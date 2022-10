Kööpenhamina

Tanska äänestää tiistaina vaaleissa, joiden voittaja on vielä täysi arvoitus.

Kööpenhaminalainen Inge Paaske ei hänkään tiedä, ketä äänestäisi. Ei ehkä ketään, koska kukaan ehdokas ei Paasken mukaan aja rauhan asiaa.

Paaske on vannoutunut pasifisti. Hän istuu Tanskan parlamenttitalon edessä Kööpenhaminan keskustassa ja osoittaa mieltään rauhan puolesta. Mielenosoitus on kestänyt laskurin mukaan jo 7 677 päivää. Niin monena päivänä Paaske tai joku muu mielenosoittajien ryhmästä on täällä istunut.

Paaske aloitti mielenosoituksen vuonna 2001, kun Yhdysvallat aloitti hyökkäyksensä Afganistaniin vastauksena syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin. Hän vastusti tanskalaisten sotilaiden lähettämistä sotaan.

Tanskasta kuitenkin tuli Yhdysvaltain tärkeä liittolainen Afganistanin ja Irakin sodissa.

”Me seisomme teidän kanssanne”, vakuutteli Tanskan tuolloinen pääministeri, sosiaalidemokraatti Poul Nyrup Rasmussen tukeaan Yhdysvalloille.

Yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin maailmassa ei ole vielä rauhaa, vaan sota on tullut yhä lähemmäksi. Sodan seuraukset kuten kärjistyvä energiakriisi on tärkeässä roolissa myös Tanskan vaaleissa.

”Mutta ehdolla ei ole ketään pasifistia”, valittelee Inge Paaske.

Inge Paaske on osoittanut mieltään rauhan puolesta Christiansborgin palatsin vieressä yli 20 vuotta.

Vaaleissa vallasta taistelevat kaksi blokkia: nyt vallassa oleva vasemmistoblokki ja oppositiossa oleva oikeistoblokki. Paikkoja parlamentissa eli Tanskan suurkäräjillä on 179.

Normaalin aikataulun mukaan vaalien piti olla vasta ensi vuonna, mutta pääministeri Mette Frederiksen joutui julistamaan ennenaikaiset vaalit sisäpoliittisten skandaalien takia.

Pääministeri Mette Frederiksenin vaalimainos.

Yksi vaalien isoista keskusteluista on käsitellyt mielenterveyden ongelmia.

Tanskan ongelmat mielenterveyspalvelujen järjestämisessä nousivat esiin Kööpenhaminassa heinäkuussa tapahtuneen ostoskeskusammuskelun jälkeen. 22-vuotias mielenterveysongelmista kärsinyt mies tappoi kolme ja haavoitti vakavasti neljää. Ennen tekoa mies julkaisi videon, jossa kertoi, että psykiatriset hoidot eivät olleet toimineet hänen kohdallaan.

Tanskan mielenterveyden tilasta kantaa huolta myös keskustassa kampanjoiva mies, 79-vuotias Poul Nyrup Rasmussen.

Hän on Tanskan entinen pääministeri, jonka viimeisellä hallituskaudella Inge Paaske aloitti yli 20 vuotta kestäneen mielenosoituksensa.

Nyt ex-pääministeri Rasmussen ei kampanjoi puolueensa sosiaalidemokraattien puolesta, vaan hän on kohdistanut katseensa muualle, ihmisen sisään.

Rasmussen on kampanjoinut yli kymmenen vuotta mielenterveyden ongelmien ratkaisemisen puolesta.

Entinen pääministeri Poul Nyrup Rasmussen on perustanut Social Network -nimisen yhteisön, joka pyrkii auttamaan mielenterveysongelmien kanssa taistelevia. Yhteisön alla toimiva Headspace tarjoaa keskusteluapua nuorille ja pyrkii laajentumaan myös muihin maihin.

”Tämän tiedätte Suomessakin, mutta nämä ovat sellaisia asioita, joista ei ole täällä helppo puhua. Mutta tiedämme, että puolella tanskalaisista on lapsi, sulhanen tai läheinen, joka kärsii mielen sairauksista. Tästä pitää puhua”, Rasmussen sanoo.

Hän itse menetti tyttärensä. Rasmussenin tytär Signe Nyrup Rasmussen kärsi mielenterveysongelmista ja teki itsemurhan vuonna 1993, 24-vuotiaana. Rasmussen oli aloittanut pääministerinä puolisen vuotta aiemmin.

”Minä olen pyrkinyt puhumaan tästä aiheesta siitä saakka, kun menetin tyttäreni.”

Pohjoismaiden pääministerit tapasivat heinäkuussa 2001 Imatralla : Tanskan pääministeri Poul Nyrup Rasmussen halaa Päivi Lipposta (oik.) ja takana rouva Rasmussen on Paavo Lipposen syleilyssä.

Vaaleissa Rasmussen toivoo sosiaalidemokraattien uusivan mandaattinsa, mutta hän myöntää, että vaaleissa voi käydä miten tahansa.

”Nämä vaalit ovat luonteeltaan erilaiset. On uusia puolueita, ja vaalien jälkeen edessä on monimutkaiset neuvottelut.”

Rasmussenin mukaan Tanskan politiikka on myllerryksessä, johon vaikuttaa maailmantilanne mutta myös politiikan henkilöityminen ja populismin kasvu.

Kriisiaika saa ihmiset myös hakemaan uusista puolueista vastauksia.

”Monet vaihtavat puolueitaan kuin paitoja, viisi kertaa viikossa”, sanoo Rasmussen.

Entinen pääministeri näkee, että maailma on seilaamassa kohti ”täydellistä myrskyä”, jossa tarjolla on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

”On kriisejä, on sota ja uudentyyppinen epävarmuus. Samalla nuoret kokevat sosiaalisen median kautta syntyviä menestyspaineita. Ajat ovat uudenlaiset, en tiedä, mitä kaikkea tästä seuraa.”

Rauhasta entinen pääministeri myös puhuu, mikä ehkä ilahduttaa mieltään osoittavaa Inge Paaskia. Pääministeri kuitenkin sanoo, että rauha on valitettavasti vielä kaukana.

”Toivottavasti sota päättyy rauhanomaisesti, vaikka en nyt näe, miten voisimme siihen päästä. Kun sota alkaa, nyanssit kuolevat, mikä voi synnyttää epätoivoa. Mutta meillä on vain yksi vaihtoehto. Se on tukea Ukrainaa.”

Tanskan pääministeri Poul Nyrup Rasmussen poseerasi Naton johtajien tapaamisessa vuonna 2001 Brysselissä. Rasmussen kuvassa eturivissä vasemmalla.

Sosiaalidemokraatteja edustava pääministeri Mette Frederiksen hallitsee nyt yksipuoluehallituksella, jolla on kuusi tukipuoluetta. Oikeistopuolue Venstren johtamassa oppositiossa on kymmenen puoluetta.

Blokit voivat kuitenkin vaalien jälkeen muuttua, sillä vaalien tilanne on tiukka ja vaaleihin osallistuu myös uusia puolueita. Niistä eniten huomiota on saanut entisen pääministerin Lars Løkke Rasmussenin Moderaterne-puolue, joka asemoituu keskustaan ja pyrkii laajaan hallituspohjaan.

Lars Løkke Rasmussen on yksi Tanskan Rasmussen-nimisistä pääministereistä. Vuodesta 1993 vuoteen 2011 pääministerinä oli mies nimeltä Rasmussen, ensin Poul Nyrup, sitten Anders Fogh ja viimeisimpänä Lars Løkke.

Lars Løkke oli pääministeriaikoinaan oikeiston Venstre-puolueen johtaja. Nyt hän ei ole vielä kertonut, kumpaa blokkia Moderaterne tukisi, minkä lisäksi Lars Løkke itse on myös kertonut olevansa pääministerikandidaatti. Lars Løkken puolue onkin joissakin mielipidemittauksissa noussut jopa kolmanneksi suurimmaksi.

Sellaisessa asemassa Moderaterne voi ratkaista, tuleeko pääministeri oikealta vai vasemmalta.

Lars Løkke Rasmussenin vaalimainoksia Kööpenhaminassa. Muutos lähtee keskeltä, lupaa mainos.

Muut pääministerikandidaatit ovat istuva pääministeri Frederiksen, oikeiston Venstre-puolueen Jakob Elleman-Jensen ja konservatiivisen kansanpuolueen Søren Pape Poulsen.

Kiinnostavia puolueita näissä vaaleissa ovat myös kesällä perustettu tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ajava tanskademokraatit-puolue (Danmarksdemokraterne), jonka perusti entinen Venstre-puolueen maahanmuuttoministeri Inger Støjberg, joka tuomittiin viime joulukuussa 60 päivän vankeuteen.

Toinen kiinnostava puolue on Tanskan kansanpuolue (Dansk Folkeparti), joka on vaarassa pudota parlamentista. Maahanmuuttopolitiikan kiristyksiä vaatimalla suureksi noussut puolue oli merkittävä peluri Tanskassa vielä hiljattain ja sai tehtyä maahanmuuttopolitiikastaan valtavirtaa. Vuoden 2015 vaaleissa se sai 21 prosenttia äänistä, mutta nyt se on menettänyt lähes kaiken kannatuksensa.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen esiintyy eräässä vaalimainoksessa myös nykyisten oppositiopuolueiden edustajien kanssa.

Maahanmuutosta, integraatiosta ja rikollisuudesta Tanskassa ei ole entiseen tapaan syntynyt isoa keskustelua. Molemmat blokit ovat esimerkiksi yhtä mieltä, että jatkossa Tanskan tulisi ulkoistaa turvapaikkaprosessinsa Ruandaan.

Äänestäjille tärkeimmät vaalikysymykset ovat mielipidetiedustelujen mukaan terveydenhuolto, talous, ilmasto sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Terveydenhuollon osalta on puhuttu mielenterveyden lisäksi esimerkiksi hoitajien palkoista.

Mielenterveys on tärkeä aihe myös kolmelle vaalien ensikertalaiselle, jotka kampanjoivat Kööpenhaminan kaduilla lähellä Nørreportin asemaa.

Kandidaatit tulevat eri puolueista, mutta he kampanjoivat yhdessä saman pöydän ääressä.

”On tärkeää näyttää, että on mahdollista puhua ihmisten kanssa, jotka ovat kanssasi eri mieltä. Vaikka me olemme politiikan eri laidoilta, voimme olla täällä yhdessä”, sanoo uutta Moderaterne-puoluetta edustava Johan Kahl.

Samaa mieltä ovat vasemmiston Enhedslisteniä edustava Emil Samaras ja oikeiston liberaalia allianssia edustava Hira Nadeem.

Emil Samaras, Johan Kahl ja Hira Nadeem ovat kampanjoineet ahkerasti.

Ehdokkaat näkevät, että Tanskan mielenterveysongelmat ovat pinnan alla kytevä pommi, joka on purettava ennen kuin ongelmat räjähtävät silmille. Toinen tärkeä teema ehdokkaille on ilmasto.

Johan Kahl ja Hira Nadeem tuovat esille myös maahanmuuton. He haluavat houkutella Tanskaan koulutettua väkeä ja helpottaa heidän tietään Tanskan kansalaisiksi.

”Se maa voittaa, joka saa houkuteltua parhaimmat osaajat”, Kahl sanoo.

Toisen näkökulman maahanmuuttoon tarjoaa Kööpenhaminan keskustassa laatikkopyöränsä kanssa liikkuva äänestäjä Maria Pederson.

”Minulle tärkeintä näissä vaaleissa on, että poliitikkomme haluaisivat huolehtia pakolaisista ja parantaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden olosuhteita.”

Pederson on ammatiltaan hoitaja ja tekee töitä muun muassa pakolaisten auttamiseksi.

Maria Pedersonin usko politiikkaan on koetuksella, hän kertoo.

Nyt Pederson kokee, että mikään puolue ei aja heikomassa asemassa olevien ihmisten asiaa.

”Olen aina äänestänyt vasemmistoa, mutta nyt vasemmistokin tukee oikeiston rikollisia rasisteja”, hän sanoo.

”Menen tietysti äänestämään, mutta ensimmäisen kerran elämässäni äänestän tyhjää”, hän sanoo.

Koiraansa Nørrebron kaupunginosassa kävelyttävä Anne kertoo äänestävänsä jotain vasemmistopuolueista. Maailman tila herättää huolta.

”Tärkeintä näissä vaaleissa on talous ja inflaatio ja tietysti koko universumin tulevaisuus”, hän sanoo.

Universumin tulevaisuudella hän viittaa etenkin Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa.

”Nyt kun kaikki pyrkivät siihen, että sota ei tulisi enää lähemmäksi, tuntuu, että esimerkiksi ilmastoasiat ovat jääneet taka-alalle, mikä on surullista.”

Kööpenhaminassa asuva Anne ja koira Kid.

Tanskan tiistaisissa vaaleissa valta voi siis vaihtua. Niin valta vaihtui silloinkin, kun Inge Paaske oli juuri aloittanut mielenosoituksensa loppuvuonna 2001.

Sosiaalidemokraattien Rasmussen väistyi ja tilalle tuli oikeiston Anders Fogh Rasmussen. Hänen johdollaan Tanska jatkoi Yhdysvaltain liittolaisena ja Naton jäsenenä sodissa, joissa kaatui kymmeniä tanskalaissotilaita. Sotilasoperaatiolle oli kansan laaja tuki. Pääministeriytensä jälkeen Fogh Rasmussenista tuli Naton pääsihteeri.

Kävi vaaleissa nyt miten hyvänsä, Inge Paaske jatkanee mielenosoitustaan.