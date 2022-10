Britannian konservatiivipuolue etsii pelastajaa, sanoo akatemiatutkija Timo Miettinen.

britannian uudeksi pääministeriksi nouseva Rishi Sunak oli odotettu valinta. Tilanteessa, jossa konservatiivien kannatus on romahtanut, puolue kaipasi vakauttavaa hahmoa, sanoo akatemiatutkija Timo Miettinen.

”Suhteessa moneen aikaisempaan edeltäjäänsä Sunak on maltillisempi sekä ideologisessa mielessä että esiintymistyyliltään”, Miettinen sanoo.

Esiintymistyyli oli olennainen kysymys, sillä entisen pääministerin Boris Johnsonin värikäs olemus jakoi mielipiteitä puolueessa. Katastrofiin pikavauhtia päätyneen Liz Trussin kausi taas epäonnistui juuri siksi, että hän edusti ideologista ääripäätä.

”Sunak oli jo Trussia suositumpi kansanedustajien keskuudessa”, Miettinen muistuttaa.

Ennätyslyhyt Trussin kausi romahdutti alamaissa olleen konservatiivien kannatuksen. Alhosta pitäisi päästä ylös.

”Konservatiivit odottavat pelastajahahmoa, joka kykenisi kääntämään syvän syöksy­kierteen. Puolue odottaa pelastajaa, joka voisi kääntää konservatiivit voittopuolelle”, Miettinen sanoo.

Akatemiatutkija Timo Miettinen.

Tehtävään tarvitaan Miettisen mukaan kaksi ominaisuutta. ”Häneltä odotetaan rauhoittavaa vaikutusta markkinoiden suuntaan niin, että hän pystyy pysäyttämään punnan syöksykierteen ja valtionlainojen kallistumisen.”

Entisenä valtiovarainministerinä Sunakilla on hyvät mahdollisuudet tähän. Sen jälkeen hänellä on vielä toinen vuori kiivettävänään.

Työväenpuolueen kannatus on pompannut mielipidetiedusteluissa peräti 53 prosenttiin. Se on tällä hetkellä yli 30 prosenttiyksikköä enemmän kuin konservatiiveilla.

Sunakin pitäisi voittaa äänestäjiä takaisin. Kansanjoukkojen villitseminen voi olla Sunakille vaikeampi tehtävä kuin markkinoiden rauhoittaminen.

”Sunakilta ehkä puuttuu karismaa, jota monet näkivät Johnsonissa”, Miettinen sanoo.

Boris Johnson kykeni hankkimaan konservatiiveille ääniä tavallisilta kansalaisilta. Upporikkaalla Sunakilla on elitistisempi maine.

”Vaikka Johnsonilla on samanlainen koulutustausta, Sunak on ollut aristokraattisempi hahmo, jota ovat luonnehtineet erilaiset skandaalit. Etninen ja uskonnollinen tausta myös poikkeaa siitä, mihin konservatiiveissa on totuttu. Sunak on intialaistaustainen eikä kristitty”, Miettinen sanoo.