000 asiakasta. Hmelnytskyin kaupungin kerrottiin olevan kokonaan vailla sähköä, ja kaupunki varautui myös vesipulaan. Lisäksi satojatuhansia oli sähköttä Mykolajivin, Volynian, Tšerkasyn ja Rivnen alueilla.

Ukrainan kansallisen siirtoverkkoyhtiö Ukrenerhon mukaan lauantain iskujen vauriot ovat samaa luokkaa kuin viime viikon alun iskuissa tai jopa suurempia. Venäjä iski 10.–12. lokakuuta ympäri Ukrainaa muun muassa energialaitoksiin.

Useisiin ukrainalaiskaupunkeihin tehtiin maan viranomaisten mukaan iskuja myös tämän viikon alussa. Tuolloin Zelenskyi kertoi Venäjän tuhonneen noin kolmanneksen Ukrainan voimalaitoksista.

Ukraina on viime aikoina pyytänyt varaosia energiaverkkonsa korjaustöihin muualta Euroopasta. Pyyntöjä on lähetetty myös Suomeen, kertoo STT:lle Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin käytönsuunnittelupäällikkö Timo Kaukonen.

”Ukrainalaiset ovat pyytäneet eurooppalaisilta kantaverkkoyhtiöiltä varaosia, mekin olemme saaneet Suomeen sellaisen pyynnön. Pyritään tietysti tukemaan, jos meillä sopivia varaosia on, mutta ymmärsin, että ne [Ukrainan kaipaamat osat] olivat hiukan erilaisia”, Kaukonen kertoo STT:lle.

”Meillä ei ehkä ole yhteensopivia tai samanlaisia osia, eli niiden toimittaminen saattaa olla vaikeaa.”

Kaukonen ennakoi Ukrainalle vaikeata talvea, jos Venäjän hyökkäykset maan energia­infrastruktuuriin jatkuvat nykyisellä tahdillaan.

”Vakava tilannehan se varmasti on. On vaikea ennakoida sitä, miten tilanne kehittyy ja kuinka pahaksi se menee, mutta totta kai niin on, jos voimalaitosten tuhot aina vain lisääntyvät.”

Ukraina kertoi jo tällä viikolla ennen lauantain iskuja aloittaneensa säännölliset irtikytkennät vähentääkseen sähköverkon kuormitusta.

”He ovat ilmoittaneet, että irtikytkentöjä joudutaan ilmeisesti jatkamaan koko talvi. Kulutuksen rajoitusta joudutaan tekemään, muuten ei sähkö riitä koko valtakunnassa”, Kaukonen sanoo.

Ukrainan sähköntuotanto on nojannut muun muassa ydinvoimaan, mutta ydinvoima ei kuitenkaan jousta kriisitilanteessa, vaan sillä tuotetaan tasaisen varmasti sama määrä sähköä, Kaukonen sanoo.

”Ydinvoimaa on [Ukrainassa] vielä jonkin verran varmaan käytettävänä, mutta sillä ei pystytä tuottamaan reservejä. Ydinvoimaa tyypillisesti ajetaan vakioteholla, eikä sitä tehoa lähdetä herkästi säätelemään jonkun muun voimalan häiriön seurauksena.”

Ydinvoiman tuotantoa haittaa myös Ukrainan ja samalla koko Euroopan suurimman ydinvoimalan yhä jatkuva venäläismiehitys Zaporižžjan alueella.