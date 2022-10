Viime vuosien korkeimmalle päässyt nainen Sun Chunlan oli pelätty ja ihailtu, sillä hän hoiti myös Kiinan vaikeimmat koronapesäkkeet.

Peking

Naiset kannattelevat puolta taivasta, kuului Kiinan kommunistisen puolueen perustajan, pitkäaikaisen maan johtajan Mao Zedongin naisia ylistävä viisaus.

Puolueen eli Kiinan vallan ytimeen, politbyroon pysyvään komiteaan, ei valittu sunnuntaina yhtään naista. Se ei yllättänyt ketään, sillä siellä ei ole koskaan aiemminkaan ollut naisia. Puolue on johtanut Kiinaa yksinvaltaisin ja miehisin ottein yli 70 vuotta.

Puolue kehuu kyllä, kuinka se on parantanut naisten asemaa. Se on totta varsinkin jos vertaa aikaan ennen ja jälkeen puolueen valtaantulon. Puolue edisti 1950-luvulta lähtien naisten asemaa parisuhteessa, kouluttautumista ja työelämässä.

Puolueen johtaminen on kuitenkin miehisissä käsissä.

Puoluejohtoon meritoidutaan pitkän, vuosia ja vuosikymmeniä kestävän kaavan kautta paikallisen ja maakunnallisen tason tehtävissä.

Naisia on kolmannes puolueen vajaasta 100 miljoonasta jäsenestä, ja heitä valitaan puolueuran alkupäänkin johtotehtäviin vähemmän kuin miehiä. Kun naisille annetaan johdettavaa, he saavat vedettäväkseen kulttuuriin ja koulutukseen liittyviä tehtäviä.

Jotta Kiinassa pystyy kasvattamaan jalkaansa isompiin saappaisiin, pitää johtaa alusta alkaen kovempina pidettyjä politiikan aloja, eli taloutta ja tekniikkaa. Sellaiset tehtävät annetaan miehille.

31:stä puolueen maakuntajohtajasta yksi on nainen.

Puolueella on kiintiöjärjestelmä, eli jokaisella puolueen tasolla on oltava yksi nainen – paitsi pysyvässä komiteassa ja sitä seuraavaksi merkittävimmässä elimessä eli politbyroossa.

Politbyroossakin oli edellisellä kaudella 25 hengen joukossa kaudella yksi nainen. Kautta historian naisia on ollut tälläkin tasolla alle kymmenen, ja osa heistä on ollut puoluejohtajien vaimoja.

Sun Chunlan.

Nyt kauttaan lopettava Sun Chunlan on varmastikin Kiinan etevimpiä poliitikkoja, sillä hän onnistui naisena ponnistamaan omin voimin tehdastyöläisestä näin korkealle.

Sun Chunlan, 72, oli viime vuodet kansan pelkäämä mutta myös arvostama hahmo. Puoluejohto lähetti ”Sun-noidan” paikkoihin, joissa koronavirus oli päässyt valloilleen. Kun Sun saapui kaupunkiin, kaupunki tapasi mennä tiukkaan sulkuun.

Tietenkin tasa-arvon yleinen tilanne Kiinassa heijastuu puolueeseen.

Vaikka puolueella oli naisten aseman nostamisessa merkittävä rooli historiassa, Kiina on tätä nykyä aika huonoissa asemissa kansainvälisissä naisten ja miesten asemaa koskevissa vertailuissa.

Maailman talousfoorumi rankkaa 146 valtion joukosta Kiinan sijalle 102. Kymmenen vuotta sitten sijoitus oli paljon parempi.

Kiinassa naiset alkavat jäädä eläkkeelle 50-vuotiaista alkaen, eli he poistuvat työmarkkinoilta juuri kun olisivat pääsemässä ylimpiin asemiin.

Naiset kouluttautuvat hyvin, mutta viime vuodet puolue on korostanut naisten roolia nimenomaan äiteinä. Se on muun muassa masinoinut kampanjan, jossa korkeasti koulutettuja naisia varoitetaan olemasta liian valikoivia miesmarkkinoilla. Kiinan syntyvyys on todella alhainen.

Lue lisää: Kiinassa vihjaillaan jo pakosta tehdä kolme lasta

Kiinan kulttuuri on perinteisesti ollut miesvetoinen. Se näkyy yhä naisilta odotetuissa kotitöissä, tiukoissa sukupuolirooleissa ja naisten kohtaamassa häirinnässä, jota on työelämässä tutkitusti paljon.

Asiaa ei auta se, että puolue on tukahduttanut vahvasti ruohonjuuritason feminismiä. Se kokee kaikenlaisen muutokseen tähtäävän järjestäytymisen uhaksi.

Lue lisää: Söpöstelevät aasialais­naiset ovat jo ilmiö – ”Kun haluan jotakin miehiltä, totta kai teen näin”

Lue lisää: Seksuaalista häirintää paljastava kansan­liike onnistui kiertämään sensuurin ja teki sen, mihin mikään vastaava ei ole Kiinassa kyennyt