Demokraattien pelot kävivät toteen Pennsylvanian senaattoriehdokkaiden väittelyssä, kirjoittaa Washingtonin-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen.

Washington

Pennsylvaniassa nähtiin varhain keskiviikkona Suomen aikaa vaaliväittely, jota oli paikoin vaikea katsoa. Teurastukseksikin sitä voisi kutsua.

Vastakkain olivat kaksi osavaltion senaattoriehdokasta, demokraattien John Fetterman ja republikaanien Mehmet Oz.

Panokset olivat kovat. Pennsylvania on vaa’ankieliosavaltio, ja siellä demokraateilla on paras mahdollisuus viedä republikaaneilta paikka senaatissa, jossa paikat ovat nyt tasan 50–50.

Kyseessä oli myös ehdokkaiden ensimmäinen ja ainoa kohtaaminen ennen vaalipäivää.

Demokraatit osasivat pelätä kohtaamista etukäteen, ja heidän pelkonsa kävivät toteen.

John Fetterman on paljasjalkainen pennsylvanialainen ja osavaltion varakuvernööri, joka pistää vaalikentillä silmään ja jää mieleen. Hän on iso ja tatuoitu mies, joka esiintyy mielellään rennosti mustissa huppareissa.

Kampanja sujui keväällä hyvin, ja Fetterman voitti demokraattien esivaalin selvällä erolla.

Vain pari päivää ennen esivaaleja hän sai kuitenkin aivohalvauksen. ”Melkein kuolin”, hän on myöhemmin kertonut.

Fettermanin omalääkärin mukaan toipuminen on sujunut hyvin ja tämä on viran vaatimassa kunnossa. Vaaliväittely kuitenkin muistutti, että halvaus on jättänyt jälkensä – se on ollut helppo unohtaa, sillä julkisia esiintymisiä on ollut varsin rajallisesti.

Televisiostudioon oli viritetty kaksi ruutua Fettermanin avuksi. Toiselta hän pystyi lukemaan juontajien esittämät kysymykset, toiselta kaiken keskustelun studiossa.

Fetterman tervehti yleisöä erikoisesti sanomalla ”hyvää yötä”. Väittelyn kuluessa hän unohteli ja sekoitti sanoja, eikä saanut puhuttua lauseita loppuun. Myöskään reagointikyky ei yksinkertaisesti ollut riittävällä tasolla väittelytilanteeseen.

Erityisen piinallinen kohta oli, kun Fettermanilta kysyttiin hänen suhtautumisestaan liuskeöljyn ja -kaasun tuotantoon. Ohjelmassa esitettyjen vanhojen sitaattien perusteella Fettermanin kanta asiaan oli kääntynyt parissa vuodessa päälaelleen. Hän ei yksinkertaisesti saanut tätä selitettyä, vaan toisteli vain kannattaneensa tuotantoa.

Englanniksi vastaus meni näin: “I do support fracking and I don’t, I don’t, I support fracking and I stand and I do support fracking.”

Fetterman kyllä vaikutti sinänsä ymmärtävän kaikki kysymykset, mutta ulosanti oli puutteellista.

Mehmet Oz ja John Fetterman.

Kontrasti republikaanien ehdokkaaseen ”Dr. Oziin” ei olisi voinut olla räikeämpi.

Julkkislääkäriksi kutsuttu Mehmet Oz isännöi vuosien ajan palkittua televisio-ohjelmaa The Dr. Oz Show, johon jaksoja tehtiin vuosien mittaan yli 1 600. Hän on siis tuttu kasvo, erittäin kokenut esiintyjä ja hyvä suustaan.

Silti Oz on myös hahmo, josta olisi helppo olla pitämättä.

Fettermanin kampanjatiimi on onnistunut leimaamaan Ozin etuoikeutetuksi porhoksi, joka ei ymmärrä Pennsylvaniaa eikä sen asukkaiden ongelmia. Ohiossa syntynyt Oz on asunut vuosikymmeniä New Jerseyssä.

Keskiviikon väittelyssä tämä kehystys unohtui. Fetterman ei missään kohtaa onnistunut nousemaan niskan päälle.

Esiintymiskokemuksensa ansiosta Oz onnistui välttelemään kysymyksiä, joissa hän olisi voinut vaikuttaa radikaalin oikeistolaiselta ex-presidentti Donald Trumpin suojatilta. Oz ei esimerkiksi ilmaissut Trumpille suoraa tukeaan, ja aborttioikeudesta kysyttäessä hän keskittyi puhumaan osavaltioiden päätösvallasta aborttien rajoittamisen sijaan – vaikka hänen tiedetään kannattavan tiukkoja rajoituksia.

Tämä oli tietoinen taktiikka vaa’ankieliosavaltiossa, jossa liian jyrkkien kantojen esittäminen olisi omiaan karkottamaan liikkuvat äänestäjät.

Väittely oli monessa mielessä myös surullista katsottavaa. On sääli, jos taistelu senaatin hallinnasta ratkeaa aivohalvaukseen ja sen jälkipyykkiin.

On tietysti vaikea tietää, miten äänestäjät Fettermanin esiintymistä tulkitsevat. Riittääkö heillä ymmärrystä sille, että halvauksesta toipuminen vie aikaa? Riittääkö heille, että lääkäri on arvioinut, Fetterman on työkunnossa?

Television vaaliväittelyillä ei näinä päivinä ole enää järisyttäviä katsojalukuja, joten siinä mielessä kohtaamisen vaikutus voi olla rajallinen. Todennäköisesti internetiin tulvii kuitenkin lyhyitä videoklippejä kohtaamisen ”parhaista paloista”.

Niissä demokraattien Fetterman vasta onkin mahdollista saada näyttäytymään huonossa valossa.