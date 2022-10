Eniten asemia on Hollannissa. Niiden tarkoituksena on painostaa toisinajattelijoita palaamaan Kiinaan.

Kiina on perustanut puolentoista vuoden aikana yhteensä 54 salaista ”poliisiasemaa” kaikkiaan 21 maahan, jotka sijaitsevat viidellä eri mantereella. Asemat ovat osa kampanjaa, jolla kansantasavalta yrittää painostaa ulkomailla asuvia Kiinan hallinnon vastustajia palaamaan takaisin kotimaahansa, väittää Espanjassa päämajaansa pitävä kansalaisjärjestö Safeguard Defenders tuoreessa raportissaan.

Raportin mukaan salaisia poliisiasemia on eniten Euroopassa ja Euroopan maista eniten Hollannissa, josta niitä löytyy peräti yhdeksän kappaletta. Suomessa tällaista asemaa ei raportin mukaan ole, lähin löytyy Tukholmasta.

Hollannin ulkoministeriö kertoi keskiviikkona aloittaneensa tutkimukset raportin väitteiden vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP.

Raportin mukaan salaiset poliisiasemat ovat osa viime vuoden huhtikuussa aloitettua, puhelin- ja verkkorikosten vastaista kampanjaa. Kiinan viranomaiset ovat järjestön mukaan ilmoittaneet houkutelleensa kampanjan tuloksena viime heinäkuuhun mennessä 230 000 kiinalaista palaamaan kotimaahansa, jossa heitä syytetään netti- ja telepetoksista.

Salaiset poliisiasemat eivät toimi väitetysti lähetystöjen eivätkä konsulaattien yhteydessä vaan esimerkiksi kussakin maassa toimivan kiinalaisyhdistyksen tiloissa. Näille asemille Euroopan maissa kutsutut kiinalaiset eivät ole olleet epäiltyjä verkkorikollisia vaan Kiinan hallinnon vastustajia.

Kiinalaisia ulkomailla auttamaan perustetut yhdistykset ovat raportin laatineen järjestön mukaan entistä tiiviimmin sidoksissa Kiinan kommunistipuolueen Yhteisrintama-strategiaan, jonka tarkoituksena on kontrolloida ulkomailla asuvia kiinalaisia.

Toisinajattelijat on raportin mukaan houkuteltu salaisille asemille väittämällä, että kysymys on esimerkiksi passin, viisumin tai vaikkapa ajokortin uudistamisesta. Paikan päällä heitä on uhkailtu esimerkiksi Kiinassa asuville omaisille koituvista hankaluuksista, elleivät he palaa Kiinaan.

Hollantilaiselle RTL-uutisille puhunut Wang Jingyu kertoo, että kiinalaiseksi poliisiksi esittäytynyt henkilö soitti hänelle aiemmin tänä vuonna tällaiselta ”poliisiasemalta” ja vaati häntä palaamaan Kiinaan ”selvittämään ongelmat” ja ”vanhempien takia”.

Kieltäytymisen seuraus oli, että Kiinan agentit ovat Wangin mukaan häirinneet häntä Hollannissa. Kiinaan lähetystö kiisti RTL-uutisille tietävänsä tällaisista poliisiasemista mitään.

”Hollannin hallitus ei ole saanut tällaisista operaatioista mitään tietoa diplomaattisten kanavien kautta”, Hollannin ulkoministeriön tiedottaja Maxime Hovenkamp kommentoi BBC:lle ja tuomitsi toiminnan Hollannin lain vastaiseksi.

Espanjalaisraportin mukaan Kiina on julistanut ”verkkopetoskampanjan” yhteydessä yhdeksän maata erityisen vaarallisiksi valtioiksi, joihin Kiinan kansalaisten ei tulisi matkustaa lainkaan ”ilman hyvää syytä”. Nämä maat ovat Turkki, Arabiemiraatit, Myanmar, Thaimaa, Malesia, Laos, Kambodža, Filippiinit ja Indonesia.

Raportin mukaan nuoria kiinalaisia on todella houkuteltu näihin maihin rikollisiin puuhiin. Osa maista on luovuttanut epäiltyjä Kiinan viranomaisille ilman tutkimuksia, olipa mailla rikollisten luovutussopimusta Kiinan kanssa tai ei.