Huaweita on syytetty Yhdysvalloissa muun muassa teollisuusvakoilusta.

Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti maanantaina nostavansa syytteet kahta Kiinan kansalaista vastaan työskentelystä Kiinan hallitukselle näiden yritettyä hankkia sisäpiiritietoa kiinalaista Huaweita vastaan nostetusta rikosasiasta, muun muassa CNN ja brittilehti The Guardian kertovat.

Yhdysvallat on pitkään syyttänyt Kiinaa sekaantumisesta Yhdysvaltain politiikkaan sekä yrityksistä varastaa yhdysvaltalaista teknologiaa. Huaweita on syytetty Yhdysvalloissa muun muassa teollisuusvakoilusta.

Väitettyjä vakoojia, Gouchun Hetä ja Zheng Wangia, syytetään puuttumisesta liittovaltion oikeustoimiin Huaweita vastaan. Kumpaakaan ei ole pidätetty.

Hen ja Wangin väitetään lahjoneen yhdysvaltalaisen lainvalvonta­viranomaisen ja olleen tähän yhteyksissä vuodesta 2017 alkaen. Miehet uskoivat värvänneensä viranomaisen Kiinan puolelle, mutta todellisuudessa hän työskenteli ”kaksoisagenttina” liittovaltion poliisin FBI:n valvonnassa.

Kun Huawein tutkinta aloitettiin, pyysi kaksikko viranomaiselta tietoja todistajista, oikeudenkäynnin todisteista ja uusista syytteistä, joita voitaisiin nostaa Huaweita vastaan. Syyttäjien mukaan viranomaiselle annettiin vastineeksi tuhansia dollareita käteistä ja koruja.

He ja Wang ovat jatkaneet tiedoista maksamista näihin päiviin asti, viimeksi viime viikon aikana. Maksuja on suoritettu Bitcoineilla.

Huawein tutkinnan edetessä Hen ja Wangin väitetään tehostaneen toimiaan tapauksen syyttäjiä vastaan. Syyteasiakirjojen mukaan miehet pyysivät lahjomaansa viranomaista nauhoittamaan syyttäjien oikeudenkäynti­strategia­kokouksissa käymiä keskusteluja, jotta he voisivat jakaa tapauksen salattuja tietoja Huawein kanssa.

Pyydetyn sijaan viranomainen antoi kaksikolle valokuvan tapaukseen liittyvästä asiakirjasta, jossa oli väärennetty ”salaiseksi luokiteltu” -merkintä. Miesten väitetään maksaneen asiakirjasta 41 000 dollaria.

Molemmista miehistä on annettu pidätysmääräys, mutta on epätodennäköistä, että heitä saadaan koskaan kiinni. He oleskelevat todennäköisesti Kiinassa.

Oikeusministeriö nosti lisäksi syytteet neljää kiinalaista vastaan väitetysti vuosikymmeniä kestäneen tietojen­kalastelu­operaation toteuttamisesta. Syytetyt ovat syyttäjien mukaan yrittäneet värvätä yhdysvaltalaisia Kiinan palvelukseen välittämään Kiinan tiedustelutavoitteiden kannalta hyödyllisenä pitämäänsä tietoa.

Jokaista neljästä miehestä syytetään salaliitosta Yhdysvalloissa vieraan valtion agentteina toimimisesta. Oikeusministeriö sanoi tiedotteessaan, että miehet asuvat Kiinassa. Ei ole selvää, onko heidät pidätetty.

Ilmoitukset syytteistä korostavat oikeusministeriön ponnisteluja Yhdysvaltain maaperällä työskentelevien kiinalaisvakoojien toiminnan estämiseksi, oikeusministeri Merrick Garland sanoi maanantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

"Kuten nämä tapaukset osoittavat, Kiinan hallitus yritti puuttua yksilöiden oikeuksiin ja vapauksiin Yhdysvalloissa ja heikentää oikeusjärjestelmäämme, joka suojelee näitä oikeuksia”, Garland sanoi.